Quảng Trị: Khởi tố 2 bị can tại vụ án tiêu cực thi tốt nghiệp THPT tại Trường THPT Lê Trực

(Ngày Nay) - Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố hai giáo viên Trường THPT Lê Trực để điều tra hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Ngày 19/7, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố vụ án và khởi tố hai bị can để điều tra hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại điểm thi Trường THPT Lê Trực, xã Tuyên Hóa.

Theo cơ quan điều tra, ngày 17/7/2026, quyết định khởi tố vụ án được ban hành sau quá trình xác minh các dấu hiệu vi phạm xảy ra tại điểm thi này.

Hai bị can bị khởi tố gồm ông Trần Đức Lực (SN 1979) và bà Đoàn Thị Thanh Bình (SN 1978), đều là giáo viên Trường THPT Lê Trực.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đang tập trung đẩy nhanh tiến độ để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Tạp chí Ngày Nay đã thông tin về việc kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh tiêu cực tại điểm thi trường THPT Lê Trực. Sau đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị đã báo cáo UBND tỉnh, đồng thời tổ chức họp khẩn và thành lập tổ công tác phối hợp với Công an tỉnh cùng các cơ quan chức năng để xác minh, làm rõ vụ việc.