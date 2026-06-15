Quy định mới về tặng Huy hiệu Đảng

(Ngày Nay) - Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 19/5/2026 của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng, trong đó quy định về tặng Huy hiệu Đảng.

Bổ sung 2 mốc xét tặng Huy hiệu Đảng

Theo Hướng dẫn 01-HD/TW, đảng viên có đủ 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 năm tuổi Đảng được xét tặng huy hiệu Đảng. Như vậy, so với Hướng dẫn cũ, bổ sung 2 mốc mới xét tặng Huy hiệu Đảng là 35 năm tuổi Đảng và 95 năm tuổi Đảng.

Đảng viên có trên 35 năm đến dưới 40 năm tuổi Đảng được xét tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng, hoàn thành trao tặng trước ngày 7/11; không tặng, truy tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng đối với những đảng viên đã nhận hoặc đang đề nghị tặng, truy tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng.

Đảng viên bị bệnh nặng được xét tặng Huy hiệu 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 năm tuổi Đảng sớm, nhưng thời gian xét tặng sớm không được quá 12 tháng so với thời gian quy định; được xét tặng huy hiệu 70, 75, 80, 85, 90, 95 năm tuổi Đảng sớm, nhưng thời gian xét tặng sớm không được quá 24 tháng so với thời gian quy định.

Đảng viên từ trần được xét truy tặng Huy hiệu Đảng sớm, nhưng thời gian xét truy tặng sớm không được quá 12 tháng so với thời gian quy định.

Mức chi tặng phẩm, tiền thưởng kèm theo Huy hiệu Đảng thực hiện theo Hướng dẫn của Văn phòng Trung ương Đảng.

Trao tặng, sử dụng, quản lý Huy hiệu Đảng

Theo Hướng dẫn 01-HD/TW, việc trao tặng Huy hiệu Đảng được tổ chức kịp thời vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn như 3/2, 19/5, 2/9, 7/11 và các dịp kỷ niệm quan trọng khác tại tổ chức cơ sở đảng. Trường hợp đặc biệt ban thường vụ cấp ủy cấp tỉnh xem xét, quyết định.

Đảng viên sử dụng Huy hiệu Đảng trong các ngày lễ của Đảng, của dân tộc, trong đại hội, hội nghị của Đảng và kỷ niệm ngày vào Đảng của bản thân.

Đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng khi từ trần, gia đình đảng viên được giữ huy hiệu Đảng để làm lưu niệm.

Đảng viên để mất Huy hiệu Đảng nếu có lý do chính đáng thì được xét cấp lại Huy hiệu Đảng.

Đảng viên bị xóa tên, đưa ra khỏi Đảng, bị kỷ luật khai trừ phải giao lại Huy hiệu Đảng cho tổ chức đảng.