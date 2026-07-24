Quảng Trị: Công an xã Trường Phú phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong an sinh xã hội và chuyển đổi số

Kế hoạch phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam đến năm 2035 (Ngày Nay) - Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng - Chủ tịch Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam ký Quyết định số 04/QĐ-HĐĐHTTTC ngày 22/7/2026 phê duyệt Kế hoạch phát triển Trung tâm này đến năm 2035 (Kế hoạch).

Nền tảng xây dựng bệnh viện thông minh (Ngày Nay) - Chuyển đổi số lĩnh vực y tế giờ đây không chỉ là nhiệm vụ của từng cá nhân, từng đơn vị, mà còn là điều kiện tiên quyết để hình thành hạ tầng dữ liệu quốc gia, phục vụ quản lý, điều hành, nhất là hướng tới xây dựng hệ thống bệnh viện thông minh.

SJC làm ăn ra sao trước khi có “cơn địa chấn” kim cương lậu? (Ngày Nay) - SJC ghi nhận lợi nhuận sau thuế khoảng 426 tỷ đồng trong năm 2025 dù doanh thu giảm hơn một nửa, tuy nhiên báo cáo tài chính vẫn nhận ý kiến ngoại trừ do kiểm toán viên không thể thu thập đầy đủ bằng chứng đối với một số vấn đề trọng yếu. Đáng chú ý, doanh nghiệp tiếp tục đối mặt với sức ép khi Trưởng phòng Kinh doanh bị khởi tố trong vụ án hàng nghìn viên kim cương nhập lậu được đưa vào hệ thống bán lẻ.

AI "xóa sổ" tác vụ, không "xóa sổ" con người (Ngày Nay) - Sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi thị trường lao động toàn cầu, không chỉ ở việc thay thế một số tác vụ mà còn tạo ra nhiều vị trí công việc hoàn toàn mới. Theo chuyên gia Nguyễn Phi Vân, "context engineer" (kỹ sư ngữ cảnh) là một trong những nghề tăng trưởng nhanh nhất năm 2026, dù gần như chưa tồn tại vào đầu năm 2025.

Giá vàng trong nước giảm mạnh, SJC lùi về ngưỡng 142 triệu đồng (Ngày Nay) - Giá vàng trong nước sáng nay giảm mạnh. Đáng chú ý, chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra được các doanh nghiệp kinh doanh vàng điều chỉnh lên mức 5-6 triệu đồng/lượng.

Học sinh được chọn ít nhất 1 môn thể thao, 1 loại hình nghệ thuật hoặc nhạc cụ (Ngày Nay) - Theo dự thảo văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo, mỗi học sinh sẽ được lựa chọn một môn thể thao, một loại hình nghệ thuật hoặc một nhạc cụ, nhà trường căn cứ điều kiện thực tiễn để tổ chức dạy học.

Phấn đấu hoàn thành xây nhà cho người dân vùng lũ Mường Than trước ngày 30/8 (Ngày Nay) - Với kinh phí gần 19 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước và nguồn vốn khác, tỉnh Lai Châu khẩn cấp xây khu tái định cư cho 24 hộ dân bị mất nhà ở vùng lũ Mường Than, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/8.

Chuyên gia: Việt Nam cần tập trung vào điểm lợi thế trong chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu (Ngày Nay) - Tiến sỹ Hồ Quốc Tuấn nhận định trong bối cảnh chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu đang phân mảnh, Việt Nam không nên đầu tư dàn trải mà cần tập trung vào những phân khúc có lợi thế.

Việt Nam-Trung Quốc thúc đẩy hợp tác song phương (Ngày Nay) - Nhân dịp Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN thứ 59, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gặp Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị, hai bên bày tỏ vui mừng trước đà phát triển tích cực của hai nước.