Dự án Khu nhà ở Khang Gia Hân - Bài 1: Khách hàng mua đất nhưng không được xây nhà!

(Ngày Nay) - Tại Dự án Khu nhà ở Khang Gia Hân, khách hàng nhận bàn giao nền đất từ năm 2012 nhưng đến nay vẫn chưa được nhận sổ, thậm chí không thể xây nhà vì dự án chưa được... chấp thuận chủ trương đầu tư!

Đã nhận nền đất, nhưng không được xây nhà

Dự án Tổ hợp dịch vụ và nhà ở cao cấp Khang Gia Hân (gọi tắt là Khu nhà ở Khang Gia Hân) tọa lạc tại khu đất có tổng diện tích khoảng 6,9 ha tại mặt tiền đường 2/9 (phường 11, TP.Vũng Tàu – nay là phường Phước Thắng, TP.HCM) do Công ty Cổ phần Đầu tư Khang Gia Hân (Công ty Khang Gia Hân) làm chủ đầu tư.

Trong giai đoạn năm 2011 – 2013, nhiều khách hàng đã mua đất tại dự án qua hình thức Hợp đồng góp vốn, được chia thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 góp vốn xây dựng cơ sở hạ tầng và được nhận một nền đất theo quy định; Giai đoạn 2 góp vốn xây dựng công trình nhà ở, sau khi xây dựng xong chủ đầu tư sẽ bàn giao nhà cùng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản trên đất.

Theo phản ánh của khách hàng và trong một số biên bản làm việc của chủ đầu tư, dự án đã hoàn thành giai đoạn 1 và bắt đầu bàn giao nền đất từ năm 2012, nhưng đến nay giai đoạn 2 chưa được triển khai.

Đến nay, dù đã nhận đất 13 năm, nhưng người dân không có nhà, một số hộ dân xin được tự xây nhà cũng không được cơ quan chức năng chấp thuận. Đến nay có khoảng 300 khách hàng “mắc kẹt” tại dự án, họ nhiều lần làm việc với chủ đầu tư và nhận được câu trả lời là dự án gặp vướng mắc pháp lý nên chưa thể triển khai giai đoạn 2.

Phần lớn khu đất dự án đã được xây dựng xong hạ tầng như đường giao thông, cây xanh, hệ thống cấp thoát nước theo quy hoạch 1/500 được duyệt. Nhưng đến nay dự án chưa hoàn tất các thủ tục đầu tư và chưa được cấp Giấy phép xây dựng. Toàn bộ dự án ngoài phần hạ tầng đã thi công thì gần như bỏ hoang, cây cối mọc um tùm, chỉ có một số căn nhà đã và đang được xây dựng dở dang.

Chị Phương, một khách hàng cho biết, một số hộ dân vì quá sốt ruột nên đã tự xây nhà, trong đó có 4 căn đã hoàn thiện, còn 4 căn đang làm dở thì bị cơ quan chức năng yêu cầu dừng việc xây dựng. Thậm chí người dân đến nay chưa được cấp sổ đỏ do chủ đầu tư chưa hoàn tất các thủ tục pháp lý.

“Chúng tôi là những người dân với mong muốn chính đáng là có căn nhà để ở, dù đã góp vốn để thực hiện dự án, đã nhận đất nhưng phải bỏ hoang suốt nhiều năm qua vì không được phép xây dựng. Nhiều người phải liều xây nhà “chui” vì nhu cầu cấp thiết về chỗ ở, bất chấp nguy cơ có thể bị xử phạt, thậm chí phải tháo dỡ công trình xây dựng.

Cư dân đã nhiều lần làm việc với chủ đầu tư, với chính quyền các cấp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ), đã gửi đơn thư đến một số cơ quan Trung ương. Chúng tôi luôn nhận được câu trả lời từ chủ đầu tư là chờ đợi pháp lý dự án được hoàn thiện, nhưng chờ đến bao giờ khi 13 năm đã trôi qua kể từ lúc bắt đầu nhận nền đất, mọi thứ vẫn không có gì thay đổi”, chị Phương chia sẻ.

Pháp lý bị ngưng trệ do lãnh đạo doanh nghiệp bị khởi tố?

Hồ sơ dự án thể hiện, ngày 13/9/2010, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) ban hành Văn bản 6204/UBND-VP, chấp thuận chủ trương để Công ty Khang Gia Hân nghiên cứu, khảo sát lập dự án đầu tư xây dựng Tổ hợp dịch vụ và nhà ở cao cấp Khang Gia Hân tại phường 11, TP.Vũng Tàu (nay là phường Phước Thắng, TP.HCM).

Trong một số biên bản làm việc với khách hàng, Công ty Khang Gia Hân cho biết dự án được phê duyệt 1/500 vào năm 2010, đã hoàn thành hạ tầng và bàn giao nền đất từ năm 2012.

Nhưng tại thời điểm cuối năm 2010, Khu nhà ở Khang Gia Hân mới được UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chấp thuận chủ trương lập dự án đầu tư và được Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành văn bản 2041/SXD-KTQH ngày 2/11/2010, thỏa thuận địa điểm lập quy hoạch dự án. Ngày 4/2/2013, UBND TP.Vũng Tàu mới ban hành Quyết định số 476/QĐ-UBND, phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của dự án.

Trong giai đoạn 2013 – 2016, mọi thủ tục pháp lý hầu như bị ngưng trệ, không được triển khai các bước tiếp theo. Trong biên bản cuộc họp ngày 17/4/2025, Công ty Khang Gia Hân cho biết do sự kiện bất khả kháng năm 2014 (liên quan đến Công ty Cổ phần Địa ốc An Khang) dẫn đến pháp lý dự án bị chậm, ảnh hưởng đến việc triển khai đầu tư dự án, việc xây dựng cho bà con khách hàng cũng bị ách tắc.

Dựa trên đề xuất của doanh nghiệp và ý kiến của Sở Xây dựng, ngày 19/12/2016, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có văn bản số 11255/UBND-VP ngày 19/12/2016 chấp thuận phân kỳ đầu tư tại dự án. Trong một số văn bản của Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thể hiện, sau khi được chấp thuận phân kỳ, quyền sử dụng đất tại dự án có tranh chấp nên nhà đầu tư không liên hệ để lập các thủ tục chuẩn bị đầu tư.

Mãi đến ngày 12/5/2020, Công ty Khang Gia Hân mới có Tờ trình số 17/KGH-DA2020 đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư giai đoạn 1 dự án. Sau đó, theo hướng dẫn của Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, chủ đầu tư đã hoàn thiện hồ sơ và có tờ trình chấp thuận chủ trương đầu tư giai đoạn 1 vào tháng 12/2020.

Tuy nhiên, do có nhiều vướng mắc về đất đai, cộng với việc kéo dài quá lâu kể từ khi được phê duyệt ban đầu, trong thời gian đó các quy định pháp luật về đầu tư bất động sản có nhiều thay đổi, dẫn đến thời điểm hiện tại dự án vẫn chưa hoàn thành các thủ tục đầu tư theo đúng quy định.

Được biết, Công ty Khang Gia Hân do nữ doanh nhân Ngô Thị Minh Phượng làm Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật. Bà Phượng liên quan đến 3 dự án tai tiếng tại khu vực TP.Vũng Tàu cũ, trong đó có lần đã bị khởi tố hình sự vào năm 2014, liên quan đến vụ án tại dự án Metropolian của Công ty Cổ phần Địa ốc An Khang (chúng tôi sẽ thông tin chi tiết trong bài viết tiếp theo).

Đây cũng chính là “sự việc bất khả kháng” mà Công ty Khang Gia Hân đưa ra với khách hàng. Tại vụ án mà bà Phượng bị khởi tố, tại phiên tòa xét xử năm 2022, bà Phượng được tuyên miễn trách nhiệm hình sự do có sự chuyển biến về quy định pháp luật.

Dự án chưa được... phê duyệt chủ trương đầu tư!

Để có thông tin khách quan, phóng viên đã gửi nội dung liên hệ đến UBND TP.HCM. Ngày 10/12, Sở Xây dựng TP.HCM ban hành Văn bản số 19426/SXD-PTĐT, thực hiện chỉ đạo của UBND TP.HCM về việc cung cấp thông tin cho Tạp chí Ngày Nay. Nội dung văn bản thể hiện, ngày 29/4/2025, Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) có văn bản số 2899/SXD-QLN gửi Công ty Khang Gia Hân, đề nghị khẩn trương thực hiện các tồn đọng tại dự án.

Về thủ tục đất đai tại dự án, ngày 14/11/2022, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) ban hành văn bản chấp thuận việc Công ty Khang Gia Hân được nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án. Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong tháng 11/2024 và tháng 4/2025 đã ban hành 2 văn bản liên quan đến các thủ tục đất đai tại dự án.

Đến nay, dự án chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc chấp thuận đầu tư theo quy định; Dự án chưa được cấp Giấy phép đầu tư hoặc các giấy phép liên quan theo quy định pháp luật về đầu tư.

"Như vậy, hiện nay Công ty Khang Gia Hân có trách nhiệm tiếp tục thực hiện các thủ tục về đầu tư, đất đai theo quy định pháp luật. Sau khi Công ty hoàn thiện các thủ tục này, Sở Xây dựng sẽ xem xét, giải quyết các thủ tục về xây dựng tại dự án", văn bản cung cấp thông tin của Sở Xây dựng TP.HCM thể hiện.

Như vậy, theo hồ sơ dự án thì Công ty Khang Gia Hân đã tổ chức huy động vốn của khách hàng, thi công hạ tầng và bàn giao nền đất trước khi được cơ quan chức năng hoàn tất thủ tục pháp lý của dự án. Đồng thời, việc triển khai dự án bị chậm trễ suốt nhiều năm, không có tính liên tục từ chủ đầu tư, dẫn đến hệ lụy là khách hàng dù đã có nền đất nhưng không có sổ và không thể xây nhà như hiện tại.

Phóng viên đã gửi nội dung liên hệ đến Công ty Khang Gia Hân từ ngày 10/11/2025, nhưng đến nay không nhận được phản hồi.