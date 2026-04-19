Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ làm việc với Bộ Công Thương về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính

(Ngày Nay) - Bộ Công Thương đẩy mạnh rà soát, đề xuất cắt giảm thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh nhằm giảm chi phí, rút ngắn thời gian xử lý, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Dự kiến giảm mạnh thủ tục và điều kiện kinh doanh

Chiều 17/4, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã có buổi làm việc với Bộ Công Thương về việc triển khai cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh theo các kết luận, chỉ đạo của Trung ương và Chính phủ ban hành trong tháng 4/2026.

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân báo cáo, hiện Bộ đang quản lý tổng cộng 234 thủ tục hành chính, trong khi ở cấp địa phương là 277 thủ tục. Trong thời gian tới, Bộ đề xuất phân cấp khoảng 70 thủ tục xuống địa phương nhằm tăng tính chủ động và rút ngắn quy trình xử lý.

Song song với đó, Bộ dự kiến thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa 317 thủ tục thuộc các lĩnh vực quản lý. Mục tiêu đặt ra là giảm gần 20% chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp và cắt giảm khoảng 72% thời gian giải quyết thủ tục.

Đối với ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, dự kiến sẽ cắt giảm 6 trên tổng số 19 ngành, nghề hiện hành. Số lượng điều kiện kinh doanh cũng được đề xuất giảm đáng kể, từ 565 điều kiện xuống còn 363 điều kiện.

Việc cải cách thủ tục hành chính được thực hiện song hành với quá trình số hóa. Theo báo cáo, tỷ lệ số hóa hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã đạt 89,3%; tỷ lệ cấp bản điện tử đạt 99%; khai thác, sử dụng lại thông tin dữ liệu số hóa tại nội bộ đạt 12,5%.Bộ Công Thương cũng kiến nghị Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ sớm hoàn thiện hoặc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật cần thiết để triển khai phương án cắt giảm đã được phê duyệt. Đồng thời, đề nghị bảo đảm nguồn lực cho địa phương khi thực hiện phân cấp; đẩy mạnh số hóa toàn diện thủ tục hành chính và dịch vụ công; xây dựng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn để từng bước chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm.

Ngoài ra, Bộ cũng đề xuất thống nhất triển khai truy xuất nguồn gốc hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ, đồng thời tăng cường vai trò của các cơ quan kiểm tra chuyên ngành nhằm nâng cao hiệu quả công tác hậu kiểm.

Hướng tới quản lý theo rủi ro, tăng cường hậu kiểm

Tại cuộc họp, đại diện một số bộ, ngành, tổ chức nêu ý kiến tập trung vào việc đổi mới phương thức quản lý, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm dựa trên mức độ rủi ro của từng ngành nghề.

Đại diện Bộ Tài chính đề xuất phân loại ngành nghề theo ba nhóm rủi ro để áp dụng công cụ quản lý phù hợp, gồm: Lĩnh vực có mức độ rủi ro cao; nhóm ngành rủi ro trung bình và ngành nghề có rủi ro thấp.

Một số ý kiến cũng cho rằng nên thay thế điều kiện kinh doanh bằng hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật trong các lĩnh vực như thực phẩm, xuất khẩu gạo, thương mại điện tử hay bán hàng đa cấp. Đồng thời, tiếp tục phân cấp thủ tục cho địa phương ở nhiều lĩnh vực như vật liệu nổ công nghiệp, an toàn lao động, công nghiệp hỗ trợ và khoáng sản.

Bên cạnh đó, tăng tỷ lệ cắt giảm đối với những thủ tục có tần suất xử lý lớn và đẩy mạnh khai thác dữ liệu số hóa.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc ghi nhận những nỗ lực của Bộ Công Thương trong việc rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh thời gian qua, đặc biệt là trong bối cảnh đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho địa phương.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh việc cắt giảm không đồng nghĩa với buông lỏng quản lý, mà cần đi kèm với tăng cường kiểm tra, giám sát và hậu kiểm. Những nội dung không còn cần thiết cần được loại bỏ, trong khi các quy định còn lại phải bảo đảm hiệu quả và minh bạch.

Bộ Công Thương được yêu cầu tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp, hoàn thiện phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh để trình Thường trực Chính phủ theo đúng thời hạn.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đánh giá cao nỗ lực, cố gắng của Bộ Công Thương trong việc rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh và cắt giảm ngành nghề kinh doanh có điều kiện thời gian qua.