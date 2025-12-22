Khách hàng Việt nêu 3 lý do “chốt ngay” VinFast VF 6 Eco

(Ngày Nay) - Sự kết hợp giữa nền tảng vận hành ổn định, trang bị vượt tầm và chi phí sử dụng hợp lý đang giúp VinFast VF 6 Eco ghi điểm tuyệt đối với nhóm khách hàng mua xe lần đầu. Với những ưu đãi lớn trong tháng 12/2025, mẫu B-SUV điện này càng trở thành lựa chọn “phải có” của nhiều gia đình trẻ .

Chất lượng tốt, trang bị ngập tràn, “combo” ưu đãi tháng 12

“Tôi quyết định xuống tiền mua xe ngay trong tháng 12 này vì thật sự khó có thời điểm nào tốt hơn”, anh Minh Hoàng (Hà Nội), khách hàng vừa chốt cọc chiếc VF 6 bản Eco, chia sẻ.

Anh Hoàng cho biết có ba lý do khiến anh đưa ra quyết định nhanh chóng như vậy. Đầu tiên là ấn tượng quá đậm nét với “cấu hình” khủng của VF 6. Mẫu xe của VinFast có động cơ điện với công suất 130 kW (174 mã lực), mạnh mẽ nhất phân khúc B-SUV.

Bên cạnh đó khoang nội thất của xe có không gian rộng rãi, đặc biệt ở hàng ghế thứ hai nhờ chiều dài cơ sở lên tới 2.730 mm, hoàn toàn phù hợp với gia đình. Xe cũng nổi bật với màn hình trung tâm 12,9 inch, lớn hơn nhiều mẫu xe hạng C... “Tôi đã trải nghiệm kỹ càng trước khi mua. Xe vận hành ổn định, ga nhạy, cảm giác lái chắc chắn. Với mức giá này thì cấu hình như vậy thật sự rất khó tìm”, anh Hoàng chia sẻ.

Lý do tiếp theo là loạt ưu đãi “khủng” mà VinFast đang áp dụng. Theo đó, trong chương trình “Mãnh liệt Tinh thần Việt Nam - Vì tương lai xanh” lần 3, khách hàng mua xe điện được giảm 4% giá niêm yết. Vì đổi từ xe xăng sang xe điện, khách hàng như anh được ưu đãi thêm 15 triệu đồng tiền mặt. Ngoài ra còn là 2 năm bảo hiểm vật chất, có thể quy đổi ra tiền mặt trị giá 15 triệu đồng, cùng khoản 15 triệu đồng dưới dạng điểm VinClub vì đăng ký xe ở Hà Nội.

Lý do thứ ba, quan trọng không kém, theo anh, là hàng loạt lợi thế riêng của xe điện – nổi bật nhất là chính sách miễn 100% lệ phí trước bạ theo quy định của Chính phủ. “Nếu mua Tucson hay Yaris Cross thì riêng tiền trước bạ đã tốn một khoản lớn. Còn với VF 6, tôi không mất đồng nào, rõ ràng đây coi như một khoản tiết kiệm khi mua xe”, anh phân tích.

Tổng hợp các ưu đãi và yếu tố hỗ trợ, chi phí lăn bánh chiếc VF 6 Eco của anh Hoàng khoảng hơn 650 triệu đồng - mức giá anh nhận định “dễ thở hơn rất nhiều” so với các mẫu xe xăng cùng phân khúc.

Nuôi xe không còn là gánh nặng

Không chỉ thu hút ở mức giá lăn bánh dễ chịu, VF 6 còn ghi điểm mạnh về khả năng kinh tế khi “nuôi xe” dài hạn. Reviewer Nguyễn Bá Minh Đăng từ kênh Mê Xe, người đã trực tiếp xuống tiền mua VF 6 - cho biết đây là mẫu xe khiến anh “bớt lo” nhất về chi phí vận hành từ trước đến nay.

Anh chia sẻ rằng hiện tại VinFast đang miễn phí sạc đến 30/6/2027 nên mỗi tháng anh gần như không tốn đồng nào cho năng lượng. Nhưng, điều khiến anh yên tâm hơn là ngay cả khi không còn ưu đãi này, chi phí vận hành của xe điện vẫn rất phải chăng. Theo tính toán của anh, với nhu cầu đi lại gần 24.000 km mỗi năm, tổng số tiền anh phải trả cho điện khi không miễn phí sạc là chỉ tương đương với hơn 1 triệu đồng mỗi tháng. Anh Đăng cho biết nếu chạy quãng đường tương tự bằng một mẫu xe xăng cùng phân khúc, mỗi tháng anh sẽ phải chi hơn 3 triệu đồng tiền xăng – gấp ba lần so với VF 6.

Chi phí bảo dưỡng xe cũng rẻ “khó tin”. Với quãng đường 12.000 km, xe điện VinFast chỉ cần bảo dưỡng với chi phí 600.000 đồng. Những yếu tố đó khiến cho chủ xe nhẹ đầu hơn khi trải nghiệm và sử dụng xe điện nói chung và VF 6 nói riêng.

Bên cạnh chi phí nhẹ nhàng, các chính sách hậu mãi “5 sao” của VinFast càng củng cố thêm độ bền kinh tế của chiếc xe. VF 6 được bảo hành tới 7 năm hoặc 160.000 km, cộng với mạng lưới hơn 350 xưởng dịch vụ ở khắp các tỉnh thành, giúp người dùng hoàn toàn yên tâm trong nhiều năm vận hành.

Theo anh Đăng, tổng hòa các yếu tố từ vận hành, chi phí sử dụng đến chính sách hậu mãi chính là lý do khiến VF 6 trở thành lựa chọn “dễ chịu” nhất cho những người trẻ, các gia đình mua xe lần đầu.

Trong tháng 12/2025, khách hàng mua xe VinFast VF 3 và VF 5 sẽ được tặng 02 năm bảo hiểm vật chất (có thể quy đổi ra tiền mặt trị giá 6,5 triệu đồng đối với VF 3 và 12 triệu đồng đối với VF 5), đồng thời được miễn phí chọn màu nâng cao (tương đương 8 triệu đồng). Trong khi đó, khách hàng mua xe VF 6 bản Eco, VF 7 bản Eco và Limo Green sẽ được tặng 2 năm bảo hiểm vật chất (có thể quy đổi sang tiền mặt) trị giá 15 triệu đồng.