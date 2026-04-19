Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ làm việc với Bộ Công Thương về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính

(Ngày Nay) - Bộ Công Thương đẩy mạnh rà soát, đề xuất cắt giảm thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh nhằm giảm chi phí, rút ngắn thời gian xử lý, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với Bộ Công Thương về thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với Bộ Công Thương về thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh.

Dự kiến giảm mạnh thủ tục và điều kiện kinh doanh

Chiều 17/4, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã có buổi làm việc với Bộ Công Thương về việc triển khai cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh theo các kết luận, chỉ đạo của Trung ương và Chính phủ ban hành trong tháng 4/2026.

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân báo cáo, hiện Bộ đang quản lý tổng cộng 234 thủ tục hành chính, trong khi ở cấp địa phương là 277 thủ tục. Trong thời gian tới, Bộ đề xuất phân cấp khoảng 70 thủ tục xuống địa phương nhằm tăng tính chủ động và rút ngắn quy trình xử lý.

Song song với đó, Bộ dự kiến thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa 317 thủ tục thuộc các lĩnh vực quản lý. Mục tiêu đặt ra là giảm gần 20% chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp và cắt giảm khoảng 72% thời gian giải quyết thủ tục.

Đối với ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, dự kiến sẽ cắt giảm 6 trên tổng số 19 ngành, nghề hiện hành. Số lượng điều kiện kinh doanh cũng được đề xuất giảm đáng kể, từ 565 điều kiện xuống còn 363 điều kiện.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân báo cáo tại buổi làm việc.

Việc cải cách thủ tục hành chính được thực hiện song hành với quá trình số hóa. Theo báo cáo, tỷ lệ số hóa hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã đạt 89,3%; tỷ lệ cấp bản điện tử đạt 99%; khai thác, sử dụng lại thông tin dữ liệu số hóa tại nội bộ đạt 12,5%.Bộ Công Thương cũng kiến nghị Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ sớm hoàn thiện hoặc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật cần thiết để triển khai phương án cắt giảm đã được phê duyệt. Đồng thời, đề nghị bảo đảm nguồn lực cho địa phương khi thực hiện phân cấp; đẩy mạnh số hóa toàn diện thủ tục hành chính và dịch vụ công; xây dựng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn để từng bước chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm.

Ngoài ra, Bộ cũng đề xuất thống nhất triển khai truy xuất nguồn gốc hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ, đồng thời tăng cường vai trò của các cơ quan kiểm tra chuyên ngành nhằm nâng cao hiệu quả công tác hậu kiểm.

Hướng tới quản lý theo rủi ro, tăng cường hậu kiểm

Tại cuộc họp, đại diện một số bộ, ngành, tổ chức nêu ý kiến tập trung vào việc đổi mới phương thức quản lý, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm dựa trên mức độ rủi ro của từng ngành nghề.

Đại diện Bộ Tài chính đề xuất phân loại ngành nghề theo ba nhóm rủi ro để áp dụng công cụ quản lý phù hợp, gồm: Lĩnh vực có mức độ rủi ro cao; nhóm ngành rủi ro trung bình và ngành nghề có rủi ro thấp.

Một số ý kiến cũng cho rằng nên thay thế điều kiện kinh doanh bằng hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật trong các lĩnh vực như thực phẩm, xuất khẩu gạo, thương mại điện tử hay bán hàng đa cấp. Đồng thời, tiếp tục phân cấp thủ tục cho địa phương ở nhiều lĩnh vực như vật liệu nổ công nghiệp, an toàn lao động, công nghiệp hỗ trợ và khoáng sản.

Bên cạnh đó, tăng tỷ lệ cắt giảm đối với những thủ tục có tần suất xử lý lớn và đẩy mạnh khai thác dữ liệu số hóa.

Buổi làm việc có sự tham gia của đại diện nhiều bộ, ngành, tổ chức.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc ghi nhận những nỗ lực của Bộ Công Thương trong việc rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh thời gian qua, đặc biệt là trong bối cảnh đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho địa phương.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh việc cắt giảm không đồng nghĩa với buông lỏng quản lý, mà cần đi kèm với tăng cường kiểm tra, giám sát và hậu kiểm. Những nội dung không còn cần thiết cần được loại bỏ, trong khi các quy định còn lại phải bảo đảm hiệu quả và minh bạch.

Bộ Công Thương được yêu cầu tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp, hoàn thiện phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh để trình Thường trực Chính phủ theo đúng thời hạn.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đánh giá cao nỗ lực, cố gắng của Bộ Công Thương trong việc rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh và cắt giảm ngành nghề kinh doanh có điều kiện thời gian qua.

Phó Thủ tướng Chính phủ Bộ Công Thương thủ tục hành chính

Động lực chính để đạt mục tiêu tăng trưởng quý II và cả năm 2026
(Ngày Nay) - Theo Cục Thống kê, Bộ Tài chính, trong quý I/2026, nền kinh tế ghi nhận mức tăng trưởng GDP khá tích cực đạt 7,83%, nhưng vẫn chưa đạt mục tiêu kịch bản đề ra là 9,1%. Kết quả này tuy thấp hơn kịch bản đề ra nhưng trong bối cảnh hiện nay, đây vẫn là điểm sáng trên bản đồ tăng trưởng thế giới.
Hợp tác giữa Trung tâm Thông tin UNESCO và Art Nation
(Ngày Nay) - Sự tham gia của Unesco Center of Information - Trung tâm Thông tin Unesco (Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam) trong vai trò đơn vị bảo trợ cho Art Nation hứa hẹn tạo nên một điểm giao thoa ý nghĩa giữa học thuật và truyền thông, giữa việc phát huy giá trị văn hóa với thực hành nghệ thuật đương đại.
Khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2026
(Ngày Nay) - Tối 17/4, tại Quảng trường Hùng Vương (phường Việt Trì), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ tổ chức Chương trình khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa – Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 với chủ đề “Linh thiêng nguồn cội – Đất Tổ Hùng Vương”.
TPHCM: Khuyến đọc tại khu dân cư
(Ngày Nay) -Trong khuôn khổ các hoạt động Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4) lần thứ 5 năm 2026, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM phối hợp với phường Cát Lái tổ chức hội sách với chủ đề: “Tuần đọc sách cộng đồng - mỗi người một cuốn sách”.
Vẫn còn 68 mã cổ phiếu bị cắt margin
(Ngày Nay) - Báo cáo cập nhật đến ngày 16/4 của Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE), hiện vẫn ghi nhận 68 mã cổ phiếu không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin). Con số này cho thấy, bên cạnh sự phục hồi cục bộ của thị trường, chất lượng tài chính của một bộ phận doanh nghiệp niêm yết vẫn còn nhiều vấn đề cần lưu ý.
Bộ trưởng Tài chính Thụy Sĩ khiếu nại chatbot Grok
(Ngày Nay) - Bộ trưởng Tài chính Thụy Sĩ Karin Keller-Sutter mới đây đã chính thức khiếu nại về hành vi lạm dụng trực tuyến liên quan đến chatbot Grok AI. Đây là một tín hiệu mạnh mẽ trước tình trạng nạn lạm dụng kỹ thuật số và đặt ra những câu hỏi về việc xây dựng cơ sở pháp lý quản lý chatbot.
Iran dọa phong tỏa eo biển Hormuz nếu Mỹ vi phạm lệnh ngừng bắn
(Ngày Nay) - Ngày 18/4, giới chức Iran cảnh báo nước này có thể đóng lại eo biển Hormuz nếu Mỹ duy trì lệnh phong tỏa các cảng của nước này. Tuyên bố được đưa ra sau khi tuyến hàng hải huyết mạch này vừa được mở lại trong bối cảnh lệnh ngừng bắn giữa Israel và lực lượng Hezbollah tại Liban có hiệu lực.