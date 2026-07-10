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AEON dành 60% vốn đầu tư Đông Nam Á cho Việt Nam – thị trường trọng điểm hàng đầu

Hà An Hà An In bài viết
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(Ngày Nay) -Tập đoàn AEON chính thức công bố chiến lược trung hạn giai đoạn 2026-2030, xác định Việt Nam là thị trường trọng điểm hàng đầu được dồn nguồn lực đầu tư tại khu vực Đông Nam Á nhằm đạt mục tiêu tương đương gấp 3 lần quy mô hiện tại.
AEON Hai Dương đi vào hoạt động từ 2026 trong chiến lược đẩy mạnh tốc độ khi đầu tư tại Việt Nam.
AEON Hai Dương đi vào hoạt động từ 2026 trong chiến lược đẩy mạnh tốc độ khi đầu tư tại Việt Nam.

Để hiện thực hóa mục tiêu bứt tốc này, AEON sẽ tập trung triển khai ba chiến lược trọng tâm xuyên suốt tại Việt Nam bao gồm: Tăng tốc mở rộng với đa dạng mô hình; Thúc đẩy phát triển Sản phẩm & Chuỗi cung ứng; và Kiến tạo “Hệ sinh thái AEON”. Qua đó, Tập đoàn hướng tới bước chuyển dịch mạnh mẽ từ tăng trưởng quy mô vật lý đơn thuần sang thiết lập các tiêu chuẩn mới cho lối sống và hạ tầng bán lẻ hiện đại tại Việt Nam.

AEON dành 60% vốn đầu tư Đông Nam Á cho Việt Nam – thị trường trọng điểm hàng đầu ảnh 1
Tập đoàn AEON dồn nguồn lực đầu tư cho thị trường Việt Nam trong giai đoạn 2026 - 2030.

Ông Tezuka Daisuke - Thành viên ban điều hành, Trưởng đại diện tập đoàn AEON tại Việt Nam kiêm Tổng giám đốc AEON Việt Nam cho biết: “Ngay từ những ngày đầu bước chân vào Việt Nam, AEON đã luôn tin tưởng vào tiềm năng to lớn của thị trường này và định vị đây là một khu vực cực kỳ quan trọng. Chúng tôi dự kiến sẽ ưu tiên phân bổ khoảng 60% ngân sách đầu tư của toàn khu vực ASEAN cho thị trường Việt Nam.”

AEON dành 60% vốn đầu tư Đông Nam Á cho Việt Nam – thị trường trọng điểm hàng đầu ảnh 2
Ông Tezuka Daisuke - Thành viên ban điều hành, Trưởng đại diện tập đoàn AEON tại Việt Nam kiêm Tổng giám đốc AEON Việt Nam.

Để hiện thực hóa bức tranh chiến lược trong giai đoạn tới, AEON sẽ tăng tốc mở rộng với đa dạng mô hình, theo đó linh hoạt phát triển các mô hình cửa hàng để tương thích với đặc thù của ba khu vực cốt lõi bao gồm đại đô thị, thành phố lõi vùng trung tâm và khu vực ngoại ô.

Riêng trong năm 2026, AEON sẽ đẩy mạnh tốc độ khi đầu tư và khai trương thêm 4 trung tâm mua sắm mới, mở màn bằng dự án AEON Đà Nẵng Thanh Khê vào đầu tháng 7, tiếp sau đó là các dự án tại Hải Dương, Hạ Long và Thanh Hóa. Đồng thời, chuỗi siêu thị quy mô tăng tốc mở rộng với đa dạng mô hình vừa và nhỏ AEON MaxValu sẽ không chỉ phát triển tại Hà Nội mà sẽ chính thức ra mắt tại thị trường TP.HCM.

AEON dành 60% vốn đầu tư Đông Nam Á cho Việt Nam – thị trường trọng điểm hàng đầu ảnh 3
AEON sẽ đẩy mạnh khai trương các dự án với đa dạng mô hình trong năm 2026.

Song song đó, chiến lược thúc đẩy phát triển Sản phẩm & Chuỗi cung ứng sẽ tập trung vào việc đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển sản phẩm nhãn hàng riêng sản xuất tại Việt Nam, qua đó vừa tối ưu chi phí phục vụ người tiêu dùng nội địa, vừa đồng hành cùng nhà cung cấp, đồng thời tăng cường cơ hội đưa hàng Việt xuất khẩu vào mạng lưới AEON toàn cầu. Để trợ lực hiệu quả cho chiến lược cửa hàng quy mô nhỏ, AEON Việt Nam cũng sẽ chính thức ra mắt trung tâm chế biến tại miền Nam trong giai đoạn này.

Cuối cùng, việc kiến tạo “Hệ sinh thái AEON” sẽ được thực hiện thông qua việc mở rộng nền tảng chương trình điểm thành viên WAON Point. Đây sẽ là bước đệm vững chắc để AEON tiến tới triển khai toàn diện các dịch vụ tài chính vào năm 2027, diễn ra song song và tạo chu trình cộng hưởng mạnh mẽ với các hoạt động kinh doanh của tất cả các công ty thành viên trong tập đoàn.

Trải qua hành trình 15 năm từ khi chính thức thành lập công ty đầu tiên tại Việt Nam, Tập đoàn AEON đã kiến tạo một hệ sinh thái với 11 công ty thành viên, ghi nhận tổng doanh thu tính đến cuối năm 2025 đạt hơn 100 tỷ Yên (tương đương khoảng 700 triệu USD), tăng trưởng gấp 2,5 lần so với thời điểm năm 2020.

Hà An
Tập đoàn AEON AEON Việt Nam WAON Point

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