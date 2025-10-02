Quan hệ Việt Nam-Cuba bước vào kỷ nguyên mới trên nền tảng đoàn kết đặc biệt

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
(Ngày Nay) - Chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández đánh dấu bước tiến quan trọng, củng cố cơ chế hợp tác nghị viện và mở rộng hợp tác kinh tế, khoa học, nông nghiệp giữa hai nước.
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Chủ tịch Quốc hội Chính quyền nhân dân và Hội đồng Nhà nước Cuba Esteban Lazo Hernández sang thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Chủ tịch Quốc hội Chính quyền nhân dân và Hội đồng Nhà nước Cuba Esteban Lazo Hernández sang thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Chính quyền nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cộng hòa Cuba Esteban Lazo Hernández, Tổng Thư ký Quốc hội và Hội đồng Nhà nước Cuba Homero Acosta Álvarez đã dành thời gian chia sẻ với phóng viên về ý nghĩa chuyến thăm, vai trò của cơ chế hợp tác nghị viện và triển vọng của mối quan hệ truyền thống đặc biệt giữa hai nước.

Ông Homero Acosta Álvarez nhấn mạnh chuyến thăm của Chủ tịch Esteban Lazo Hernández càng thêm ý nghĩa khi diễn ra trong một năm đầy ắp các sự kiện kỷ niệm trọng đại của Việt Nam.

Cuba cũng vinh dự được đồng hành cùng Việt Nam trong các dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025), 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/8/2025), 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2025) và đặc biệt là 65 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao (2/12/1960-2/12/2025).

“Chuyến thăm này diễn ra sau thành công của chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel và Phiên họp lần thứ 42 Ủy ban Liên Chính phủ, góp phần thúc đẩy hơn nữa mối liên kết trên mọi lĩnh vực: Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Nghị viện,” ông Homero Acosta Álvarez cho biết.

Theo Tổng Thư ký, điểm nhấn quan trọng trong chuyến thăm là Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác liên nghị viện Việt Nam-Cuba tại Hà Nội.

Ông Acosta Álvarez khẳng định cơ chế này không mang tính hình thức, mà là kết quả của ý chí chính trị rõ ràng nhằm thắt chặt hơn nữa quan hệ liên nghị viện. Ông nhấn mạnh Cuba hiện chỉ thiết lập cơ chế hợp tác song phương ở cấp Quốc hội với rất ít quốc gia.

Ông Homero Acosta Álvarez cho biết, mặc dù quan hệ nghị viện hai nước luôn chặt chẽ, nhưng việc thiết lập một cơ chế hợp tác chính thức vào năm 2023 thông qua một Bản ghi nhớ đã mang lại bước tiến mới.

Cơ chế này không chỉ dừng lại ở thảo luận về công tác lập pháp, giám sát, mà còn mở rộng sang hợp tác giữa các bộ máy giúp việc của hai nghị viện.

“Cơ chế này ngày càng được hoàn thiện vì chúng tôi thảo luận không chỉ những vấn đề nghị viện mang tính lý thuyết, mà còn phân tích tiến trình của các không gian hợp tác và liên kết kinh tế-thương mại chủ chốt,” Tổng Thư ký khẳng định.

Ông dẫn chứng, tại phiên họp, hai bên đã cùng xem xét cách thức nghị viện có thể thúc đẩy các thỏa thuận của chính phủ, gỡ bỏ các rào cản pháp lý, tạo khuôn khổ pháp lý thuận lợi và giám sát việc thực hiện.

Các lĩnh vực được đưa ra phân tích cụ thể bao gồm đầu tư, hợp tác sản xuất lúa gạo, công nghệ sinh học, dược phẩm và các dự án nông nghiệp khác như chăn nuôi lợn, gà và trồng cây ăn quả.

Việt Nam hiện là nhà đầu tư số một của châu Á tại Cuba, với 8 dự án có ý nghĩa lớn tại Đặc khu Phát triển Mariel. Hợp tác nông nghiệp, đặc biệt là sản xuất lúa gạo, cũng đã có những kết quả bước đầu rất đáng khích lệ.

Tại huyện Los Palacios, Cuba, một dự án hợp tác nông nghiệp với Việt Nam đã mang lại năng suất vượt trội, đạt hơn 7 tấn lúa/hécta, vượt xa năng suất trung bình trước đây tại đảo quốc Caribe này.

Ông Acosta Álvarez cũng thẳng thắn chỉ ra những khó khăn cần tháo gỡ liên quan đến năng lượng, nhiên liệu và cơ chế tài chính-ngân hàng.

Đánh giá về hợp tác nghị viện thời gian qua, ông Homero Acosta Álvarez cho biết hai bên luôn duy trì mối quan hệ hết sức chặt chẽ.

Ông tiết lộ từ năm 2013, một đoàn công tác cấp cao của Quốc hội Cuba đã sang Việt Nam theo chỉ đạo của lãnh đạo Đảng và Nhà nước Cuba để nghiên cứu sâu về kinh nghiệm đổi mới và những thay đổi trong hệ thống pháp luật, phục vụ cho công cuộc cải cách hiến pháp của Cuba.

Hoạt động trao đổi đoàn các cấp, bao gồm chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Esteban Lazo vào năm 2017, được duy trì đều đặn. Một dấu mốc đáng nhớ là trong ngày thành lập Quốc hội khóa mới của Cuba (năm 2023), lần đầu tiên có sự hiện diện của một đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam và Chủ tịch Quốc hội Việt Nam đã phát biểu trực tiếp tại phiên họp. Đây là biểu tượng sinh động của mối quan hệ đoàn kết đặc biệt và mẫu mực này.

Tại các diễn đàn nghị viện quốc tế như Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), hai bên luôn có sự phối hợp và ủng hộ lẫn nhau rất chặt chẽ.

Ông đánh giá cao uy tín và vị thế quốc tế của Quốc hội Việt Nam, đồng thời khẳng định những tiến bộ trong lập pháp và cơ chế giám sát của Quốc hội Việt Nam là những bài học kinh nghiệm quý báu cho Quốc hội Cuba.Hợp tác còn mang lại những kết quả rất thiết thực, như việc Quốc hội Việt Nam hỗ trợ Cuba trong chuyển đổi số nghị viện.

“Hiện nay, một kỹ thuật viên người Việt Nam đang có mặt tại La Habana để triển khai hệ thống kết nối trực tuyến giữa Quốc hội Cuba với các địa phương,” ông Homero Acosta Álvarez chia sẻ.

Tổng Thư ký Acosta Álvarez khẳng định rằng quan hệ Cuba-Việt Nam hiện đang ở mức độ cao hơn nhiều so với trước, bước vào “một kỷ nguyên mới” trên nền tảng của tình hữu nghị truyền thống, đặc biệt, thủy chung, trong sáng, và hiếm có trong quan hệ quốc tế.

Ông nhấn mạnh: “Đây là mối quan hệ lịch sử, khác biệt so với quan hệ ngoại giao thông thường giữa hai quốc gia, bởi nó được xây dựng trên tình đoàn kết và anh em. Tôi tin rằng Việt Nam là quốc gia duy nhất trên thế giới mà chúng tôi duy trì mối quan hệ toàn diện như vậy.”

“Tôi cho rằng quan hệ song phương hiện đang ở một tầm cao mới, một giai đoạn mới, đặc biệt là kể từ chuyến thăm của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm,” ông nói. “Hai nước đã và đang đẩy mạnh hợp tác trên nhiều lĩnh vực cụ thể với một động lực mới.”

Ông liệt kê các lĩnh vực hợp tác đầy triển vọng như sản xuất lương thực, dược phẩm (với nhà máy liên doanh Genpharma vừa được khánh thành), công nghệ sinh học và năng lượng tái tạo.

Ông cũng chỉ ra rằng, việc Cuba có đầy đủ các kênh hợp tác toàn diện (Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Nghị viện) và cơ chế trao đổi kinh nghiệm về lý luận xây dựng chủ nghĩa xã hội với Việt Nam là điều hiếm thấy, cho thấy mối quan hệ không có đối tác nào khác sánh bằng.

“Chúng tôi vô cùng ngưỡng mộ những gì Việt Nam đã đạt được trong công cuộc phát triển và đảm bảo an sinh xã hội cho nhân dân. Việt Nam là tấm gương cho thế giới về xây dựng Chủ nghĩa xã hội,” ông Acosta bày tỏ.

Theo Tổng Thư ký Acosta Álvarez, trong bối cảnh Cuba gặp nhiều khó khăn, bàn tay nhân ái và tình đoàn kết của Việt Nam đã kịp thời đến với đảo quốc Caribe này.

Ông xúc động nhắc đến việc Mặt trận Tổ quốc, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cùng nhiều tổ chức đã kêu gọi quyên góp cho nhân dân Cuba nhân kỷ niệm 65 năm quan hệ, với số tiền lên tới hơn 14 triệu USD chỉ trong thời gian ngắn.

Những tình cảm tương thân tương ái nhân dân Việt Nam dành cho Cuba trong giai đoạn khó khăn hiện nay là minh chứng sinh động nhất cho tình hữu nghị mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng tư lệnh Fidel Castro dày công vun đắp.

PV
Cuba Esteban Lazo Hernández Tổng Bí thư Tô Lâm

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Đào tạo để hội nhập - Đi tìm “chất Việt” trong ngành thiết kế nội thất
Đào tạo để hội nhập - Đi tìm “chất Việt” trong ngành thiết kế nội thất
(Ngày Nay) - Trong bối cảnh ngành thiết kế nội thất ngày càng hấp dẫn, việc định hình lộ trình học tập và phát triển nghề nghiệp trở thành yếu tố then chốt. Giáo dục không chỉ truyền kỹ năng mà còn khơi dậy tư duy sáng tạo, kết nối bản sắc văn hóa với xu hướng đương đại, giúp sinh viên vừa làm chủ nghề vừa đáp ứng nhu cầu thực tế của thị trường.
Cơ hội cho các kỹ sư trí tuệ nhân tạo cùng Viettel giải các bài toán AI đặc thù
Cơ hội cho các kỹ sư trí tuệ nhân tạo cùng Viettel giải các bài toán AI đặc thù
(Ngày Nay) - Bất kỳ công dân Việt Nam nào cũng có thể thử sức giải các bài toán trí tuệ nhân tạo (AI) thực tế về năng lượng (lĩnh vực học máy), hạ tầng kỹ thuật (lĩnh vực xử lý ngôn ngữ tự nhiên) và định vị 3D (lĩnh vực thị giác máy tính) thông qua Cuộc thi Viettel AI Race 2025, đem về giải thưởng lớn và cơ hội làm việc tại Viettel.
Chính quyền xã Suối Hai đã tiến hành thu dọn đất đá sạt lở từ trên núi và đặt biển cảnh báo tại thôn 9, xóm Xẩm. Ảnh: Quốc Lũy/TTXVN.
Hà Nội chủ động ứng phó và khắc phục sạt lở
(Ngày Nay) - Những ngày qua, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 gây mưa to kéo dài, địa bàn Thủ đô Hà Nội ghi nhận hàng chục điểm sạt lở, trong đó có nhiều vị trí nguy hiểm, trực tiếp đe dọa đến tính mạng và tài sản của người dân.
Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Tác động của đóng cửa chính phủ đối với kinh tế Mỹ
(Ngày Nay) - Mặc dù đem lại khó khăn đáng kể cho nhân viên liên bang, hành khách, cũng như hàng nghìn cá nhân và doanh nghiệp có hợp tác với chính phủ Mỹ, song tình trạng đóng cửa chính phủ thường không tạo ra tác động lớn đối với thị trường chứng khoán hay nền kinh tế. Nhưng, lần này có thể sẽ là ngoại lệ.
Hậu trường phim "Mưa đỏ". Ảnh: ĐPCC
Phim "Mưa đỏ" tham dự vòng sơ tuyển Giải Oscars lần thứ 98
(Ngày Nay) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định gửi bộ phim truyện "Mưa đỏ" của đạo diễn Đặng Thái Huyền, do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất, tham dự Vòng sơ tuyển Giải thưởng Phim truyện quốc tế - Oscars lần thứ 98 do Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Hoa Kỳ tổ chức.
Mỹ đánh thuế 511,16% vào khung gầm ô tô do Thaco sản xuất
Mỹ đánh thuế 511,16% vào khung gầm ô tô do Thaco sản xuất
(Ngày Nay) - Vào ngày 25/9 vừa qua, Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã công bố kết luận sơ bộ về việc các nhà sản xuất từ Mexico, Thái Lan và Việt Nam đã bán khung gầm và cụm khung gầm ô tô vào thị trường Mỹ với giá bán thấp hơn giá trị hợp lý, do đó cơ quan này công bố mức thuế chống bán phá giá sơ bộ cho các quốc gia này.