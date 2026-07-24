Quảng Trị: Chấn chỉnh tình trạng tự ý khai thác đất ruộng trái phép

(Ngày Nay) - Nhằm tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về đất đai, bảo vệ quỹ đất nông nghiệp và ngăn chặn các hành vi sử dụng đất sai quy định, UBND xã Lệ Thủy (tỉnh Quảng Trị) vừa công văn chấn chỉnh tình trạng tự ý cải tạo, khai thác tầng đất mặt trồng lúa trái quy định của pháp luật.
Phương tiện vận tải vận chuyển đất trồng lúa tại khu vực đồng Quy Hậu ra ngoài trái quy định. (Ảnh: Hoàng Anh)
Theo UBND xã Lệ Thủy, qua công tác kiểm tra, theo dõi, tại một số thôn trên địa bàn vẫn xảy ra tình trạng hộ gia đình, cá nhân tự ý đào, múc, bóc tách, vận chuyển tầng đất mặt hoặc cải tạo đất trồng lúa không đúng quy định. Những hành vi này không chỉ tiềm ẩn nguy cơ làm thất thoát tài nguyên đất, ảnh hưởng đến chất lượng đất sản xuất mà còn vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất.
Để chấn chỉnh tình trạng trên, UBND xã yêu cầu các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân nghiêm túc chấp hành quy định của Luật Đất đai; không tự ý đào, múc, khai thác, vận chuyển hoặc mua bán tầng đất mặt trên đất chuyên trồng lúa; không tự ý chuyển mục đích sử dụng đất và không sử dụng phương tiện cơ giới để cải tạo đất khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Trường hợp có nhu cầu cải tạo đất phục vụ sản xuất phải liên hệ UBND xã để được hướng dẫn thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định.
Máy múc đang múc đất trồng lúa tại khu vực đồng Thượng Phong lên xe vận tải trái quy định. Ảnh: Hoàng Anh
Nội dung văn bản cũng giao trách nhiệm cho trưởng các thôn, Ban Công tác Mặt trận và các tổ chức đoàn thể tăng cường tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật đến người dân; thường xuyên kiểm tra địa bàn, kịp thời phát hiện và báo cáo các trường hợp vi phạm để xử lý theo quy định.
UBND xã Lệ Thủy cho biết sẽ tăng cường kiểm tra, phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra đột xuất tại những khu vực có dấu hiệu vi phạm. Đối với các trường hợp cố tình không chấp hành, địa phương sẽ lập hồ sơ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, đồng thời yêu cầu khôi phục hiện trạng ban đầu và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ liên quan.
Việc chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi tự ý khai thác tầng đất mặt trên đất trồng lúa được kỳ vọng sẽ góp phần bảo vệ quỹ đất nông nghiệp, sử dụng hiệu quả tài nguyên đất, bảo đảm phát triển sản xuất bền vững và nâng cao hiệu quả công tác quản lý đất đai trên địa bàn xã.
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