Khai trương siêu thị AEON MaxValu đầu tiên tại TP.HCM

(Ngày Nay) - Ngày 16/7/2026, AEON MaxValu Dream Home – Siêu thị vừa và nhỏ đầu tiên của AEON Việt Nam tại TP.HCM chính thức khai trương trong không khí mua sắm rộn ràng của đông đảo cư dân lân cận, góp phần mang trải nghiệm mua sắm hiện đại, chất lượng và tiện lợi, đáp ứng nhu cầu mua sắm hằng ngày của người tiêu dùng đô thị.

AEON Việt Nam ra mắt mô hình siêu thị vừa và nhỏ AEON MaxValu lần đầu tiên tại Hà Nội vào năm 2020, nằm gần khu dân cư, nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm thường nhật của người tiêu dùng. Đến nay, khoảng 30 siêu thị AEON MaxValu tại khu vực phúa Bắc, được đón nhận tích cực từ đông đảo khách hàng, đặc biệt tại các khu vực nội đô - nơi việc mua sắm tiện lợi, nhanh chóng, an toàn an tâm ngày càng được ưu tiên.

Tiếp nối hành trình đó, AEON Việt Nam phát triển mô hình siêu thị vừa và nhỏ AEON MaxValu tại TP.HCM - trung tâm kinh tế năng động với quy mô dân số lớn nhất cả nước, nơi tốc độ đô thị hóa nhanh cùng sự phát triển mạnh mẽ của các khu dân cư hiện đại đang kéo theo nhu cầu ngày càng lớn về những mô hình mua sắm thuận tiện, gần khu dân cư và đáp ứng nhanh các nhu cầu tiêu dùng thiết yếu. Mô hình AEON MaxValu được đến gần hơn với khách hàng nơi đây, giúp việc mua sắm các sản phẩm thiết yếu trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn ngay tại khu vực sinh sống, với danh mục hàng hóa đa dạng cùng chất lượng theo tiêu chuẩn AEON và mức giá cạnh tranh, trong đó nổi bật là nhóm sản phẩm thực phẩm tươi sống, đảm bảo an toàn.

Đây cũng là một phần trong chiến lược phát triển hệ sinh thái bán lẻ đa dạng (multi-format) của AEON Việt Nam, với nhiều mô hình từ trung tâm mua sắm, trung tâm bách hóa tổng hợp và siêu thị đến các siêu thị vừa và nhỏ nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng. Qua đó, AEON mong muốn mang đến thêm lựa chọn mua sắm hiện đại, tiện lợi và an toàn, đặc biệt phù hợp với các gia đình trẻ và khách hàng đô thị.

AEON MaxValu Dream Home – đánh dấu sự hiện diện của mô hình siêu thị vừa và nhỏ tại khu vực phía Nam

Tọa lạc tại Khu Chung cư Dream Home Resident (phường An Hội Tây, TP. HCM), với diện tích sàn khoảng 400m², Siêu thị AEON MaxValu Dream Home chính thức khai trương ngày 16/7/2026. Với trang thiết bị hiện đại, không gian mua sắm thông thoáng và sạch sẽ theo tiêu chuẩn Nhật Bản, siêu thị hướng tới mang đến trải nghiệm mua sắm tiện nghi và thoải mái cho khách hàng. Các khu vực được bố trí khoa học cùng hệ thống bảng chỉ dẫn trực quan giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận các nhóm ngành hàng thiết yếu và nhanh chóng tìm kiếm sản phẩm phù hợp.

Các nhóm ngành hàng thiết yếu như rau củ quả, thịt cá, bánh mì và thực phẩm chế biến sẵn được bố trí ngay khu vực lối vào, giúp khách hàng nhanh chóng lựa chọn những sản phẩm phục vụ nhu cầu sinh hoạt hằng ngày. Hệ thống bảng chỉ dẫn trực quan cũng được bố trí tại nhiều vị trí trong cửa hàng nhằm hỗ trợ khách hàng dễ dàng tìm kiếm sản phẩm mong muốn.

Được phát triển theo định hướng phục vụ nhu cầu mua sắm thường nhật, AEON MaxValu Dream Home cung cấp hơn 3.000 sản phẩm thuộc nhiều nhóm hàng khác nhau, từ thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến đến các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu như sữa, hóa mỹ phẩm, đồ dùng gia đình... Tất cả sản phẩm đều được lựa chọn và quản lý theo tiêu chuẩn chất lượng của AEON nhằm mang đến sự an toàn, an tâm cho khách hàng.

Bên cạnh các nhóm hàng thiết yếu như thực phẩm tươi sống, hàng tiêu dùng nhanh và các sản phẩm từ sữa, khu vực Delica và Bakery là một trong những điểm nhấn nổi bật của cửa hàng với đa dạng các món ăn chế biến sẵn, bánh mì và đồ ăn nhẹ mang hương vị kết hợp giữa Việt Nam và Nhật Bản. Đây là những lựa chọn phù hợp với nhịp sống hiện đại của người tiêu dùng đô thị, đồng thời góp phần mang đến những bữa ăn tiện lợi, an toàn và chất lượng cho gia đình.

Ngoài ra, khách hàng cũng có thể lựa chọn các sản phẩm thuộc nhãn hàng riêng của AEON như TOPVALU và HÓME CÓORDY. Trong đó, TOPVALU mang đến các sản phẩm thực phẩm và hóa mỹ phẩm được phát triển theo tiêu chuẩn chất lượng Nhật Bản thông qua hợp tác phát triển và sản xuất cùng các doanh nghiệp địa phương; trong khi HÓME CÓORDY cung cấp các sản phẩm gia dụng và trang trí nhà cửa với thiết kế tối giản, hiện đại và bền bỉ, góp phần nâng tầm phong cách sống cho khách hàng.

Song song với việc đa dạng hóa danh mục sản phẩm, AEON MaxValu Dream Home tiếp tục triển khai các tiện ích như dịch vụ giao hàng tận nơi hoặc mua sắm qua điện thoại, hệ thống thanh toán đa dạng với thẻ ngân hàng, ví điện tử và mã QR. Bên cạnh đó, chương trình tích điểm thành viên WAON tiếp tục được triển khai với nhiều ưu đãi hấp dẫn, đồng thời kết nối khách hàng với hệ sinh thái bán lẻ ngày càng mở rộng của AEON tại Việt Nam.

AEON MaxValu Dream Home sôi động ngày khai trương

Ngay từ sáng ngày khai trương, AEON MaxValu Dream Home đã đón hàng trăm lượt khách hàng từ khu dân cư và khu vực lân cận đến tham quan, mua sắm. Không khí nhộn nhịp diễn ra xuyên suốt với nhiều hoạt động tương tác và trải nghiệm dành cho khách hàng.

Mascot Meon xuất hiện tại cửa hàng, góp phần tạo nên bầu không khí vui tươi và gần gũi. Chương trình dùng thử sản phẩm cũng thu hút sự quan tâm của nhiều khách hàng khi mang đến cơ hội trực tiếp trải nghiệm các sản phẩm trước khi lựa chọn mua sắm.

Nhân dịp khai trương, AEON MaxValu Dream Home triển khai nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn như giảm giá sản phẩm, quà tặng kèm và voucher trị giá 20.000 đồng dành cho hóa đơn từ 499.000 đồng. Đặc biệt, từ ngày 16 đến 19/7/2026, khách hàng đăng ký mới tài khoản WAON và mua sắm với hóa đơn từ 300.000 đồng sẽ được tặng 200 điểm WAON, tương đương voucher trị giá 20.000 đồng dành cho 350 khách hàng đầu tiên. Khách hàng đăng ký thành công tài khoản WAON cũng sẽ được tặng miễn phí một phần kem tươi. (chương trình có thể kết thúc sớm hơn dự kiến tùy vào số lượng sản phẩm/ voucher ưu đãi)

Việc khai trương AEON MaxValu Dream Home không chỉ đánh dấu sự hiện diện của mô hình MaxValu tại TP. HCM nói riêng và khu vực phía Nam nói chung, mà còn là cột mốc trong hành trình mở rộng hệ sinh thái bán lẻ đa dạng của AEON tại Việt Nam nhằm mang trải nghiệm mua sắm thuận tiện và chất lượng đến gần hơn với các cộng đồng dân cư.