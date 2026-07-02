California chuẩn hóa nhãn hạn sử dụng thực phẩm nhằm giảm lãng phí

Truyền thông Pháp ví Đà Nẵng là "Miami của Việt Nam" (Ngày Nay) - Tạp chí điện tử Journal des Français à l'étranger của Pháp vừa đăng bài viết nhận định Đà Nẵng là "Miami của Việt Nam" và là lựa chọn thay thế ngày càng hấp dẫn cho Bali (Indonesia) hay Thái Lan.

Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam tham dự chương trình Đối thoại Văn hóa và Tri thức 2026 tại Hy Lạp (Ngày Nay) - Từ ngày 20 đến 26/9/2026 , đoàn đại biểu của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam sẽ tham dự chương trình hội thảo quốc tế "Dialogue of Culture and Knowledge 2026" (Đối thoại Văn hóa và Tri thức 2026) tại Athens và vùng Peloponnese (Hy Lạp). Sự kiện do Liên hiệp các Hội UNESCO Hy Lạp phối hợp với Liên hiệp các Hội UNESCO khu vực châu Âu và Bắc Mỹ tổ chức, dưới sự bảo trợ của Liên hiệp các Câu lạc bộ, Trung tâm và Hiệp hội UNESCO Thế giới (WFUCA).

Dòng vốn đầu tư miền Bắc đang "Nam tiến", đâu là tiêu chí lựa chọn tài sản trong chu kỳ mới? (Ngày Nay) -Khi thị trường bất động sản bước vào chu kỳ sàng lọc, dòng tiền ưu tiên chảy vào các tài sản có giá trị thực, rõ ràng về hạ tầng và đã hiện hữu. Xu hướng này đang thúc đẩy một làn sóng dịch chuyển vốn mạnh mẽ từ các nhà đầu tư miền Bắc vào trung tâm mới TP.HCM – cực tăng trưởng năng động nhất của thành phố.

Bộ Công Thương yêu cầu bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho hệ thống phân phối (Ngày Nay) - Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước yêu cầu các doanh nghiệp tuyệt đối không găm hàng chờ tăng giá, không để gián đoạn nguồn cung xăng dầu từ đầu mối đến các cửa hàng bán lẻ.

Thủ tục cấp phép hoạt động báo chí của phóng viên không thường trú (Ngày Nay) - Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị hợp lệ, Bộ Ngoại giao cấp giấy phép hoạt động báo chí bản điện tử cho phóng viên không thường trú.

Sửa đổi Luật Đất đai: Người dân là trung tâm, phát triển đất nước là mục tiêu (Ngày Nay) - Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên cho rằng việc sửa đổi Luật Đất đai cần được tiếp cận với tư duy đột phá, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, hiệu quả phát triển đất nước làm mục tiêu.

UNESCO đồng hành cùng Bộ Khoa học & Công nghệ nâng cao năng lực sử dụng AI có trách nhiệm trong khu vực công (Ngày Nay) - Khi AI đang ngày càng được sử dụng nhiều trong khu vực công, việc sử dụng AI cần đi cùng hiểu biết, năng lực kiểm tra kết quả và nhận diện rủi ro trước khi áp dụng vào thực tế.

Nghệ nhân L.Tuul: Trang phục deel của người Mông Cổ là di sản văn hóa chứa đựng tinh thần dân tộc (Ngày Nay) - Khi Lễ hội Naadam – sự kiện văn hóa lớn nhất trong năm của Mông Cổ – đang đến gần, người dân khắp đất nước lại chuẩn bị khoác lên mình những bộ deel (trang phục truyền thống Mông Cổ) với chất liệu lụa, gấm và những hoa văn tinh xảo. Không chỉ là trang phục lễ hội, deel còn được xem là kết tinh của đời sống du mục, tri thức bản địa, phép tắc ứng xử và bản sắc văn hóa của người Mông Cổ qua nhiều thế kỷ.

LHQ hỗ trợ chương trình cung cấp bữa ăn học đường ở Cuba (Ngày Nay) - Chương trình đặt mục tiêu huy động nguồn lực nhằm giải quyết các ưu tiên xã hội như an ninh lương thực và các dự án đầu tư nhằm tăng cường năng lực sản xuất của Cuba.