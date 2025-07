PV GAS được biểu dương vì đóng góp tích cực trong lĩnh vực an toàn thông tin và an ninh mạng

(Ngày Nay) - Ngày 15/7/2025, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (NCA) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2025; công bố Quyết định thành lập Chi hội phía Nam và ra mắt Tạp chí An ninh mạng Việt Nam. Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hiệp hội An ninh mạng quốc gia đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Tham dự Hội nghị, đại diện Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) có Phó Tổng Giám đốc Huỳnh Quang Hải. Tại Hội nghị, PV GAS đã vinh dự được biểu dươnglà đơn vị thành viên có đóng góp tích cực trong công tác đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng, góp phần xây dựng năng lực phòng vệ số trong lĩnh vực an ninh năng lượng. Đây là sự ghi nhận cho nỗ lực không ngừng của PV GAS trong tiến trình chuyển đổi số gắn liền với việc chú trọng các vấn đề an toàn thông tin trên không gian mạng.

Bám sát tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ Công an, trong 6 tháng đầu năm 2025, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia đã triển khai quyết liệt nhiều nhiệm vụ trọng tâm. Các hoạt động của Hiệp hội được tổ chức bài bản, có chất lượng chuyên môn cao, hiệu quả truyền thông tốt và được cộng đồng, đối tác ghi nhận tích cực.

Tại PV GAS, thực hiện kế hoạch hành động số 55-KH/ĐU của Đảng ủy Tổng công ty Khí Việt Nam theo Nghị quyết số 951-NQ/ĐU của Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), PV GAS đã xác định rõ trong tiến trình chuyển đổi số tại đơn vị, an toàn thông tin và an ninh mạng không chỉ là các vấn đề về kỹ thuật, mà còn là nền tảng để bảo vệ các hệ thống dữ liệu, giúp duy trì tính liên tục trong toàn bộ hệ thống hạ tầng công nghiệp khí. PV GAS cũng đã chủ động xây dựng chiến lược an ninh mạng bài bản, kết hợp giữa các yếu tố về công nghệ, con người và quy trình, theo hướng tiếp cận đa tầng, đa lớp.

Trong thời gian tới, PV GAS sẽ tiếp tục đồng hành cùng Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng không gian mạng an toàn, tin cậy cho ngành Công nghiệp - Năng lượng Việt Nam nói riêng và nền kinh tế số quốc gia nói chung.