Nơi ngành thanh toán cùng nhau kiến tạo tương lai của giao dịch thương mại trong kỷ nguyên kết nối

(Ngày Nay) -Là một trong bảy Trung tâm Trải nghiệm Mastercard trên toàn cầu, chi nhánh tại Singapore được thiết kế để tạo điều kiện cho các đơn vị trong ngành trực tiếp khám phá và thử nghiệm các công nghệ thanh toán mới trong môi trường thực tiễn, mang tính tương tác cao.

Ngay tại Trung tâm Trải nghiệm Mastercard (Mastercard Experience Center) ở Singapore – trung tâm đổi mới sáng tạo trọng điểm của Mastercard tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, khách tham quan sẽ có cơ hội nhìn thấy và trải nghiệm tương lai của ngành thanh toán thông qua các hoạt động tương tác và những chương trình được đồng tổ chức với các tổ chức tài chính, các đơn vị về công nghệ tài chính, doanh nghiệp và đối tác.

Khách tham quan tại trung tâm sẽ được trải nghiệm phiên bản mới nhất trong năm thứ 4 hoạt động của Innovation Circuit . Đây là hoạt động tương tác, giàu trải nghiệm, từng đạt nhiều giải thưởng của Mastercard. Với chủ đề năm nay là “Next Lap in Payments” (Chặng kế tiếp của ngành thanh toán), chương trình sẽ khám phá xu hướng giao thoa của các công nghệ mới, bao gồm trợ lý AI trong giao dịch thương mại, định danh kỹ thuật số đáng tinh cậy, công nghệ mã hóa token (tokenization), tính liên kết giữa các hệ thống (interoperability) và mạng lưới thông minh ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Xu hướng này hứa hẹn sẽ định hình một thế hệ trải nghiệm thương mại mới: an toàn, liền mạch và tiện lợi .

Thông qua ba chặng trải nghiệm, Innovation Circuit mang đến góc nhìn trực quan về tương lai của ngành thanh toán, với mỗi chặng sẽ tập trung vào một khía cạnh khác nhau của hệ sinh thái thanh toán tương lai, bao gồm độ tin cậy, tính trải nghiệm và trí thông minh nhân tạo.

Tại chặng Igniting Innovation (Khơi nguồn sáng tạo), người tham gia sẽ khám phá các yếu tố cốt lõi định hình tương lai của giao dịch trong thương mại bao gồm độ tin cậy và định danh kỹ thuật số. Trải nghiệm này dẫn dắt khách tham quan qua quy trình định danh bằng sinh trắc học (biometric onboarding), chia sẻ thông tin xác thực đã được mã hóa token (tokenized credential-sharing) và các mô hình định danh dựa trên sự đồng thuận của người dùng (consent-driven identity models). Qua đó, chương trình cho thấy người tiêu dùng có thể sử dụng định danh số bảo mật để ủy quyền cho các trợ lý AI (AI agents) thực hiện tác vụ, đồng thời vẫn đảm bảo tính minh bạch và quyền kiểm soát đối với dữ liệu cá nhân.

Tại chặng Shifting Gears (Tăng tốc), trải nghiệm giao dịch trở thành trọng tâm khi khách tham quan sẽ trở thành người hâm mộ thể thao, được trải nghiệm quy trình đặt vé, mua sản phẩm lưu niệm, nâng cấp quyền lợi, và thanh toán. Cụ thể, người tham gia sẽ tương tác với các trợ lý AI hỗ trợ mua sắm và tư vấn. Các trợ lý AI này có khả năng đặt vé sự kiện, gửi thông báo dựa trên vị trí, gợi ý nâng cấp trang thiết bị và đặt mua các sản phẩm lưu niệm, qua đó tái hiện khả năng phối hợp theo thời gian thực để mang đến trải nghiệm liền mạch giữa các nhà bán hàng và phương thức thanh toán khác nhau.

Tại chặng Powering Growth (Thúc đẩy tăng trưởng), người tham gia sẽ khám phá vai trò của dữ liệu và trí tuệ nhân tạo đằng sau mỗi giao dịch. Theo đó, người tham gia sẽ theo dõi hành trình của một điểm dữ liệu giao dịch từ lúc được kích hoạt đến khi được tối ưu, qua đó quan sát sự phối hợp giữa dữ liệu, các mô hình AI, công nghệ mã hóa thông tin thanh toán và mạng lưới thông minh ứng dụng trí tuệ nhân tạo để phát hiện các dấu hiệu gian lận, tối ưu hóa tỷ lệ phê duyệt giao dịch và tạo ra những dữ liệu chuyên sâu có giá trị thực tế, nhưng vẫn đảm bảo quyền riêng tư và tính bảo mật.

Mastercard cũng công bố kế hoạch thành lập các Trung tâm Đổi mới sáng tạo tại Kuala Lumpur (Malaysia) và Tokyo (Nhật Bản) vào cuối năm nay.