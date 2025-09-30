Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

(Ngày Nay) - Sáng 30/9, Chủ tịch Quốc hội Chính quyền nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cộng hòa Cuba Esteban Lazo Hernández (Ê-xtê-ban La-xô Ên-nan-đết) đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác liên nghị viện Việt Nam - Cuba, từ ngày 30/9 đến ngày 5/10/2025, theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.
Ra đón Đoàn tại Sân bay quốc tế Nội Bài có: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang; đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội Thái Quỳnh Mai Dung; Đại sứ Rogelio Polanco Fuentes và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam.

Tháp tùng Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba Esteban Lazo Hernández có: Tổng Thư ký Quốc hội Chính quyền Nhân dân, Tổng Thư ký Hội đồng Nhà nước Cuba Homero Acosta Álvarez; Điều phối viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng Nhà nước Cuba Martha Hernández Romero; Chủ nhiệm Ủy ban Nông lương của Quốc hội và Hội đồng Nhà nước Cuba Ramón Osmani Aguilar Betancourt; Chủ nhiệm Ủy ban Y tế và Thể thao của Quốc hội và Hội đồng Nhà nước Cuba Cristina Luna Morales; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và Hội đồng Nhà nước Cuba Félix Martínez Suárez.

Ông Esteban Lazo Hernández sinh ngày 26/2/1944 tại huyện Jovellanos, tỉnh Matanzas, Cộng hòa Cuba. Năm 1961, ông gia nhập Dân quân Cách mạng Cuba; là thành viên Ủy ban Quốc phòng Cách mạng (CDR) năm 1962 và gia nhập Đảng cộng sản Cuba (PCC) năm 1963. Năm 1964, ông Esteban Lazo Hernández là thành viên của Ủy ban Kế toán (CPC) tại thành phố Jovellanos, phụ trách về giáo dục. Năm 1968, ông là Bí thư Thành ủy tại San Pedro de Mayabón (Los Arabos); là Trưởng ban tổ chức Cục khu vực tại Colón năm 1969. Năm 1971, ông là Trưởng ban tổ chức tại tỉnh Mantanzas; là Đại biểu tỉnh của Bộ Nông nghiệp tại Mantanzas, thành viên của Văn phòng Tỉnh ủy vào năm 1979.

Từ năm 1980 - 1981, ông Esteban Lazo Hernández là Phó Bí thư và Bí thư Tỉnh ủy Mantanzas; Đại biểu Quốc hội. Từ năm 1986 - 1994, ông là Bí thư Tỉnh ủy Santiago de Cuba. Từ năm 1992 - 2013, ông là Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước; giữ chức Bí thư Thành ủy La Habana từ năm 1994 - 2013.

Từ năm 2003 đến nay, ông là Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba. Ngày 24/2/2013 đến nay, ông Esteban Lazo Hernández được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa VIII, IX, X.

Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Chính quyền nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cộng hòa Cuba Esteban Lazo Hernández và Đoàn diễn ra trong Năm Hữu nghị kỷ niệm 65 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Cuba và đây là lần thứ 5 ông Esteban Lazo Hernández có chuyến thăm tới Việt Nam trên cương vị Chủ tịch Quốc hội Cuba.

Theo Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Cộng hòa Cuba Lê Quang Long, chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này của Chủ tịch Quốc hội Chính quyền nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cộng hòa Cuba Esteban Lazo Hernandez mang ý nghĩa quan trọng trên nhiều phương diện, bởi đây không chỉ là hoạt động trao đổi đoàn cấp cao thường niên giữa hai Quốc hội, mà còn là sự kiện chính trị-ngoại giao có tầm ảnh hưởng lớn, góp phần củng cố và phát triển hơn nữa mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa Việt Nam và Cuba.

Điểm nhấn đặc biệt trong chuyến thăm là việc hai bên sẽ đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai của Ủy ban hợp tác liên nghị viện Việt Nam-Cuba. Đại sứ Lê Quang Long đánh giá, Ủy ban hợp tác liên nghị viện Việt Nam-Cuba là cơ chế hợp tác mới nhưng đã nhanh chóng chứng minh hiệu quả và vai trò quan trọng trong tổng thể mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước. Đây là một sáng kiến thể hiện tầm nhìn chiến lược của lãnh đạo hai Quốc hội, nhằm tạo ra một kênh trao đổi trực tiếp, thường xuyên, có tổ chức giữa cơ quan lập pháp hai nước.

