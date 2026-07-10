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Quảng Trị: Kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh tiêu cực tại điểm thi Trường THPT Lê Trực

Nguyễn Hoàng Anh In bài viết
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(Ngày Nay) -  Sau khi xuất hiện thông tin phản ánh tiêu cực tại điểm thi Trường THPT Lê Trực trên mạng xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị đã vào cuộc kiểm tra, xác minh nhằm làm rõ vụ việc theo quy định.
Quảng Trị: Kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh tiêu cực tại điểm thi Trường THPT Lê Trực ảnh 1

Thông tin phản ánh trên mạng xã hội về điểm thi Trường THPT Lê Trực đang được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị xác minh. (Ảnh: Chụp màn hình)

Ngày 10/7, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều bài đăng phản ánh nghi vấn tiêu cực tại điểm thi Trường THPT Lê Trực (tỉnh Quảng Trị) trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, thu hút sự quan tâm của dư luận.

Theo nội dung các bài đăng, người phản ánh cho rằng tại điểm thi Trường THPT Lê Trực, một số cán bộ coi thi và thành viên hội đồng thi đã có hành vi hướng dẫn, chỉ bài cho thí sinh trong quá trình làm bài thi.

Những thông tin này nhanh chóng được nhiều tài khoản trên mạng xã hội chia sẻ, bình luận, làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều về công tác tổ chức kỳ thi.

Liên quan đến vụ việc, sáng 10/7, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị đã nắm được thông tin phản ánh đang lan truyền trên mạng xã hội.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị, đơn vị đang tiến hành kiểm tra, xác minh các nội dung phản ánh để làm rõ vụ việc theo quy định.

Nguyễn Hoàng Anh
giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị tỉnh Quảng Trị gian lận Trường THPT Lê Trực

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