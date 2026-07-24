Quảng Trị: Công an xã Trường Phú phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong an sinh xã hội và chuyển đổi số

(Ngày Nay) - Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong các hoạt động an sinh xã hội và chuyển đổi số, Chi đoàn Công an xã Trường Phú (tỉnh Quảng Trị) đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, góp phần chăm lo người có công với cách mạng, đồng thời hỗ trợ người dân tiếp cận các tiện ích số, nâng cao chất lượng phục vụ ngay từ cơ sở.
Người dân thuộc đối tượng người có công và khuyết tật đến khám sức khỏe tại địa bàn xã Trường Phú. (Ảnh: CAX Trường Phú)
Hưởng ứng chiến dịch cao điểm khám sức khỏe định kỳ cho Nhân dân năm 2026, Chi đoàn Công an xã Trường Phú phối hợp với các đơn vị liên quan hỗ trợ người có công trong quá trình khám, chữa bệnh. Đoàn viên, thanh niên trực tiếp hướng dẫn làm thủ tục, hỗ trợ di chuyển và đồng hành cùng các đối tượng chính sách trong suốt quá trình khám sức khỏe, góp phần bảo đảm việc tiếp cận các dịch vụ y tế được thuận lợi, chu đáo.
Cùng với hoạt động chăm sóc sức khỏe, Chi đoàn Công an xã phối hợp với Đoàn Thanh niên địa phương triển khai Chiến dịch Mùa hè số năm 2026, trực tiếp hướng dẫn người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID mức 2, tích hợp Sổ sức khỏe điện tử, thẻ bảo hiểm y tế và tài khoản an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID.
Đồng chí Phạm Hữu Quốc, Phó bí thư đoàn xã Trường Phú đang hỗ trợ người dân tích hợp sổ sức khỏe điện tử lên hệ thống VNeID. (Ảnh: CAX Trường Phú)
Đồng thời, đoàn viên còn tuyên truyền, hướng dẫn người dân khai thác hiệu quả các tiện ích số trong giải quyết thủ tục hành chính và sử dụng các dịch vụ công trực tuyến.
Những hoạt động trên không chỉ góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, đặc biệt là các đối tượng chính sách, mà còn lan tỏa nhận thức về chuyển đổi số trong cộng đồng, từng bước hình thành thói quen sử dụng các nền tảng số trong đời sống hằng ngày. Qua đó, phát huy vai trò của lực lượng đoàn viên, thanh niên Công an trong đồng hành cùng chính quyền địa phương xây dựng chính quyền số, công dân số và xã hội số từ cơ sở.
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