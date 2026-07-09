Prudential Việt Nam thắng kép tại Insurance Asia Awards 2026

(Ngày Nay) -Chiến thắng kép không chỉ ghi nhận những thành tựu của Prudential mà còn phản ánh một hướng đi nhất quán: xây dựng niềm tin bằng năng lực thực thi, khả năng đổi mới và những giá trị thiết thực dành cho khách hàng.

Prudential Việt Nam vừa được vinh danh ở hai hạng mục International Life Insurer of the Year (Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Quốc tế của năm) lần thứ 7 và New Insurance Product of the Year (Sản phẩm Bảo hiểm Mới của năm) lần thứ 4 tại Insurance Asia Awards 2026.

Là một trong những giải thưởng uy tín của ngành bảo hiểm khu vực châu Á – Thái Bình Dương, Insurance Asia Awards tôn vinh các doanh nghiệp có thành tựu nổi bật về đổi mới, tăng trưởng và tạo ra giá trị bền vững cho khách hàng cũng như thị trường.

Trong ngành bảo hiểm, niềm tin trước hết được đo bằng khả năng thực hiện cam kết. Việc Prudential lần thứ 7 được trao danh hiệu International Life Insurer of the Year ghi nhận những nỗ lực của doanh nghiệp trong việc xây dựng nền tảng phát triển bền vững thông qua năng lực tài chính vững mạnh, kỷ luật trong việc thực thi và định hướng lấy khách hàng làm trọng tâm. Những nỗ lực đó được phản ánh bằng các kết quả cụ thể. Năm 2025, Prudential duy trì tỷ lệ khả năng thanh toán trên 200%, cao hơn đáng kể so với yêu cầu của cơ quan quản lý. Cùng năm, công ty đã chi trả 16.489 tỷ đồng chi phí bồi thường và các quyền lợi bảo hiểm khác cho khách hàng. Những con số này không chỉ cho thấy nền tảng tài chính vững mạnh mà còn là minh chứng cho khả năng thực hiện cam kết, mang đến sự hỗ trợ kịp thời khi khách hàng cần nhất.

"Niềm tin là nền tảng của ngành bảo hiểm và được xây dựng từ khả năng thực hiện nhất quán những cam kết với khách hàng trong dài hạn. Mỗi cột mốc đạt được đều khẳng định định hướng nhất quán của Prudential trong việc xây dựng một doanh nghiệp đáng tin cậy, đồng hành lâu dài cùng khách hàng và đóng góp vào sự phát triển bền vững của thị trường”, ông Kevin Kwon, Tổng Giám đốc Prudential Việt Nam, cho biết.

Nếu năng lực tài chính là nền tảng của niềm tin, thì trải nghiệm khách hàng là yếu tố giúp niềm tin ấy được duy trì và củng cố theo thời gian. Năm 2025, Prudential đứng số 1 thị trường về mức độ hài lòng và gắn bó của khách hàng (rNPS), theo ghi nhận của Bain & Company, đồng thời tiếp tục cải thiện các chỉ số về duy trì hợp đồng và gắn kết khách hàng.

Hiện Prudential đang có hơn 2,3 triệu người được bảo hiểm thông qua mạng lưới hơn 200 văn phòng tổng đại lý trên toàn quốc và quan hệ hợp tác với các đối tác ngân hàng. Để không ngừng nâng cao trải nghiệm khách hàng, công ty thường xuyên rà soát phản hồi khách hàng và triển khai chương trình “Shadowing Agents”, giúp nhân viên khối văn phòng trực tiếp đồng hành cùng đội ngũ tư vấn viên để thấu hiểu hành trình khách hàng, từ đó chuyển hóa những phản hồi thực tế thành các cải tiến trong sản phẩm, dịch vụ và hoạt động hỗ trợ.

Nếu danh hiệu “International Life Insurer of the Year” ghi nhận năng lực chung của doanh nghiệp, thì giải thưởng “New Insurance Product of the Year”, mà Prudential nhận được lần thứ 4, phản ánh định hướng đổi mới dựa trên nhu cầu thực của khách hàng.

Trong bối cảnh các gia đình Việt ngày càng quan tâm đến việc vừa bảo vệ tài chính vững chắc trước các rủi ro cuộc sống, vừa mong muốn có cơ hội gia tăng tài sản một cách có trách nhiệm, sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị PRU-ĐẦU TƯ VỮNG TIẾN được phát triển nhằm đáp ứng đồng thời các nhu cầu đó trong một giải pháp. Sản phẩm kết hợp giữa quyền lợi bảo vệ tối ưu và giải pháp đầu tư dài hạn, và đặc quyền chuyển giao giá trị tích lũy. Sản phẩm khẳng định vai trò của Prudential như người đồng hành đáng tin cậy trong việc mang đến những giải pháp bảo hiểm kết hợp đầu tư hiện đại, minh bạch và phù hợp với nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng Việt Nam.

“Hai giải thưởng này ghi nhận những nỗ lực của chúng tôi trong việc mang yên tâm trọn vẹn đến mỗi gia đình Việt thông qua các giải pháp bảo vệ đáng tin cậy và phù hợp, giúp khách hàng bảo vệ những điều quan trọng nhất trong cuộc sống. Đây cũng là động lực để Prudential tiếp tục đặt khách hàng làm trọng tâm, không ngừng nâng cao chất lượng giải pháp và trải nghiệm nhằm xây dựng niềm tin và sự yên tâm bền vững. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn khách hàng, đối tác, đội ngũ nhân viên và lực lượng tư vấn viên đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng Prudential", Ông Matthew Min, Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh kênh hợp tác Prudential Việt Nam chia sẻ.