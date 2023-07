Pháp tổ chức diễu binh kỷ niệm Quốc khánh

Ngày Lễ Quốc khánh 14/7 năm nay của Pháp đã diễn ra suôn sẻ với màn duyệt binh hoành tráng, buổi hòa nhạc sôi động và những chùm pháo hoa rực rỡ ở thủ đô Paris.

Đã thành thông lệ, hằng năm, cứ đến ngày 14/7, người dân thủ đô Paris và du khách tại Pháp lại háo hức chờ đợi được xem màn duyệt binh hoành tráng trên đại lộ Champs-Elysées để chào mừng ngày Quốc khánh Pháp.

Năm nay, Lễ duyệt binh đã diễn ra một cách trọn vẹn với sự hiện diện của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và người đồng cấp Ấn Độ Narendra Modi, khách mời danh dự nhân dịp Quốc khánh Pháp năm nay.

Cuộc duyệt binh đã quy tụ 6.500 người tham gia và hơn 60 máy bay, bao gồm cả máy bay nước ngoài, 28 trực thăng, 157 phương tiện và 62 mô tô diễu hành, cùng với 200 con ngựa của Lực lượng Vệ binh Cộng hòa trên đại lộ Champs-Élysées.

Với chủ đề "sức mạnh tinh thần," cuộc duyệt binh nhân Ngày Quốc khánh 2023 tại Paris là dịp để Pháp “khẳng định sự gắn bó với các đồng minh trong tình đoàn kết chiến lược." Theo đó, 15 quốc gia liên minh với Pháp trong thời gian can thiệp quân sự vào Sahel đã được vinh danh.

Cũng trên tinh thần đó, cuộc duyệt binh được mở đầu bằng màn trình diễn sôi động của 80 nhạc công Pháp và 13 nhạc công đến từ các quốc gia đối tác bao gồm Canada và Đức. Năm 2023 cũng là dịp nước Pháp kỷ niệm 80 năm ra đời Huân chương Kháng chiến và ngày thành lập Hội đồng Kháng chiến Quốc gia.

Ngày Quốc khánh Pháp đã được khép lại bằng buổi hòa nhạc sôi động ở quảng trường Trocadéro, cũng như màn bắn pháo hoa truyền thống tuyệt vời ở tháp Eiffel trên đại lộ Champs-de-Mars.

Năm nay, ngày hội Quốc khánh Pháp diễn ra trong không khí khá căng thẳng do trước đó vài tuần đã xảy ra nhiều đêm bạo loạn trên toàn quốc gây thiệt hại đáng kể mà nguyên nhân là từ cái chết của một thanh niên trẻ bị cảnh sát bắn trong khi kiểm tra giao thông hôm 27/6 ở Nanterre. Vì thế, để đảm bảo an toàn cho các hoạt động ngày Quốc khánh, Chính phủ Pháp đã triển khai nhiều biện pháp an ninh.

Bộ trưởng Nội vụ Gérald Darmanin cho biết đã cho triển khai 130.000 cảnh sát, hiến binh và đặc vụ từ tối 13/7 đến sáng 15/7, chưa kể đến lực lượng gồm 40.000 lính cứu hỏa túc trực mỗi đêm. Chỉ riêng tại thủ đô Paris và các vùng lân cận, khoảng 10.000 cảnh sát và hiến binh đã được bố trí để đảm bảo an ninh trật tự.

Một số thành phố bị ảnh hưởng nặng nề bởi các vụ bạo loạn gần đây, đặc biệt là Nanterre, Gennevilliers, Sartrouville và Savigny-sur-Orge, đã chấp nhận hủy bỏ màn bắn pháo hoa, thậm chí cả các hoạt động lễ hội khác đã được lên kế hoạch cho ngày Quốc khánh, do lo ngại bạo lực bùng phát khi tập trung đông người khó kiểm soát.

Một số thành phố phía Nam cũng hủy chương trình bắn pháo hoa do lo ngại nguy cơ hỏa hoạn, đặc biệt trong bối cảnh thời tiết nắng nóng và hanh khô.

Trên khắp nước Pháp, trừ một vài trường hợp ngoại lệ, xe buýt và xe điện ngừng hoạt động sớm hơn vào buổi tối. Bộ trưởng Darmanin cho biết các nhà chức trách cũng đã thực thi sắc lệnh cấm bán pháo hoa cối và đã thu giữ khoảng 150.000 cây pháo kể từ ngày 27/6.

Bộ Nội vụ Pháp cho biết tình hình “nhìn chung tương đối yên tĩnh” và "các vụ phá phách đã ít hơn so với năm 2022."

Theo một báo cáo nhanh, đã có 218 phương tiện bị đốt phá, giảm 33% so với năm 2022; 97 người bị bắt, 3 cảnh sát bị thương và khoảng hơn 2.300 cây pháo hoa bị thu giữ trong đêm 13/7.