Rà soát, nghiên cứu lập Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm

(Ngày Nay) - Thành phố Hà Nội thành lập Ban Chỉ đạo rà soát, nghiên cứu lập Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm, đề ra chiến lược phát triển bền vững và đồng bộ cho thủ đô.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đã ký ban hành Quyết định số 01-QĐ/BCĐ ngày 5/12/2025 về ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo rà soát, nghiên cứu lập Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm.

Quy chế này quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, chế độ làm việc và quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo rà soát, nghiên cứu lập Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm (Ban Chỉ đạo).

Các thành viên Ban Chỉ đạo tham gia đầy đủ các hoạt động của Ban Chỉ đạo, thực hiện và chịu trách nhiệm về nhiệm vụ được phân công.

Ban Chỉ đạo hoạt động theo nguyên tắc chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội; làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu.

Thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; tuân thủ Quy chế này và các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Ban Chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo gồm:

1. Chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu lập Quy hoạch tổng thể Thủ đô; đề xuất với Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố xem xét theo thẩm quyền quy định tại Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy, quyết định chủ trương, định hướng, cơ chế, chính sách làm cơ sở để triển khai, thực hiện.

2. Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các Sở, ban, ngành thành phố, Ủy ban Nhân dân các xã, phường trong việc rà soát, nghiên cứu lập Quy hoạch tổng thể Thủ đô theo quy định; định kỳ tổ chức các cuộc họp Ban Chỉ đạo để nắm tình hình, xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc.

Đối với những vấn đề còn có ý kiến khác nhau hoặc các vấn đề lớn, quan trọng, Ban Chỉ đạo tổng hợp báo cáo, kiến nghị với Trung ương, hoặc phân công Ủy ban Nhân dân Thành phố báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

3. Chỉ đạo rà soát, nghiên cứu lập Quy hoạch tổng thể Thủ đô đảm bảo đồng bộ, xuyên suốt đồng thời với việc triển khai, thực hiện Quy hoạch Thủ đô và Điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Ưu tiên triển khai các chương trình, đề án, dự án lớn phù hợp với mục tiêu đến năm 2030 với sự đột phá về kinh tế năng động, sức cạnh tranh cao và là động lực phát triển vùng.

Trước mắt, tập trung triển khai nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, thay thế Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; sửa đổi, bổ sung Luật Thủ đô, đồng bộ với nghiên cứu lập Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm.

Chỉ đạo xây dựng các cơ chế, giải pháp đặc thù trong quá trình thực hiện quy hoạch và quản lý đầu tư xây dựng theo quy hoạch trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định để phù hợp với nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo được quy định tại Quyết định số 295-QĐ/TU ngày 18/11/2025 của Thành ủy.

4. Chỉ đạo việc phối hợp với các Bộ, ngành của Trung ương và việc hợp tác với các tổ chức, các chuyên gia trong nước và nước ngoài trong việc thực hiện, rà soát, lập Quy hoạch tổng thể Thủ đô theo quy định.

Ban Chỉ đạo làm việc thông qua các cuộc họp định kỳ hoặc đột xuất theo quyết định của Trưởng Ban Chỉ đạo; Trưởng Ban Chỉ đạo hoặc các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo (khi được Trưởng Ban Chỉ đạo ủy quyền) quyết định các vấn đề thông qua các hình thức tổ chức họp Ban Chỉ đạo hoặc lấy ý kiến và báo cáo bằng văn bản.

Các thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm nghiên cứu văn bản, chuẩn bị ý kiến thảo luận, bố trí thời gian tham dự đầy đủ các phiên họp của Ban Chỉ đạo khi được mời dự. Trường hợp vắng mặt vì lý do bất khả kháng, phải báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo và cử người có thẩm quyền dự thay.

Ban Chỉ đạo hoạt động theo kế hoạch công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên để tổ chức thực hiện.