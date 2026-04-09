Patin và những khoảng trống - Kỳ 1: Rủi ro tiềm tàng từ trượt patin dưới lòng đường

(Ngày Nay) - Gần đây, mạng xã hội lan truyền video ghi lại cảnh một cậu bé trượt patin giữa lòng đường hai chiều, nơi có mật độ phương tiện lưu thông cao. Hình ảnh này không chỉ gây bức xúc dư luận mà còn bộc lộ những khoảng trống trong việc tuân thủ các quy tắc an toàn giao thông đô thị.

Đoạn video cho thấy một cậu bé trượt patin đầy mạo hiểm khi liên tục luồn lách giữa các làn xe cơ giới. Hành vi này tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn, đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng của chính người trượt và các chủ thể cùng lưu thông. Với đặc thù chuyển động không ổn định, người trượt dễ rơi vào điểm mù của các phương tiện di chuyển phía sau, và đặc biệt không được bảo vệ bởi bất kỳ vật che chắn nào nếu xảy ra sự cố.

Hệ quả từ những vụ va chạm giao thông thực tế

Những rủi ro này đã được minh chứng bằng nhiều sự việc cụ thể. Năm 2024, một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra trên một tuyến phố thuộc địa bàn phường Tân Bình, TP. Đồng Xoài (Bình Phước). Theo trích xuất từ camera, một nhóm trẻ em đang trượt patin theo hàng dọc dưới lòng đường, nơi có nhiều phương tiện qua lại. Một bé gái bất ngờ tách đoàn và chuyển hướng sang làn đối diện, đúng lúc một nam tài xế chạy xe ngang qua. Tình huống xảy ra đột ngột khiến tài xế không kịp xử lý, dẫn đến va chạm trực tiếp với bé gái.

Câu chuyện chiếm dụng lòng đường để trượt patin cũng là vấn đề gây tranh cãi tại nhiều quốc gia trên thế giới. Skate invasion là một hoạt động tụ tập trượt patin/skate quy mô lớn trên đường phố, diễn ra phổ biến tại Mỹ và các nước châu Âu. Dù mục đích là biểu diễn nghệ thuật đường phố và kết nối cộng đồng, hoạt động này đặt ra nhiều vấn đề về an toàn và trật tự giao thông. Trong khi một số sự kiện được tổ chức bài bản, có cấp phép và điều phối, không ít trường hợp diễn ra tự phát, tiềm ẩn nguy cơ xung đột với phương tiện giao thông và gây mất trật tự công cộng.

Gần đây nhất, vào tháng 5/2025 tại khu vực phía Nam San Antonio, một nữ sinh 16 tuổi đã tử vong khi đang di chuyển bằng ván trượt điện trên đường East Villaret. Sự cố xảy ra trong lúc nạn nhân băng qua đường. Do thiết bị trượt có tầm vóc thấp, tài xế đã không thể nhận diện và phản xạ kịp thời.

Ngay cả những người trượt chuyên nghiệp cũng thừa nhận lòng đường là vùng cấm vì tính khó lường của giao thông hỗn hợp. Sự cố giao thông thường xảy ra khi người trượt băng qua đường, di chuyển vào làn xe hoặc mất kiểm soát tốc độ, dẫn đến va chạm với các phương tiện đang lưu thông khác.

Theo một số báo cáo từ cơ quan an toàn giao thông tại Mỹ, tai nạn liên quan đến nhóm phương tiện này có xu hướng gia tăng, đặc biệt trong bối cảnh ngày càng nhiều người sử dụng chúng thay cho phương tiện di chuyển, trong khi hạ tầng và quy định quản lý chưa theo kịp.

Tại sao lòng đường không dành cho giày trượt patin?

Sự không tương thích giữa một đôi giày trượt và hạ tầng giao thông đường bộ bắt nguồn từ chính các giới hạn vật lý của thiết bị này. Khác với các phương tiện giao thông, giày patin không được trang bị hệ thống phanh phản ứng nhanh, đèn tín hiệu hay còi cảnh báo. Việc duy trì thăng bằng không chỉ đòi hỏi kỹ năng cá nhân mà còn phụ thuộc vào mặt phẳng tiếp xúc. Mặt đường đô thị với nắp cống, ổ gà là những vật cản có thể khiến người trượt mất kiểm soát.

Đáng lo ngại hơn, người trượt patin thường có tư thế di chuyển thấp và chuyển động theo hình chữ V, khiến họ dễ lọt vào “điểm mù” của các phương tiện lớn, khiến tài xế khó quan sát và phản xạ kịp thời nếu có tình huống chuyển làn đột ngột. Trong môi trường mở và khó kiểm soát như giao thông đường bộ, sự xuất hiện của patin trở thành một ẩn số nguy hiểm cho các phương tiện giao thông xung quanh.

Sự lệch pha này được định danh rõ ràng trong các văn bản quy phạm pháp luật. Điều 34 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 đã phân loại rõ các phương tiện giao thông đường bộ, trong đó không bao gồm patin. Điều này đồng nghĩa với việc người sử dụng nó không được xem là người điều khiển phương tiện giao thông khi lưu thông trên đường. Theo Thông tư 16/2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, giày patin được xác định là dụng cụ thể thao và chỉ được phép hoạt động trong các không gian chuyên biệt như công viên hoặc sân tập.

Theo quy định tại điểm b Khoản 2, Điều 12, Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người sử dụng patin, ván trượt trên đường sẽ bị xử phạt hành chính từ 200.000 đến 250.000 đồng. Khi vô tình xảy ra va chạm, người trượt cũng mặc nhiên rơi vào thế yếu và khó nhận được sự bảo vệ về mặt pháp lý như các phương tiện đúng luật khác.

Sự hiện diện của những đôi giày patin giữa dòng xe cơ giới không chỉ vi phạm trật tự đô thị, mà còn cảnh báo về lỗ hổng trong nhận thức an toàn của một bộ phận người tham gia giao thông.