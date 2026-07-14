Người dùng tiết lộ lý do gắn bó lâu dài với xe điện VinFast

(Ngày Nay) - Bên cạnh bài toán chi phí, nhiều người dùng VinFast muốn gắn bó với thương hiệu Việt nhờ sự ổn định trong vận hành và cảm giác yên tâm suốt quá trình sử dụng.

Chọn xe vì chi phí nhưng “mê” vì trải nghiệm

Với nhiều người dùng, quyết định chọn xe điện bắt đầu từ bài toán chi phí. Chị Kim Xuyến, một chủ xe VinFast VF 5 tại TP Đồng Nai, là một ví dụ điển hình.

Sau gần 1,5 năm sử dụng, chiếc xe của chị đã đi hơn 20.000km, nhưng tổng chi phí bảo dưỡng chưa đến 1 triệu đồng. Chi phí sạc xe của chị gần như bằng 0 nhờ chính sách miễn phí sạc lên tới 3 năm dành cho các chủ xe VinFast nói chung. Tổng chi phí vận hành mỗi tháng phần lớn chỉ là tiền gửi xe.

Điều khiến chị bất ngờ không chỉ nằm ở số tiền tiết kiệm được, mà còn ở sự đơn giản trong quá trình sử dụng. Không còn những lần thay dầu định kỳ sau mỗi 5.000km hay các hạng mục bảo dưỡng phức tạp, việc chăm xe trở nên nhẹ nhàng hơn đáng kể so với xe xăng. Chị cũng có thể chủ động hơn trong việc kiểm soát chi phí và thời gian.

“Từ ngày mua VF 5, tôi cảm nhận rõ chiếc xe trở thành một công cụ phục vụ đúng nghĩa, thay vì là một tài sản cần chăm sóc phức tạp như trước”, chị Xuyến nói.

Ở góc độ sử dụng hàng ngày, sự ổn định của xe điện được chị Xuyến cảm nhận rõ ràng. Việc khởi động gần như tức thì, không rung lắc, không tiếng ồn động cơ giúp mỗi buổi sáng của chị trở nên nhẹ nhàng hơn, đặc biệt trong điều kiện giao thông đông đúc.

Càng sử dụng VF 5, chị càng thấy lựa chọn của mình là hợp lý. “Ban đầu tôi chọn xe điện chỉ vì muốn tiết kiệm chi phí, nhưng sau một thời gian sử dụng thì thứ giữ tôi lại không chỉ là tiền, mà là cảm giác yên tâm khi dùng xe mỗi ngày”, chị Xuyến khẳng định.

Dịch vụ và hạ tầng là yếu tố tạo nên sự khác biệt

Đối với anh Thành Nguyễn (TPHCM), yếu tố tạo nên sự khác biệt và khiến anh gắn bó lâu dài lại là hệ sinh thái dành cho xe điện.

Anh đánh giá hệ thống xưởng dịch vụ của VinFast hiện có thể đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng, từ bảo dưỡng đến xử lý các vấn đề kỹ thuật. Nhờ mạng lưới xưởng dịch vụ phủ rộng, người dùng như anh dù ở tỉnh, thành nào cũng có thể tiếp cận dịch vụ một cách nhanh chóng. Ngoài ra, anh có thể dễ dàng đặt lịch, nhận hỗ trợ kịp thời và được giải thích rõ ràng về tình trạng xe, giúp trải nghiệm tổng thể trở nên liền mạch hơn.

Tính tới tháng 7, VinFast sở hữu mạng lưới gần 450 xưởng dịch vụ phủ rộng khắp 34 tỉnh, thành phố.

Song song với đó, hệ thống 150.000 cổng sạc của hãng phủ khắp cả nước cũng góp phần thay đổi cách người dùng nhìn nhận xe điện. Từ chỗ còn băn khoăn, nhiều khách hàng hiện đã coi việc sạc điện là một phần tự nhiên trong thói quen sử dụng xe.

Thậm chí, “phượt cùng xe điện” được đông đảo chủ xe trong cộng đồng người dùng hưởng ứng. Đơn cử, mới đây, chị Hương Giang (Quản trị nhóm Otofun Hải Phòng, Chủ tịch CLB xe thể thao Hải Phòng) đã một mình thực hiện hành trình 40 ngày một mình cầm lái VinFast VF 7, đi qua 29 tỉnh, thành dài gần 8.000km. Nữ chủ xe chia sẻ, có những đoạn đường chị thậm chí không bắt được sóng điện thoại, nhưng lại thấy trạm sạc xe điện.

Trên thị trường ô tô cạnh tranh như hiện nay, một chiếc xe chỉ tốt về mặt công nghệ hay thiết kế đã không còn là điều kiện đủ để giữ chân khách hàng. Người dùng sẽ có xu hướng gắn bó với thương hiệu có thể mang tới sự an tâm cho chủ xe trong suốt quá trình sử dụng. Đây cũng là lý do vì sao ngày càng có nhiều người dùng xe xăng không ngần ngại chuyển đổi sang xe điện VinFast.