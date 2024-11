PV GAS tổ chức Hội thao PCCC và CNCH năm 2024

Tham dự Hội thao, về phía tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có Đại tá Nguyễn Anh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh; Thượng tá Nguyễn Ngọc Phi, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh; cùng đại diện Ban Chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Phòng tham mưu, Công an huyện Long Điền, UBND huyện Long Điền và các cơ quan chức năng địa phương trong tỉnh.

Về phía Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có ông Cao Chí Kiên, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Công nghệ - An Toàn và Môi trường. Về phía lãnh đạo PV GAS có ông Hoàng Trọng Dũng, Phó Tổng Giám đốc; ông Lê Phước Khôi, Phó Chủ tịch Công đoàn; lãnh đạo các ban, các công ty trực thuộc, thành viên của PV GAS.

PV GAS đã trải qua 34 năm hình thành và không ngừng vươn lên để trở thành một trong những trụ cột của ngành công nghiệp khí Việt Nam. Cho đến nay, PV GAS đã cung cấp hơn 176 tỷ m3 khí khô, 27 triệu tấn LPG và hàng triệu tấn sản phẩm khí khác, góp phần quan trọng vào việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và khẳng định vị thế dẫn đầu trong ngành công nghiệp khí.

Năm 2024 đánh dấu một bước tiến mới trong hành trình phát triển của PV GAS - sự kiện vận chuyển thành công LNG dọc tuyến đường sắt Nam Bắc và phân phối đến các khách hàng công nghiệp đã đánh dấu một mốc quan trọng trong việc chuyển đổi mô hình kinh doanh và mở rộng bản đồ cung ứng năng lượng của Tổng công ty, thể hiện cam kết mạnh mẽ của PV GAS đối với hành trình năng lượng xanh và hoàn thiện giải pháp năng lượng toàn diện cho các khách hàng.

Nhận thức được tầm quan trọng trong chuỗi an ninh năng lượng quốc gia, PV GAS luôn đặt ưu tiên hàng đầu đảm bảo sự an toàn và toàn vẹn cho các công trình. Hội thao Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ năm 2024 cũng là mội nội dung trọng tâm, nhằm đẩy mạnh phong trào luyện tập, tăng cường giao lưu, học hỏi giữa các đơn vị trong Tổng công ty; nâng cao ý thức về công tác PCCC&CNCH. Đồng thời, Hội thao là cơ hội kiểm tra tính sẵn sàng của các phương tiện, trang thiết bị PCCC cũng như đánh giá khả năng kỹ-chiến thuật của các lực lượng PCCC cơ sở trong xử lý các tình huống sự cố cháy nổ có thể xảy ra trên công trình.

Phát biểu khai mạc Hội thao, ông Hoàng Trọng Dũng- Phó Tổng Giám đốc nhấn mạnh, PV GAS luôn nhận thức sâu sắc việc đảm bảo an toàn trong vận hành sản xuất kinh doanh không chỉ là trách nhiệm với CBCNV, mà còn là trách nhiệm đối với cộng đồng và môi trường; góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia với vai trò quan trọng của PV GAS trong đảm bảo cung cấp khí làm nguồn nguyên nhiên liệu để sản xuất điện và đạm, chiếm thị phần 70% lượng LPG phục vụ các ngành công nghiệp và dân dụng trong cả nước.

Hội thao là hoạt động thường xuyên được duy trì của PV GAS, nhằm thực hiện các quy định của pháp luật về công tác PCCC&CNCH; tuyên truyền, phổ biến kiến thức an toàn, PCCC&CNCH trong CBCNV; đẩy mạnh phong trào tập luyện, nâng cao kỹ thuật, chiến thuật chữa cháy, CNCH của lực lượng PCCC trong Tổng công ty; nâng cao ý thức, trách nhiệm về an toàn, PCCC&CNCH của CBCNV để chủ động trong công tác phòng ngừa, nhằm không xảy ra các sự cố cháy nổ trong toàn bộ hệ thống công trình khí của Tổng công ty. Hội thao cũng là dịp Ban lãnh đạo PV GAS kêu gọi toàn thể CBCNV thực hiện tốt công tác an toàn, PCCC&CNCH, tích cực đưa “Văn hoá an toàn” thấm nhuần tới từng người lao động.

Hội thao có sự tham gia của 79 thí sinh đến từ 8 đội thi các đơn vị thành viên, trực thuộc tham gia trực tiếp vào các hoạt động sản xuất, vận hành công trình khí của PV GAS. Hội thi có 2 nội dung thi đấu là: Đội hình cứu người bị nạn trong không gian hạn chế và Đội hình tiếp sức 2 x 100m vượt chướng ngại vật, dập tắt đám cháy khay xăng.

Ở nội dung thi Đội hình cứu người bị nạn trong không gian hạn chế, mỗi đội thi gồm 4 người, ứng cứu trong tình huống cháy xảy ra trong khu vực không gian hạn chế; mọi người thoát ra vị trí tập kết an toàn, trưởng nhóm bảo dưỡng sửa chữa báo cáo còn 1 nhân viên bảo dưỡng sửa chữa bên trong; ngay lập tức nhóm cứu hộ triển khai công tác cứu hộ đưa nạn nhân ra ngoài, đến vị trí an toàn.

Ở nội dung thi Đội hình chạy tiếp sức 2 x 100m dập tắt đám cháy khay xăng, mỗi đội thi gồm 2 chiến sỹ tiếp sức, dùng các dụng cụ chữa cháy và vượt qua các chướng ngại vật chạy đến dập tắt đám cháy khay xăng.

Sau thời gian tranh tài sôi nổi, kịch tính, Hội thao thành công tốt đẹp, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, được lực lượng kiểm soát chuyên môn đánh giá cao.

Kết quả, Ban giám khảo đã trao giải Nhất toàn đoàn cho Công ty Vận chuyển khí Đông Nam Bộ, giải Nhì cho Công ty Chế biến khí Vũng Tàu, giải Ba cho Công ty khí Cà Mau. Ngoài ra còn 5 giải Khuyến khích toàn đoàn và nhiều giải kỹ năng, giải tuyên dương đội cổ vũ…

Với chất lượng được đánh giá cao đồng đều và vượt trội, Hội thao đã khẳng định quá trình thường xuyên luyện tập, thi đấu các nội dung ứng cứu sự cố khẩn cấp và định kỳ diễn tập PCCC&CNCH giữa các lực lượng là nhiệm vụ vô cùng quan trọng để các đơn vị được gặp gỡ để học hỏi, trao đổi kinh nghiệm cũng như áp dụng bài học kinh nghiệm đó vào thực tế cụ thể của đơn vị mình. Đặc biệt từ đó cũng kiểm tra thực tế về khả năng sẵn sàng và năng lực triển khai công tác ứng cứu sự cố theo phương châm 4 tại chỗ (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ) tại các cơ sở, chủ động trong công tác phòng ngừa và xử lý các tình huống sự cố cháy nổ có thể xảy ra ngay từ giai đoạn ban đầu, không để dẫn đến diễn biến phức tạp vượt tầm kiểm soát trong các tình huống khẩn cấp.

Ngay sau Hội thao, PV GAS sẽ lập kế hoạch, phân công trách nhiệm xử lý triệt để và hiệu quả các kiến nghị và đề xuất đã được nêu tại Hội thao; đồng thời trên cơ sở đó có những định hướng, quyết sách mới trong công tác quản lý an toàn của Tổng công ty; góp phần giúp PV GAS tiếp tục thực hiện tốt công tác an toàn, PCCC&CNCH, với mục tiêu đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hệ thống công trình của Tổng công ty, không để xảy bất kỳ các sự cố cháy nổ, gây mất an toàn trong các hoạt động sản xuất kinh doanh.