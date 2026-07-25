Quảng Trị: Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, xử lý nghiêm phương tiện vận chuyển lâm sản vi phạm

(Ngày Nay) - Thời gian qua, hoạt động vận chuyển lâm sản, đặc biệt là gỗ keo tràm sau khai thác, diễn ra sôi động trên nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Tuy nhiên, vẫn còn một số chủ phương tiện, lái xe vì muốn tăng khối lượng hàng hóa trên mỗi chuyến nên đã chở hàng cao quá thành thùng, vượt quá chiều dài theo quy định hoặc không bảo đảm các điều kiện an toàn kỹ thuật của phương tiện.

Ngày 25/7, thực hiện kế hoạch tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị đã phát hiện và xử lý 3 trường hợp xe tải vận chuyển lâm sản vi phạm trên tuyến đường liên xã thuộc thôn An Hòa.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 đã tiến hành kiểm tra các phương tiện vận chuyển lâm sản lưu thông trên tuyến và phát hiện nhiều hành vi vi phạm như: chở hàng vượt quá chiều dài theo quy định; giao phương tiện cho người làm công điều khiển xe chở hàng vượt quá chiều dài; khi dừng xe không có tín hiệu cảnh báo; không có bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc của chủ xe cơ giới; phương tiện không có đủ đèn báo hãm theo quy định.

Đối với các trường hợp vi phạm, lực lượng Cảnh sát giao thông đã lập biên bản xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Tổng mức xử phạt dự kiến 8,9 triệu đồng, đồng thời trừ 2 điểm Giấy phép lái xe đối với người điều khiển phương tiện.

Cùng với việc lập biên bản xử lý vi phạm, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 đã kết hợp tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; vận động các chủ phương tiện và người điều khiển xe chấp hành nghiêm quy định về xếp hàng hóa, bảo đảm điều kiện kỹ thuật của phương tiện trước khi lưu thông. Qua đó, góp phần hình thành ý thức tự giác, xây dựng văn hóa giao thông từ những hành động thiết thực, từng bước tạo môi trường giao thông an toàn, văn minh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Việc phát hiện, xử lý kịp thời các phương tiện chở lâm sản vi phạm góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các chủ phương tiện và lái xe, hạn chế nguy cơ mất an toàn giao thông do chở hàng quá khổ, phương tiện không bảo đảm điều kiện kỹ thuật hoặc không thực hiện đầy đủ các quy định khi tham gia giao thông.

Thời gian tới, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Trị sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường trọng điểm, đặc biệt là các tuyến có hoạt động vận chuyển lâm sản, vật liệu xây dựng và hàng hóa, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh, vì sự bình yên của Nhân dân.