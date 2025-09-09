PV GAS D: Tiên phong phân phối khí sạch, kiến tạo tương lai năng lượng xanh

(Ngày Nay) - Hướng tới kỷ niệm 35 năm thành lập Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS), Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PV GAS D) tự hào nhìn lại chặng đường phát triển đầy bản lĩnh, trách nhiệm và bứt phá. Là một trong những đơn vị thành viên chủ lực của PV GAS, PV GAS D đã và đang góp phần quan trọng trong việc định hình, lan tỏa giá trị và thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp khí tại Việt Nam .

Với tầm nhìn chiến lược, tinh thần tiên phong và khả năng thích ứng trước biến động thị trường, PV GAS D đã khẳng định vai trò dẫn dắt trong lĩnh vực phân phối khí thiên nhiên, khí hóa lỏng và khí nén cho khách hàng công nghiệp trên cả nước. Từ những ngày đầu thị trường còn sơ khai đến khi vươn lên trở thành nhà phân phối khí thiên nhiên và khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) quy mô toàn quốc, mỗi dấu mốc thành công của PV GAS D đều kết tinh trí tuệ tập thể, khát vọng vươn xa và cam kết mạnh mẽ vì một tương lai năng lượng xanh – sạch – hiệu quả.

Hợp tác quốc tế – Khẳng định vị thế trong nước

Trên hành trình phát triển, PV GAS D luôn chú trọng hợp tác chiến lược, tạo nền tảng vững chắc cho bước tiến dài hạn. Năm 2017, Liên minh chiến lược với Tokyo Gas Asia – một trong những tập đoàn khí đốt lớn nhất Nhật Bản – đã giúp PV GAS D tiếp cận công nghệ, tài chính, quản lý và marketing hiện đại; đồng thời hai bên thành lập Ủy ban Đổi mới nhằm xây dựng chiến lược và phát triển giải pháp năng lượng mới.

Với sự đồng hành của các cổ đông chiến lược quốc tế là Tokyo Gas Asia (25%) và Saibu Gas Holdings (21%), PV GAS D có thêm nguồn vốn, công nghệ tiên tiến và kinh nghiệm quản trị toàn cầu, qua đó nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường.

Trong đó, trong nước, PV GAS D hợp tác chặt chẽ với các Ban quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp (KCN), tiêu biểu như IDICO và HEZA Hải Phòng, để thúc đẩy chuyển đổi năng lượng. Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp khí sạch, doanh nghiệp còn cùng địa phương triển khai chính sách quốc gia về phát triển năng lượng bền vững, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng xanh.

Hiện đại hóa hạ tầng – Chuyên nghiệp hóa dịch vụ

Để đảm bảo cung cấp khí an toàn, liên tục và hiệu quả, PV GAS D không ngừng đầu tư cơ sở hạ tầng và dịch vụ kỹ thuật chuyên sâu, trong đó nổi bật là dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa (BDSC) được triển khai toàn diện cho hệ thống tiếp nhận và phân phối khí, bao gồm bảo dưỡng thiết bị cơ khí, đường ống, van, hệ thống điện – điều khiển. Nhờ vậy, sau hơn 23 năm vận hành, hệ thống khí thấp áp của PV GAS D luôn hoạt động ổn định, hạn chế tối đa sự cố và gián đoạn cung cấp khí. Đồng thời, nhiều dự án cải tạo quan trọng cũng được triển khai như tăng công suất trạm Taicera, cải tạo tuyến ống và trạm tại Vina Kyoel, qua đó giúp khách hàng tối ưu hóa sản xuất và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng

Ứng dụng công nghệ mới – Đón đầu xu thế năng lượng

PV GAS D coi đổi mới công nghệ là nhiệm vụ trọng tâm để kiến tạo giải pháp năng lượng thân thiện môi trường, với nhiều hướng đi cụ thể như: triển khai công nghệ đồng phát (Cogen) giúp tận dụng khí thiên nhiên để đồng thời sản xuất điện và nhiệt, tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu suất năng lượng cho khách hàng; phát triển các giải pháp năng lượng tích hợp kết hợp LNG, điện mặt trời và đồng phát, vừa mang lại lợi ích kinh tế vừa giảm phát thải CO₂, trong đó nổi bật là việc ký biên bản ghi nhớ (MOU) với Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn về cung cấp LNG cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất – minh chứng cho vai trò tiên phong trong chuyển đổi nhiên liệu sạch; hợp tác cùng HEZA triển khai các chương trình thúc đẩy chuyển đổi năng lượng trong KCN Hải Phòng, đóng góp cho mục tiêu phát triển bền vững của thành phố và khu vực; lan tỏa tri thức công nghệ thông qua các hội thảo chuyên đề LNG, không chỉ phổ biến kiến thức về vận hành, an toàn, BDSC mà còn tạo diễn đàn kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy thị trường khí sạch tại Việt Nam.

Thành tựu tài chính và uy tín thương hiệu

Kết quả kinh doanh ấn tượng cùng thương hiệu uy tín đã khẳng định vị thế hàng đầu của PV GAS D, thể hiện qua việc hoàn thành vượt kế hoạch tài chính năm 2024 – rõ nét hơn về năng lực quản trị hiệu quả và khả năng tăng trưởng bền vững; đồng thời liên tục được vinh danh với các giải thưởng uy tín như Top Brands – Doanh nghiệp Chất lượng và Chứng nhận Doanh nghiệp Phát triển Bền vững (CSI) duy trì từ năm 2016 đến nay. Những thành tựu này không chỉ phản ánh năng lực nổi bật mà còn khẳng định cam kết của PV GAS D trong việc thực hiện trách nhiệm xã hội, thúc đẩy phát triển xanh và bảo vệ môi trường.

Tầm nhìn chiến lược – Kiến tạo tương lai năng lượng

Thành công suốt 23 năm qua gắn liền với sự chỉ đạo xuyên suốt của Lãnh đạo PV GAS, PV GAS D định hướng không chỉ dừng ở phân phối khí truyền thống mà còn mạnh dạn mở rộng sang các giải pháp năng lượng toàn diện. Với việc ứng dụng công nghệ tiên tiến như Cogen, điện mặt trời, LNG và dịch vụ BDSC chuyên sâu, PV GAS D đã nâng tầm giá trị cho khách hàng, góp phần quan trọng vào an ninh năng lượng quốc gia; đồng thời tiếp tục theo đuổi mục tiêu phát triển bền vững, giữ vững vị thế dẫn đầu trong phân phối khí thiên nhiên, LNG tái hóa, đảm bảo nguồn nhiên liệu sạch cho các khu công nghiệp và đô thị Việt Nam.