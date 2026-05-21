Ấn Độ cảnh báo nắng nóng cực đoan do El Nino

(Ngày Nay) - Ngày 20/5, Cục Khí tượng Ấn Độ (IMD) cảnh báo nguy cơ xảy ra nắng nóng cực đoan trong thời gian tới có thể trở nên tồi tệ hơn do xuất hiện hiện tượng El Nino, đồng thời đưa ra hướng dẫn ứng phó khi nhiệt độ tăng cao.

Theo IMD, các đợt nắng nóng ở Ấn Độ đang trở nên kéo dài hơn, mạnh hơn và xảy ra thường xuyên hơn. Khu vực Tây Bắc và miền Trung Ấn Độ hiện đang phải hứng chịu tình trạng nắng nóng đến nắng nóng cực đoan. Để phòng ngừa những rủi ro do nắng nóng đối với sức khỏe con người, IMD kêu gọi người dân uống đủ nước và giữ cho cơ thể mát mẻ, đồng thời đưa ra các khuyến cáo tương tự trên mạng xã hội.

Tháng trước, Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) dự báo rằng hiện tượng El Nino có thể xuất hiện ngay từ tháng 5 đến tháng 7. Mặc dù không cho biết các mức nhiệt cao hiện tại có liên quan đến hiện tượng El Nino hay không, nhưng IMD đã đề cập đến các nghiên cứu trước đó, trong đó tài liệu năm 2022 cho thấy các đợt El Nino trong quá khứ đã ảnh hưởng như thế nào đến nhiệt độ cực đoan trên khắp Ấn Độ và làm gia tăng tình trạng nắng nóng. Tài liệu nêu chi tiết các số liệu cho thấy tần suất xảy ra nắng nóng cao hơn trong thời gian xuất hiện El Nino, cũng như sự gia tăng các mức nhiệt cao bất thường trên khắp vùng Tây Bắc và miền Trung Ấn Độ, cùng với thời gian nắng nóng kéo dài hơn và phạm vi ảnh hưởng rộng hơn. Chính hiện tượng El Nino cũng đã góp phần khiến các năm 2023 và 2024 trở thành hai năm nóng nhất từng được ghi nhận.

Ấn Độ thường xuyên trải qua các đợt nắng nóng gay gắt từ tháng 4 đến tháng 6 hằng năm. Theo IMD, nhiệt độ cao nhất ghi nhận trong ngày 19/5 là 48,2 độ C tại thành phố Banda thuộc bang Uttar Pradesh, cách thủ đô New Delhi 450 km về phía Đông Nam, trong khi nhiệt độ tại thủ đô là 44,4 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ trước đến nay được ghi nhận tại Ấn Độ là 51 độ C tại thị trấn Phalodi thuộc bang Rajasthan vào năm 2016.

Tháng trước, nền tảng giám sát chất lượng không khí quốc tế AQI cho biết chỉ số nhiệt hàng ngày của họ, được tính toán dựa trên 6 yếu tố bao gồm nhiệt độ, cường độ bức xạ Mặt Trời, gió, lượng mưa và độ ẩm, cho thấy tất cả 50 thành phố nóng nhất thế giới đều nằm ở Ấn Độ. Các nhà khoa học cho rằng biến đổi khí hậu đang khiến các hiện tượng thời tiết cực đoan trở nên thường xuyên và nghiêm trọng hơn.