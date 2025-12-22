Boutique Home Tràng Cát - Tài sản hữu hạn giữa trung tâm sôi động phía Nam Hải Phòng

(Ngày Nay) - Sau sáp nhập, Nam Hải Phòng khoác lên diện mạo đô thị mới với quy hoạch bài bản, thu hút lớp cư dân trẻ, giàu tiềm lực và tư duy sống hiện đại. Với họ, ngôi nhà không chỉ để ở mà còn là tuyên ngôn về vị thế và tầm nhìn dài hạn. Trong bức tranh ấy, Boutique Home trở thành lựa chọn đáng tự hào - một tài sản an cư tinh tuyển, linh hoạt khai thác và bền vững giá trị theo nhịp phát triển của khu vực.

Kỳ vọng sống ngày càng cao của thế hệ cư dân mới

Sau sáp nhập hành chính và quy hoạch mở rộng đô thị về phía Nam, Hải Phòng đang hình thành một làn sóng dịch chuyển cư dân rõ rệt hướng về khu vực này. Lực lượng cư dân đến từ nhiều nhóm khác nhau, như kỹ sư, chuyên gia đang làm việc tại các khu công nghiệp (KCN) trong vùng; quản lý cấp trung - cao của các tập đoàn FDI tại KCN VSIP, Deep C, Tràng Cát; đội ngũ startup - freelancer quay về Hải Phòng lập nghiệp và dòng dân cư từ Hải Dương cũ dịch chuyển về khu vực giàu tiềm năng hơn.

Dù khác biệt về công việc, họ có điểm chung khi tìm kiếm một nơi an cư mới. Theo đó, ngôi nhà cần có đầy đủ tiện nghi, hiện đại, đồng bộ tiện ích và phải có khả năng thích ứng linh hoạt với nhịp sống năng động của khu vực. Boutique Home nằm trong khu đô thị Happy Home Tràng Cát là lựa chọn ưu tiên hàng đầu, đảm bảo được ba yếu tố an toàn, tiện lợi và kết nối cho nhóm cư dân mới.

Kế thừa các lợi thế của khu đô thị Happy Home Tràng Cát, Boutique Home tích hợp đầy đủ các tiện ích thiết yếu và nâng cao, đáp ứng nhu cầu cho cư dân mọi độ tuổi. Kế cận các căn thấp tầng là 3 công viên, 4 vườn hoa với nhiều lớp cảnh quan, các tuyến phố đi bộ cây xanh và tổ hợp 59 tiện ích ngoài trời như vườn yoga, khu thể thao, quảng trường nước, sân chơi trẻ em...

Bên cạnh đó, cư dân cũng dễ dàng tiếp cận trường học liên cấp, trạm y tế, nhà văn hóa, bãi đỗ xe tập trung và 2 tòa văn phòng dịch vụ. Nhờ đó, một cuộc sống trọn vẹn từ an cư đến tận hưởng đều có thể diễn ra ngay trong nội khu, đúng với kỳ vọng sống ngày càng cao của cộng đồng cư dân mới tại Tràng Cát.

Tài sản hữu hạn giữa trung tâm giao thương sôi động

Nằm tại lõi trung tâm của Happy Home Tràng Cát, Boutique Home không chỉ sở hữu vị trí vàng cho an cư mà còn nằm giữ “trái tim thương mại” sầm uất bậc nhất khu vực. Đây là nơi giao thoa của toàn bộ dòng chảy giao thương, khi từ chỉ mất 3 phút để kết nối với KCN Tràng Cát, 6 phút để tới cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, 8 phút tới KCN Đình Vũ và 12 phút để tới với trung tâm Hải Phòng.

Nhờ vị trí đắc địa, Boutique Home đón dòng chảy cư dân và du khách dồi dào, bao gồm: gần 10.000 cư dân Happy Home Tràng Cát tương lai, hơn 200.00 lao động từ KCN Đình Vũ - Cát Hải, và đông đảo cư dân các vùng lân cận đổ về. Đây chính là nguồn khách khổng lồ để các mô hình kinh doanh tại Boutique Home khai thác.

Ngoài vị trí, lợi thế đắt giá của Boutique Home còn đến từ thiết kế đa công năng. Với mỗi căn thiết kế 5 tầng, diện tích từ 75 - 150m2, chủ sở hữu có thể vừa an cư tại tầng trên, vừa vận hành cửa hàng, showroom, studio hoặc văn phòng riêng ở tầng dưới. Đây cũng là sản phẩm duy nhất trong khu đô thị Happy Home cho phép cư dân sống - làm việc - kinh doanh - cho thuê ngay tại cùng một địa chỉ, mà không cần phụ thuộc vào mặt phố hay chi phí thuê ngoài. Đồng thời, chủ sở hữu dễ dàng định hình ngôi nhà theo ý tưởng cá nhân, từ cách sử dụng cho đến phong cách trang trí, không theo khuôn mẫu áp đặt.

Cũng từ những lợi thế trên, Boutique Home không chỉ là tài sản để đầu tư, mà là nơi khởi đầu cho một hành trình sống gắn bó lâu dài. Mỗi cư dân có thể phát triển cùng cộng đồng, cùng khu đô thị, và cùng nhịp tăng trưởng của Tràng Cát - nơi dòng người hội tụ ngày một đông, nhu cầu tiêu dùng dịch vụ ngày càng tăng, khiến giá trị khai thác bất động sản ngày một rõ nét.

Trong bối cảnh quỹ đất lõi đô thị Hải Phòng ngày càng thu hẹp, khu Nam Hải Phòng trở thành cực tăng trưởng mới, Boutique Home như một biểu tượng an cư đáng tự hào của lớp cư dân mới. Toàn khu chỉ giới hạn 284 căn thấp tầng sở hữu lâu dài, biến mỗi sản phẩm trở thành “tài sản hiếm” đúng nghĩa.

Với cư dân, đây là không gian sống riêng tư, chuẩn mực, phản ánh vị thế và gu lựa chọn tinh tế. Với nhà đầu tư và các gia đình trẻ, Boutique Home là của để dành cho thế hệ tương lai - một tài sản truyền đời vừa bảo toàn giá trị, vừa mở ra tiềm năng sinh lời ổn định theo nhịp phát triển của khu Nam Hải Phòng.