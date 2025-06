PV GAS – tiếp tục giữ vững vị thế số 1 trong ngành công nghiệp khí Việt Nam

Năm 2024, PV GAS triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong điều kiện thuận lợi và khó khăn đan xen trong đó các khó khăn, thách thức chiếm ưu thế. Trong bối cảnh tình hình địa chính trị trên thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, kinh tế thế giới tăng trưởng chậm, không đồng đều. Cùng với đó, sản lượng khí khai thác trong nước tiếp tục suy giảm, chỉ bằng 86% so với cùng kỳ; nhu cầu tiêu thụ của khách hàng Điện chỉ bằng 83% so với năm 2023 do tăng huy động từ các nguồn năng lượng khác có giá cạnh tranh/đã cam kết (than, năng lượng tái tạo,...). Các cơ chế chính sách liên quan đến khí và LNG còn nhiều bất cập và chưa được hoàn thiện ...,

Với việc lường trước những khó khăn, tận dụng tốt các cơ hội nội tại và yếu tố biến động của thị trường, cùng phương châm “làm mới động lực cũ, bổ sung động lực mới”, lãnh đạo PV GAS đã quyết tâm, kiên trì thực hiện đồng bộ các giải pháp quản trị điều hành, phát triển kinh doanh, đẩy mạnh và mở rộng thị trường kinh doanh quốc tế,... cùng với sự hỗ trợ tích cực từ các đơn vị trong và ngoài ngành, sự phối hợp nhịp nhàng các khâu từ thượng nguồn đến hạ nguồn, sự chỉ đạo và ủng hộ tích cực từ Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), các Bộ ngành/Chính phủ và đặc biệt sự ủng hộ, chia sẻ và đồng hành từ Quý cổ đông. Kết quả là các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm đã được PV GAS kiểm soát, bám sát, giảm thiểu mức độ ảnh hưởng từ các yếu tố bất lợi, hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng đề ra.

Với sự đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm, quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và lao động, PV GAS tiếp tục vượt qua thách thức, tận dụng được các cơ hội, hoàn thành tốt kế hoạch năm 2024, cụ thể:

Toàn bộ hệ thống/công trình khí của PV GAS vận hành an toàn và hiệu quả, duy trì độ tin cậy, độ sẵn sàng ở mức cao; công tác bảo dưỡng sửa chữa, kiểm định hiệu chuẩn tốt. Năm qua PV GAS đã hoàn thành nâng công suất xử lý của GPP Dinh Cố lên 7 triệu m3 khí/ngày và tăng công suất sendout kho LNG Thị Vải lên 7,7 triệu m3 khí/ngày góp phần gia tăng sản lượng sản xuất/cung cấp, hiệu quả sử dụng tài sản tại PV GAS.

Công tác kinh doanh, phát triển thị trường đạt được nhiều kết quả nổi bật. PV GAS là doanh nghiệp đầu tiên cấp gần 400 triệu m3 khí LNG tái hóa từ LNG nhập khẩu để cung cấp cho khách hàng điện; Triển khai thành công mô hình kinh doanh năng lượng tích hợp trên toàn quốc, đóng góp lớn vào doanh thu hoạt động của đơn vị; các hoạt động kinh doanh quốc tế tăng trưởng cao (bằng 168% so với năm 2024 với doanh thu đạt gần 1 tỷ USD); Hoàn thành kế hoạch toàn bộ các chỉ tiêu sản lượng, trong đó kinh doanh LPG xác lập mốc kỷ lục cao nhất từ khi thành lập (gần 3,1 triệu tấn). Hoàn thành vượt mức toàn bộ chỉ tiêu kế hoạch tài chính từ 50-89%, trong đó chỉ tiêu doanh thu đạt cao nhất từ trước đến nay (Doanh thu toàn PV GAS đạt gần 130 nghìn tỷ đồng).

Công tác đầu tư xây dựng được triển khai tích cực, bám sát tiến độ. Trong năm 2024 đã hoàn thành các dự án Bồn chứa LPG Thị Vải, Trạm nạp xe bồn LNG tại Thị Vải, Dây chuyền cấp khí cho NMĐ Nhơn Trạch 3&4, góp phần trong việc hoàn thiện chuỗi hạ tầng nhập khẩu/cung cấp LNG tại Việt Nam. Bên cạnh, công tác xây dựng chiến lược, kế hoạch dài hạn cũng được triển khai phù hợp tình hình mới.

Các vấn đề liên quan đến đàm phán, ký kết các hợp đồng mua bán khí đã đạt được nhiều kết quả tích cực, làm tốt công tác chuẩn bị cho các giai đoạn sau khi hoạt động PV GAS có sự thay đổi so với giai đoạn trước.

Hoạt động của các đơn vị thành viên thu được nhiều kết quả tích cực. Đáng chú ý PV PIPE đã bắt đầu gia công ống cho dự án Lô B, kết quả kinh doanh có nhiều cải thiện với chỉ số EBITDA dương.

Ở công tác tái cấu trúc, lao động và đào tạo: PV GAS đã hoàn thành tăng vốn điều lệ (tăng 2%); hoàn thành thành lập Công ty PV GAS International tại Singapore; hoàn thiện thủ tục để thành lập PV GAS Logistics. Tổng số lao động toàn PV GAS trên 4.200 cán bộ công nhân viên, trong đó công ty mẹ có trên 1.400 người, năm qua đã tổ chức trên 11 nghìn lượt người tham gia các khóa đào tạo trong/ngoài nước.

PV GAS tiếp tục được các tổ chức uy tín trong và ngoài nước đánh giá cao: thuộc “Top 50 Công ty đại chúng uy tín và hiệu quả năm 2024”; Lần thứ 12 liên tiếp nhận Vinh danh của Forbes “Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam năm 2024” – Top 3 Công ty đạt doanh thu và Top 6 Công ty đạt lợi nhuận tốt nhất; Top 12 doanh nghiệp dẫn đầu Bảng xếp hạng PROFIT500 - “Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2024”; tiếp tục được vinh danh “Thương hiệu quốc gia Việt Nam”; Có mặt trong Top 100 của danh sách xếp hạng 500 công ty lớn nhất Đông Nam Á; Vị trí thứ 2 trong VIE10 nhóm Dầu khí - Năng lượng - Điện.

PV GAS khẳng định tiếp tục giữ vững vị thế chủ đạo và chủ động trong toàn Petrovietnam thông qua các chỉ số trong 5 tháng đầu năm 2025, cụ thể: sản lượng khí tiếp nhận và tiêu thụ đạt từ 45% đến 50% cả năm; LPG kinh doanh đạt trên 1,3 triệu tấn (kinh doanh quốc tế trên 0,6 triệu tấn), bằng 69% kế hoạch cả năm 2025; Doanh thu hợp nhất đạt trên 46,5 nghìn tỷ đồng, bằng 63% kế hoạch cả năm 2025; Lợi nhuận trước thuế đạt trên 7,4 nghìn tỷ đồng, bằng 112% kế hoạch cả năm 2025; Công tác đầu tư xây dựng được triển khai tích cực, bám sát theo kế hoạch, với giá trị giải ngân của Công ty mẹ đạt 842 tỷ đồng, bằng 25% kế hoạch cả năm 2025. Tập trung thực hiện đầu tư: Dự án mở rộng, nâng công suất kho chứa LNG Thị Vải lên 3 triệu tấn/năm, Dự án Kho cảng nhập LNG Sơn Mỹ, Dự án tách Ethane tại Dinh Cố; chuẩn bị công tác đầu tư: Dự án kho LPG lạnh, LNG tại Bắc Bộ/Bắc Trung Bộ; Dự án cấp khí cho Nhà máy điện Long An 1, 2; Dự án nâng công suất đường ống dẫn khí Phú Mỹ - Hồ Chí Minh; …

Gần 35 năm gắn bó đồng hành, kề vai sát cánh cùng nhau trên hành trình năng lượng xanh, PV GAS gói gọn những lời tri ân gửi đến các cấp lãnh đạo, đối tác, cổ đông và tập thể lao động đã đóng góp to lớn cho sự phát triển thịnh vượng của PV GAS. PV GAS với tinh thần quyết tâm, sẵn sàng chinh phục những chặng đường phát triển mới trong tương lai đầy rực rỡ.