Tiêu cực tại điểm thi Trường THPT Lê Trực, Quảng Trị: Thành lập tổ công tác đặc biệt, tổng hợp tình hình kỳ thi báo cáo Bộ

(Ngày Nay) - Sau khi xuất hiện thông tin phản ánh dấu hiệu tiêu cực tại điểm thi Trường THPT Lê Trực trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị đã thành lập tổ công tác đặc biệt phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị liên quan để kiểm tra, xác minh vụ việc.

Chiều 10/7, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị cho biết đã yêu cầu Hội đồng thi và điểm thi Trường THPT Lê Trực khẩn trương báo cáo, làm rõ các nội dung được phản ánh trên mạng xã hội liên quan đến công tác coi thi tại điểm thi này.

Trước đó, như phóng viên Ngày nay đã đưa tin, mạng xã hội lan truyền bài đăng cho rằng tại điểm thi Trường THPT Lê Trực có dấu hiệu vi phạm quy chế thi. Theo nội dung phản ánh, một số cán bộ coi thi và thành viên Hội đồng thi bị cho là đã hướng dẫn, chỉ bài cho thí sinh trong quá trình làm bài.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị đã báo cáo Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của tỉnh, đồng thời thành lập tổ công tác đặc biệt phối hợp với Công an tỉnh và các phòng chuyên môn tiến hành kiểm tra, rà soát, xác minh toàn bộ nội dung phản ánh.

Trao đổi với phóng viên Ngày nay, ông Đinh Công Nhật, Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị cho biết: “Song song với việc xác minh tại điểm thi Trường THPT Lê Trực, Sở cũng đang tổng hợp kết quả điểm thi chung tại tất cả các điểm thi trên địa bàn tỉnh để báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo theo yêu cầu”.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị khẳng định quan điểm xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm nếu được phát hiện, với tinh thần "sai đến đâu xử lý đến đó", tuyệt đối không bao che, dung túng sai phạm và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của thí sinh.

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho rằng phòng thi số 61 có con của Hiệu trưởng Trường THPT Lê Trực dự thi. Qua xác minh, ông Nguyễn Minh Đức, Hiệu trưởng nhà trường, có con trai dự thi tại điểm thi này. Tuy nhiên, theo quy chế thi, người có con tham gia kỳ thi không được làm nhiệm vụ liên quan đến công tác tổ chức thi, vì vậy ông Đức không được phân công bất kỳ nhiệm vụ nào trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Trong kỳ thi THPT năm 2026 tại tỉnh Quảng Trị, Trưởng điểm thi Trường THPT Lê Trực là ông Phạm Ngọc Hưng, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trãi (xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị), được điều động làm nhiệm vụ. Hội đồng coi thi gồm 62 người, trong đó chỉ có 2 cán bộ của Trường THPT Lê Trực tham gia với vai trò phó trưởng điểm và thư ký; các cán bộ, giáo viên còn lại đều được điều động từ các đơn vị khác. Điểm thi có 330 thí sinh dự thi, gồm 323 học sinh của trường và 7 thí sinh tự do.

Hiện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan liên quan khẩn trương xác minh vụ việc. Trường hợp phát hiện tập thể, cá nhân có hành vi vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật; nếu có dấu hiệu tội phạm sẽ chuyển cơ quan điều tra xử lý, bảo đảm tính nghiêm minh, khách quan và đúng quy định pháp luật.