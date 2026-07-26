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Quang Phổ Show thắp sáng Vũ Yên với hành trình âm nhạc đa sắc

Minh Thư - Quỳnh Hoa In bài viết
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(Ngày Nay) - Tối 25/7, VShow Hòa Âm Quang Phổ đã diễn ra tại Quảng trường Châu Âu (Vinhomes Royal Island, Hải Phòng), quy tụ đông đảo khán giả cùng dàn nghệ sĩ trẻ gồm Hoàng Duyên, MaiQuinn, Gemini Hùng Huỳnh, Phúc Du, OgeNus và UPRIZE. Đúng với thông điệp "Bùng nổ giác quan", chương trình mang đến một hành trình âm nhạc nhiều màu sắc, kết nối những phong cách và cá tính nghệ thuật khác nhau trên cùng một sân khấu.
Gemini Hùng Huỳnh tại Quang Phổ Show
Gemini Hùng Huỳnh tại Quang Phổ Show

Mở màn bằng những giai điệu giàu cảm xúc

Đêm nhạc được mở đầu bởi Hoàng Duyên và MaiQuinn với những tiết mục giàu cảm xúc, tạo nên không gian nhẹ nhàng nhưng cuốn hút. Chất giọng nội lực cùng lối trình diễn gần gũi của hai nữ ca sĩ nhanh chóng đưa khán giả hòa mình vào bầu không khí của chương trình.

Quang Phổ Show thắp sáng Vũ Yên với hành trình âm nhạc đa sắc ảnh 1
Quang Phổ Show thắp sáng Vũ Yên với hành trình âm nhạc đa sắc ảnh 2
Hoàng Duyên mở màn đêm diễn với những bản ballad giàu cảm xúc.
Quang Phổ Show thắp sáng Vũ Yên với hành trình âm nhạc đa sắc ảnh 3
Quang Phổ Show thắp sáng Vũ Yên với hành trình âm nhạc đa sắc ảnh 4

MaiQuinn mang đến màu sắc trẻ trung, phóng khoáng cho sân khấu Hòa Âm Quang Phổ.

Liên tiếp khuấy động sân khấu bằng nguồn năng lượng trẻ

Không để cảm xúc lắng lại quá lâu, Gemini Hùng Huỳnh xuất hiện với phong cách trình diễn trẻ trung cùng khả năng khuấy động khán giả. Tiếp đó, Phúc Du mang đến chất rap mạnh mẽ, cá tính, trong khi OgeNus tiếp tục giữ nhiệt sân khấu bằng loạt tiết mục giàu năng lượng, tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt tại Quảng trường Châu Âu.

Quang Phổ Show thắp sáng Vũ Yên với hành trình âm nhạc đa sắc ảnh 5

Gemini Hùng Huỳnh ghi dấu với phong cách trình diễn sôi động.
Quang Phổ Show thắp sáng Vũ Yên với hành trình âm nhạc đa sắc ảnh 6
OgeNus tiếp tục khuấy động không khí với những màn trình diễn bùng nổ.
Quang Phổ Show thắp sáng Vũ Yên với hành trình âm nhạc đa sắc ảnh 7
Quang Phổ Show thắp sáng Vũ Yên với hành trình âm nhạc đa sắc ảnh 8
Quang Phổ Show thắp sáng Vũ Yên với hành trình âm nhạc đa sắc ảnh 9

Phúc Du mang đến màu sắc rap cá tính tại Quang Phổ Show.

Khép lại chương trình là màn xuất hiện của nhóm nhạc UPRIZE. Với nguồn năng lượng trẻ trung cùng những phần trình diễn đồng đều về vũ đạo và thanh nhạc, nhóm đã mang đến cái kết sôi động cho đêm nhạc.

Quang Phổ Show thắp sáng Vũ Yên với hành trình âm nhạc đa sắc ảnh 10

UPRIZE khép lại Hòa Âm Quang Phổ bằng màn trình diễn giàu năng lượng.
Quang Phổ Show thắp sáng Vũ Yên với hành trình âm nhạc đa sắc ảnh 11

Khép lại sau nhiều giờ biểu diễn, Hòa Âm Quang Phổ đã mang đến cho khán giả tại Hải Phòng một không gian âm nhạc đa sắc, nơi những phong cách khác nhau cùng hội tụ trên một sân khấu. Sự kết hợp giữa hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại và dàn nghệ sĩ trẻ đã góp phần tạo nên một đêm nhạc sôi động, để lại nhiều dấu ấn với khán giả thành phố Cảng.

Ảnh: Hari & Annalee

Minh Thư - Quỳnh Hoa
Quang Phổ Show UPRIZE Gemini Hùng Huỳnh Hoàng Duyên MaiQuinn Ogenus Phúc Du

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