Quang Phổ Show thắp sáng Vũ Yên với hành trình âm nhạc đa sắc

Mở màn bằng những giai điệu giàu cảm xúc
Đêm nhạc được mở đầu bởi Hoàng Duyên và MaiQuinn với những tiết mục giàu cảm xúc, tạo nên không gian nhẹ nhàng nhưng cuốn hút. Chất giọng nội lực cùng lối trình diễn gần gũi của hai nữ ca sĩ nhanh chóng đưa khán giả hòa mình vào bầu không khí của chương trình.
|Hoàng Duyên mở màn đêm diễn với những bản ballad giàu cảm xúc.
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MaiQuinn mang đến màu sắc trẻ trung, phóng khoáng cho sân khấu Hòa Âm Quang Phổ.
Liên tiếp khuấy động sân khấu bằng nguồn năng lượng trẻ
Không để cảm xúc lắng lại quá lâu, Gemini Hùng Huỳnh xuất hiện với phong cách trình diễn trẻ trung cùng khả năng khuấy động khán giả. Tiếp đó, Phúc Du mang đến chất rap mạnh mẽ, cá tính, trong khi OgeNus tiếp tục giữ nhiệt sân khấu bằng loạt tiết mục giàu năng lượng, tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt tại Quảng trường Châu Âu.
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Gemini Hùng Huỳnh ghi dấu với phong cách trình diễn sôi động.
|OgeNus tiếp tục khuấy động không khí với những màn trình diễn bùng nổ.
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Phúc Du mang đến màu sắc rap cá tính tại Quang Phổ Show.
Khép lại chương trình là màn xuất hiện của nhóm nhạc UPRIZE. Với nguồn năng lượng trẻ trung cùng những phần trình diễn đồng đều về vũ đạo và thanh nhạc, nhóm đã mang đến cái kết sôi động cho đêm nhạc.
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UPRIZE khép lại Hòa Âm Quang Phổ bằng màn trình diễn giàu năng lượng.
Khép lại sau nhiều giờ biểu diễn, Hòa Âm Quang Phổ đã mang đến cho khán giả tại Hải Phòng một không gian âm nhạc đa sắc, nơi những phong cách khác nhau cùng hội tụ trên một sân khấu. Sự kết hợp giữa hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại và dàn nghệ sĩ trẻ đã góp phần tạo nên một đêm nhạc sôi động, để lại nhiều dấu ấn với khán giả thành phố Cảng.
Ảnh: Hari & Annalee