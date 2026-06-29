Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm: Xác lập định hướng phát triển dài hạn và mở ra không gian phát triển mới

(Ngày Nay) - Sáng 29/6, phát biểu khai mạc Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng cho biết Quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn 100 năm đã xác lập định hướng phát triển dài hạn và mở ra không gian phát triển mới. Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị đã tạo nền tảng chính trị cho sự phát triển của Thủ đô.

Đồng chí Vũ Đại Thắng cho biết: Là Thủ đô của cả nước, trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, Hà Nội nhận thức sâu sắc trách nhiệm tiên phong trong cụ thể hóa các chủ trương chiến lược của Đảng và Nhà nước; tiên phong đổi mới mô hình tăng trưởng; kiến tạo những động lực phát triển mới. Đồng thời, phát huy vai trò là cực tăng trưởng của Vùng Đồng bằng sông Hồng và của cả nước; đóng góp ngày càng lớn vào sự nghiệp phát triển nhanh, bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Theo Chủ tịch UBND thành phố, Quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn 100 năm đã xác lập định hướng phát triển dài hạn và mở ra không gian phát triển mới. Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị đã tạo nền tảng chính trị cho sự phát triển của Thủ đô.

Trong khi đó, Luật Thủ đô năm 2026 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, tạo nền tảng pháp lý với những cơ chế phân cấp, phân quyền và chính sách đặc thù vượt trội. Thành phố đang quyết liệt triển khai các nghị quyết chiến lược của Trung ương về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển kinh tế tư nhân; phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; phát triển văn hóa, giáo dục, y tế và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đồng chí Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, sự hội tụ của tầm nhìn dài hạn, nền tảng thể chế mới và quyết tâm đổi mới mạnh mẽ của thành phố đã mở ra những điều kiện thuận lợi để Hà Nội hiện thực hóa khát vọng xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại; trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, tài chính, thương mại, dịch vụ và kết nối quốc tế có sức cạnh tranh cao trong khu vực.

Hà Nội kiên định xây dựng nền hành chính kiến tạo và phục vụ; chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ; lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm; lấy hiệu quả thực thi làm thước đo năng lực của bộ máy; quán triệt tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: “Hà Nội đã nói là làm, làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng”.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng trân trọng nhiệt liệt chào mừng đồng chí Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; các vị Đại sứ, đại diện các tổ chức quốc tế; các chuyên gia, nhà khoa học; cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư trong nước và quốc tế đã đến tham dự hội nghị. Sự hiện diện của các vị đại biểu là niềm vinh dự đối với thành phố, đồng thời thể hiện sự quan tâm, niềm tin và tinh thần đồng hành đối với sự phát triển của Thủ đô Hà Nội.

Đồng chí Vũ Đại Thắng cho biết, hội nghị hôm nay mở đầu cho quá trình đưa Quy hoạch vào cuộc sống; phát huy hiệu quả các cơ chế, chính sách mới; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để thực hiện các mục tiêu phát triển của Thủ đô.

Quy hoạch chỉ thực sự có ý nghĩa khi được hiện thực hóa bằng những công trình, những dự án và những kết quả phát triển cụ thể. Vì vậy, điều cộng đồng doanh nghiệp quan tâm hôm nay không phải chỉ là tầm nhìn của Quy hoạch, mà là những nền tảng Hà Nội đã chuẩn bị để biến tầm nhìn đó thành hiện thực.

“Thành công của quá trình đó gắn liền với sự lãnh đạo của Đảng; sự đồng hành của Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ban, ngành Trung ương; sự hợp tác của cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư; sự đồng thuận của nhân dân và toàn xã hội”, đồng chí Vũ Đại Thắng nhấn mạnh.

Với tinh thần đó, Hà Nội đang tập trung xây dựng những nền tảng phát triển mới; kiến tạo những động lực tăng trưởng mới; hoàn thiện môi trường đầu tư ngày càng minh bạch, ổn định và thuận lợi; cùng cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư đóng góp thiết thực vào khát vọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Ngay trong quá trình xây dựng Quy hoạch, thành phố đã đồng thời chuẩn bị các điều kiện về thể chế, hạ tầng, nguồn lực và phương thức quản trị để khi Quy hoạch được công bố có thể nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Trên tinh thần đó, thành phố Hà Nội nhận thức rõ rằng, đối với cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư, một bản quy hoạch dù có tầm nhìn đến đâu cũng chỉ thực sự có giá trị khi tạo dựng được niềm tin về khả năng tổ chức thực hiện.

Niềm tin đó không được tạo nên bằng những cam kết chung chung, mà bằng năng lực thực thi của chính quyền, bằng môi trường đầu tư minh bạch, ổn định và có khả năng dự báo, bằng việc mọi khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp đều được tiếp nhận, tháo gỡ kịp thời và bằng những dự án thành công trên thực tế.

Trong những năm qua, Hà Nội không chỉ tập trung duy trì tăng trưởng kinh tế, mà quan trọng hơn là chủ động tạo lập những nền tảng phát triển mới để chuẩn bị cho một giai đoạn phát triển có chất lượng cao hơn, bền vững hơn và có sức cạnh tranh cao hơn.

Đồng chí Vũ Đại Thắng cho biết, nhìn lại giai đoạn 2021-2025, có thể khẳng định Hà Nội đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức bằng bản lĩnh, tinh thần đổi mới và khát vọng phát triển. “Quan trọng hơn, Hà Nội đã chuyển mạnh tư duy phát triển từ đầu tư công theo sau sang đầu tư công dẫn dắt đầu tư xã hội, tập trung nguồn lực cho các công trình hạ tầng chiến lược, hạ tầng số và các lĩnh vực giáo dục, y tế, môi trường. Đây là nền tảng để mở rộng không gian phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút các dòng vốn đầu tư chất lượng cao”, đồng chí Vũ Đại Thắng khẳng định.

Theo Chủ tịch UBND thành phố, bước sang năm 2026, đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì tích cực. Sáu tháng đầu năm, kinh tế Thủ đô tiếp tục khởi sắc trên hầu hết các lĩnh vực; thu ngân sách, sản xuất công nghiệp, thương mại, du lịch, xuất khẩu và thu hút đầu tư đều đạt kết quả khả quan.

Đặc biệt, Hà Nội tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước, với nhiều dự án quy mô lớn trong các lĩnh vực công nghệ cao, hạ tầng, đổi mới sáng tạo, logistics, y tế, giáo dục và dịch vụ chất lượng cao. Trong 6 tháng đầu năm, thành phố đã quyết định chủ trương đầu tư 138 dự án trong nước, với tổng vốn khoảng 3,5 triệu tỷ đồng; thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 3,2 tỷ USD, tiếp tục nằm trong nhóm địa phương dẫn đầu cả nước.

Những kết quả đó phản ánh niềm tin ngày càng lớn của cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư đối với môi trường đầu tư của Hà Nội; đồng thời khẳng định dư địa tăng trưởng và khả năng huy động các nguồn lực cho chặng đường phát triển tiếp theo. Quan trọng hơn những kết quả đã đạt được, Hà Nội đã chủ động tạo lập những động lực phát triển mới để tổ chức thực hiện thành công Quy hoạch Thủ đô.

Chủ tịch UBND thành phố bày tỏ tin tưởng rằng, khi các dự án hạ tầng chiến lược này được hoàn thành, Hà Nội sẽ không chỉ giải quyết những điểm nghẽn về giao thông và đô thị, mà còn hình thành một cấu trúc phát triển mới, kết nối hiệu quả các cực tăng trưởng, nâng cao sức hấp dẫn của môi trường đầu tư và tạo lợi thế cạnh tranh khác biệt cho Thủ đô trong khu vực. “Điều đó khẳng định quyết tâm của Hà Nội chuyển hóa quy hoạch thành hiện thực, chuyển hóa lợi thế thể chế thành động lực phát triển và chuyển hóa tiềm năng thành những giá trị phát triển cụ thể cho Thủ đô”, đồng chí Vũ Đại Thắng nhấn mạnh.

“Ba động lực về thể chế, hạ tầng và đổi mới quản trị đang tạo nền tảng để Quy hoạch Thủ đô nhanh chóng đi vào cuộc sống, đồng thời mở ra những không gian phát triển mới, những thị trường mới và những cơ hội đầu tư mới” Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng