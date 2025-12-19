Metro số 5 dẫn sóng bất động sản Hòa Lạc vào chu kỳ tăng trưởng mới

(Ngày Nay) - Tuyến Metro số 5 Hòa Lạc - Văn Cao định hình lại trục phát triển của thành phố phía Tây Thủ đô, tạo ra cực tăng trưởng mới, thiết lập lại mặt bằng giá bất động sản dọc tuyến metro chạy qua.

Hiệu ứng Metro

Giấc mơ “vèo cái tới Hòa Lạc” vậy là đã thành hiện thực khi sáng ngày 19/12/2025 cùng với 237 công trình trọng đểm trên cả nước, tuyến metro số 5 đoạn Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc đã chính thức khởi công.

Với tổng chiều dài 39,6km, metro số 5 đi qua 20 nhà ga, 6 ga ngầm, 3 ga trên cao và 11 ga mặt đất, kết nối từ Tây Hồ đến Hòa Lạc. Dự án có 2 nhánh kết nối, tổng chiều dài các nhánh khoảng 4,8km, liên thông với 2 Depot đặt tại Sơn Đồng, Dương Hòa diện tích 32 ha và Hòa Lạc với diện tích 10,4 ha, nằm trong quy hoạch khu đô thị Hòa Lạc.

Dự kiến hoàn thành giai đoạn 1 năm 2027, Metro số 5 sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Hòa Lạc vào trung tâm chỉ còn 25 phút, đồng thời kết nối trực tiếp với các tuyến đường sắt đô thị khác, giúp việc di chuyển giữa khu vực ngoại ô và trung tâm Hà Nội nhanh chóng, thuận tiện.

Khi được định danh là thành phố, Hòa Lạc sẽ vận hành với hệ thống hạ tầng và dịch vụ đô thị tương đương một đô thị độc lập, trở thành cực tăng trưởng tự chủ của Thủ đô mở rộng. Chính vì vậy, Metro số 5 được kỳ vọng lớn, khi thực tiễn quốc tế đã chứng minh metro là động lực quan trọng thúc đẩy sự thịnh vượng của các đô thị lớn.

Thực tiễn tại các siêu đô thị lớn như Thượng Hải, New York, London hay Seoul cho thấy, metro chính là nền tảng tạo nên sự thịnh vượng đô thị nhờ khả năng kết nối hiệu quả và hình thành các cực kinh tế lớn. Theo các chuyên gia, metro không chỉ thuận tiện di chuyển mà còn thúc đẩy thương mại, dịch vụ quanh các nhà ga, gia tăng thanh khoản và giá trị bất động sản, trở thành loại tài sản có khả năng giữ giá và khai thác bền vững trong dài hạn.

Theo Knight Frank, giá nhà trong bán kính đi bộ tới ga metro tại nhiều đô thị lớn ghi nhận mức tăng mạnh, lên tới 78% tại Riyadh, khoảng 15% tại Singapore và 7–21% tại Bangkok. Tại Việt Nam, dữ liệu từ CBRE và báo cáo của Savills cũng cho thấy hiệu ứng tương tự khi bất động sản dọc các tuyến metro đã tăng giá rõ rệt, trong đó nhiều khu vực ghi nhận mức tăng 40% chỉ trong một năm trong bán kính gần nhà ga như các căn hộ quanh tuyến metro Cầu Giấy – Nhổn 500m.

Dự án có “Metro trước cửa, tiện ích bên hiên nhà” hấp dẫn thị trường

Metro số 5 khởi công mở ra cơ hội mới cho thị trường BĐS toàn tuyến, nhất là các dự án có lợi thế “Metro trước cửa, tiện ích bên hiên nhà” như dự án Hoa Lac Metro City.

Hoa Lac Metro City sở hữu số lượng sản phẩm hữu hạn nhưng đa dạng với 192 căn biệt thự, liền kề, shophouse, mini hotel và đặc biệt là hai khối cao tầng gồm chung cư và tòa thương mại dịch vụ cao cấp.

Nhờ vị trí trung tâm tại đô thị Hòa Lạc, Hoa Lac Metro City sở hữu lợi thế “một bước tới metro” và các trục giao thông huyết mạch, thuận tiện kết nối toàn khu vực. Dự án đáp ứng nhu cầu an cư chất lượng cao hướng đến cộng đồng khoảng 40.000 lao động kỹ thuật, trí thức và 30.000 sinh viên đang sinh sống, học tập tại Hòa Lạc, với quy mô dân số dự kiến đạt 60.000 người vào năm 2030.

Đồng thời, đây là dự án hiếm hoi tại Hòa Lạc được phát triển theo mô hình đô thị compound cao cấp chuẩn TOD, sở hữu không gian sống khép kín, an ninh và hệ tiện ích đồng bộ, hứa hẹn trở thành điểm an cư, giao thương, giải trí mới của toàn khu vực.

Với những ưu điểm vượt trội, Hoa Lac Metro City đang dẫn sóng thị trường bằng các giá trị thật, hội tụ cả tiềm năng tăng giá lẫn khả năng khai thác sinh lời an toàn, bền vững cho nhà đầu tư.

Theo các chuyên gia, hạ tầng metro tạo ra ba lớp hiệu ứng tác động trực tiếp đến giá trị bất động sản: từ kỳ vọng thị trường ngay khi quy hoạch được phê duyệt, đến tái cấu trúc sản phẩm theo mô hình đô thị nén, và cuối cùng là định giá theo hiệu quả sử dụng khi metro chính thức vận hành, thời điểm mà “khoảng cách theo phút” quan trọng hơn “khoảng cách theo km”. Trong đó, các khu vực nằm trong bán kính TOD 5 phút được xem là “tọa độ vàng phát triển”, nơi giá trị bất động sản, thanh khoản và sức hút dân cư cùng gia tăng bền vững.

“Từ mốc khởi công dự án đến giai đoạn hoàn thiện, thường cách nhau từ 3-5 năm, sự chênh lệch tăng giá của BĐS được hưởng lợi từ hiệu ứng metro có thể dao động từ 50-60%. Đây là công thức đã được kiểm chứng rõ nét trên thị trường và sẽ được minh chứng tại Hoa Lac Metro City.