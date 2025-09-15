Phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng chủ động, tự lực, tự cường

Thành phố Hồ Chí Minh: Giờ học buổi chiều không kết thúc trước 16 giờ (Ngày Nay) - Các trường xây dựng kế hoạch mở cửa đón học sinh từ 6 giờ 30 phút; không để học sinh đi học trễ hoặc về sớm tập trung ở khu vực phía trước cổng trường.

Nghệ sỹ khuyết tật Việt Nam để lại dấu ấn sáng tạo tại triển lãm ở Singapore (Ngày Nay) - Trong số các tác phẩm của nghệ sỹ Việt Nam, có các bức tranh ghép lụa thành những cánh đồng lúa, ruộng bậc thang, thể hiện sự phong phú về văn hóa trong khu vực ASEAN.

Mỹ và Anh chuẩn bị ký kết thỏa thuận công nghệ và tài chính lớn (Ngày Nay) - Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ thăm Anh và ký kết nhiều thỏa thuận quan trọng, trong đó có các hợp đồng công nghệ và tài chính trị giá hàng tỷ USD.

Hà Nội: Nhiều dịch bệnh gia tăng số trường hợp mắc trong tuần qua (Ngày Nay) - CDC Hà Nội nhận định, một số dịch bệnh trên địa bàn thành phố có thể gia tăng do thời tiết diễn biến phức tạp, giao lưu đi lại nhiều khi người dân, khách du lịch các nơi đến tăng cao.

Liệu đồng đô la Mỹ có mất đi vị thế thống trị? (Ngày Nay) - Bài học lịch sử từ Đại Suy thoái nhắc nhở rằng sức mạnh của đồng đô la Mỹ không bất biến. Năm 2025, vị thế này có thể bị thách thức nghiêm trọng: Chiến tranh, chính sách thuế quan và áp lực nợ công đang bào mòn niềm tin toàn cầu vào đồng đô la Mỹ. Liệu Mỹ có giữ được “vũ khí tài chính” quyền lực này?

Việt Nam là đối tác ưu tiên hàng đầu của Belarus tại Đông Nam Á (Ngày Nay) - Phó Thủ tướng Belarus Anatoly Aleksandrovich Sivak khẳng định Việt Nam luôn là đối tác ưu tiên hàng đầu của Belarus tại khu vực Đông Nam Á.

Alpha Books và Tinh Vân bắt tay phát triển giải pháp toàn diện cho mô hình thư viện thế hệ mới tại Việt Nam (Ngày Nay) - Sáng ngày 12/9/2025 tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Sách Alpha (Alpha Books) và Công ty Cổ phần Công nghệ Tinh Vân (Tinh Vân) đã chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác. Sự kiện đánh dấu nỗ lực chung nhằm xây dựng và triển khai các giải pháp toàn diện cho hệ thống mô hình thư viện kiểu mới tại Việt Nam.

Hội nghị lần thứ Năm, Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025 (Ngày Nay) - Chủ tịch Quốc hội giao Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, các Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội chỉ đạo các cơ quan liên quan hoàn thiện văn kiện, tài liệu Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội.

Ông Trump ra "tối hậu thư" về xung đột Ukraine cho toàn bộ NATO (Ngày Nay) - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông có thể trừng phạt Moskva (Moscow) nếu các thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngừng mua dầu từ Liên bang Nga.