Gemini Hùng Huỳnh, UPRIZE cùng dàn nghệ sĩ trẻ hội tụ tại VSHOW Hòa Âm Quang Phổ

(Ngày Nay) - VShow Hòa Âm Quang Phổ sẽ diễn ra lúc 19 giờ ngày 25/7 tại Quảng trường Châu Âu, Vinhomes Royal Island (Vũ Yên, Hải Phòng), với sự góp mặt của UPRIZE, Hoàng Duyên, Phúc Du, MaiQuinn, Gemini Hùng Huỳnh và OgeNus. Lấy thông điệp "Bùng nổ giác quan" , chương trình được xây dựng như một không gian nơi sáu cá tính âm nhạc cùng hội tụ, tạo nên bức tranh thanh xuân với nhiều gam màu khác nhau.

Khi mỗi nghệ sĩ trở thành một mảnh ghép của hành trình cảm xúc

Ở Hòa Âm Quang Phổ, màu sắc không chỉ là yếu tố thị giác mà còn là ý niệm xuyên suốt của chương trình. "Quang phổ" được lựa chọn để gợi mở những cá tính nghệ thuật khác biệt: mỗi nghệ sĩ đại diện cho một sắc độ, một nguồn năng lượng và cách kết nối riêng với khán giả. Khi cùng xuất hiện trên một sân khấu, những mảnh ghép ấy tạo nên hành trình cảm xúc đan xen giữa sôi động, lắng đọng và thăng hoa.

Mở đầu cho dải màu giàu năng lượng là UPRIZE, được chương trình gắn với sắc đỏ của tinh thần Gen Z. Sau dấu mốc bán hết 10.000 album và vươn lên vị trí số 1 trên iTunes Việt Nam ngay khi ra mắt, theo thông tin từ fanpage chương trình, nhóm nhạc mang đến hình ảnh trẻ trung, nhiệt huyết. Ca khúc First Dance (Mải mê) được sử dụng trong bài giới thiệu cũng phần nào gợi mở màu sắc tươi mới mà UPRIZE sẽ mang đến sân khấu tại Vũ Yên.

Tiếp nối là hai gam màu rực rỡ của OgeNus và Gemini Hùng Huỳnh. OgeNus được đặt trong sắc cam, gợi liên tưởng đến nguồn năng lượng trẻ trung và không khí sôi nổi trên sân khấu. Trong khi đó, Gemini Hùng Huỳnh xuất hiện với hình ảnh nổi bật về visual và phong cách trình diễn, phản ánh sức hút của một gương mặt đang nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả trẻ. Hai cá tính khác biệt nhưng cùng góp phần tạo nên những mảng màu giàu chuyển động cho chương trình.

Nếu những gam màu nóng đại diện cho bầu không khí sôi nổi, Phúc Du mang đến sắc thái mạnh mẽ hơn với hình ảnh "Battle King". Là nghệ sĩ đầu tiên được công bố trong line-up, nam rapper được biết đến với chất rap giàu dấu ấn cá nhân, khả năng làm chủ sân khấu và cách kể chuyện bằng âm nhạc. Sự xuất hiện của anh bổ sung màu sắc hip-hop vào tổng thể chương trình, đồng thời tạo nên sự tương phản với những phần trình diễn giàu chất tự sự.

Ở phía dịu dàng hơn của quang phổ là Hoàng Duyên với sắc hồng pastel. Được giới thiệu như "nàng thơ hoa sen", nữ ca sĩ mang đến hình ảnh trong trẻo, nhẹ nhàng và giàu chất thơ. Màu sắc ấy được kỳ vọng sẽ trở thành khoảng lắng trong mạch cảm xúc của đêm nhạc, tạo sự cân bằng giữa những tiết mục sôi động.

Hoàn thiện phần sâu lắng của bức tranh là MaiQuinn trong sắc xanh đại dương. Fanpage chương trình gọi nữ ca sĩ là "Mỹ Nhân Ngư", đồng thời nhấn mạnh chất giọng nội lực nhưng vẫn giàu cảm xúc. Việc lựa chọn Chân Tình Nào Phải Anh trong bài giới thiệu cũng gợi mở một không gian âm nhạc giàu chiều sâu, trước khi tiếp tục đưa khán giả trở lại nhịp điệu sôi động của chương trình.

Sáu nghệ sĩ, sáu sắc độ và sáu cách tiếp cận khán giả khác nhau. Điểm đáng chú ý của line-up không chỉ nằm ở sự góp mặt của nhiều gương mặt đang được yêu thích, mà còn ở cách mỗi nghệ sĩ được đặt vào một vai trò riêng trong tổng thể chương trình. UPRIZE đại diện cho sức trẻ; OgeNus và Gemini Hùng Huỳnh mang đến nguồn năng lượng giàu chuyển động; Phúc Du tạo điểm nhấn bằng chất rap cá tính; Hoàng Duyên đem lại sự trong trẻo; còn MaiQuinn bổ sung chiều sâu cảm xúc. Khi những mảnh ghép ấy kết nối với nhau, chủ đề "quang phổ" của chương trình cũng trở nên rõ nét hơn.

Một điểm hẹn âm nhạc giữa không gian Vũ Yên

Không gian tổ chức cũng là một phần của trải nghiệm mà Hòa Âm Quang Phổ hướng đến. Quảng trường Châu Âu tại Vinhomes Royal Island được lựa chọn làm địa điểm diễn ra chương trình vào tối 25/7. Trong không gian ngoài trời, sự kết hợp giữa âm nhạc, hiệu ứng sân khấu và không khí của khán giả được kỳ vọng sẽ góp phần thể hiện tinh thần "Bùng nổ giác quan" mà chương trình theo đuổi.

Thay vì giới hạn trong một dòng nhạc, VShow lựa chọn sự kết hợp giữa pop, rap cùng những tiết mục giàu năng lượng xen kẽ các khoảng lắng. Cách sắp xếp line-up cho thấy định hướng xây dựng một đêm diễn có nhiều lớp cảm xúc, nơi khán giả không chỉ theo dõi nghệ sĩ mình yêu thích mà còn có cơ hội khám phá những màu sắc âm nhạc khác trong cùng một chương trình.

Theo thông tin từ ban tổ chức, vé chương trình hiện được phân phối trên nền tảng 1ZONE. Khi thời điểm diễn ra sự kiện đến gần, Hòa Âm Quang Phổ được xem là một trong những chương trình âm nhạc đáng chú ý tại Hải Phòng trong tháng 7, với định hướng kết nối nhiều phong cách âm nhạc và mang đến cho khán giả một hành trình thưởng thức giàu sắc thái cảm xúc.