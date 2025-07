Sắp diễn ra đại tiệc âm nhạc, ánh sáng tại TP Thiên niên kỷ T&T City Millennia

Nhằm hướng tới kỷ niệm kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và 80 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), một chương trình nghệ thuật đẳng cấp mang tên “Khơi mạch nguồn di sản, Vững bước Kỷ nguyên mới” sẽ chính thức diễn ra vào tối 9/8 tới đây tại T&T City Millennia (xã Cần Giuộc, Tây Ninh). Sự kiện hứa hẹn sẽ trở thành tâm điểm văn hóa – giải trí của khu vực trong mùa lễ hội cuối hè năm nay.

Đại tiệc âm nhạc – ánh sáng đỉnh cao, quy tụ dàn nghệ sĩ hot nhất Việt Nam

Giữa thành phố Thiên niên kỷ T&T City Millennia, “Khơi mạch nguồn di sản, Vững bước Kỷ nguyên mới” sẽ là sự kiện nghệ thuật đặc biệt kết hợp giữa công nghệ ánh sáng hiện đại, âm nhạc đỉnh cao

Theo đó, tại trái tim của khu đô thị, công chúng sẽ được hòa mình vào một đại tiệc nghệ thuật – công nghệ mang tầm vóc biểu tượng, nơi âm nhạc, ánh sáng và cảm xúc cùng thăng hoa. Sự kiện quy tụ nhiều nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam, mang đến những tiết mục dàn dựng công phu, kết hợp với sân khấu ngoài trời quy mô lớn, hệ thống âm thanh – ánh sáng hiện đại. Tất cả tạo nên một trải nghiệm cộng hưởng đỉnh cao, nơi truyền thống được đánh thức, tương lai được chạm tới và mọi giác quan đều được lay động.

Điểm nhấn đặc biệt của chương trình chính là màn song diễn hơn 1.000 drone lần đầu tiên xuất hiện tại Đông Nam Á ngay trên bầu trời khu vực phía Nam Sài Gòn. Về quy mô, đây cũng là màn trình diễn drone với số lượng lớn nhất từ trước tới nay tại Tây Ninh.

Bên cạnh đó, công nghệ trình diễn đa tầng cũng được áp dụng, tạo ra nhiều chiều không gian nghệ thuật hơn để khán giả thưởng thức. Ở đó, không chỉ có một sân khấu thông thường dưới mặt đất, nơi các ngôi sao cháy hết mình cùng âm nhạc, mà còn được mở rộng lên cả nền trời đêm Cần Giuộc với drone, pháo hoa, laser và ánh sáng… Ở tầng dưới cùng, hiệu ứng từ sàn trình diễn nước, ánh sáng lập trình cũng được khai thác nhằm tạo ra cảm hứng về dòng chảy của sinh khí và sự kết nối…

Kết hợp hệ thống âm thanh và ánh sáng hiện đại, cùng công nghệ tối tân bậc nhất hiện nay, “Khơi mạch nguồn di sản, Vững bước Kỷ nguyên mới” sẽ vẽ nên một bức tranh nhiều ý nghĩa về hành trình của một đại đô thị đang chuyển mình: từ ký ức văn hóa và dòng chảy di sản, cùng tầm nhìn công nghệ đến khát vọng hội nhập và vươn lên trong kỷ nguyên mới.

Ra mắt 2 công trình chưa từng có tại Việt Nam

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, T&T Group sẽ chính thức khai trương hạng mục điểm nhấn của dự án: Tuyến phố đi bộ Millennia Journey – Hành trình Thiên niên kỷ. Lấy cảm hứng từ hải trình khám phá phương Đông huyền bí từng lừng danh thế giới của Marco Polo vào thế kỷ 13, Millennia Journey sẽ tái hiện lại một cuộc thám hiểm thu nhỏ, nơi du khách được hòa mình theo dấu chân của tiền nhân khi đi qua các trạm dừng mang đậm màu sắc Á - Âu. Mỗi trạm giống như một cánh cửa mở ra thế giới đầy ắp những “mật mã văn hóa” riêng có.

Đó có thể là cánh cổng thời gian mang đậm sắc màu Italy cổ xưa để du khách bắt đầu hành trình ở Điểm khởi hành; là không gian “đậm đặc hơi thở” Địa Trung Hải; hay một Con đường tơ lụa trải ra với những họa tiết, sắc màu huyền bí đặc trưng…

Những người yêu văn hóa Trung Hoa, thiết tha với những vó ngựa tung bay trên thảo nguyên Mông Cổ, hoặc sự trầm mặc, bí ẩn của cao nguyên Tây Tạng cũng sẽ tìm được “góc riêng” của mình tại các trạm chủ đề nối tiếp. Hành trình theo dấu chân Marco Polo sẽ kết thúc tại các trạm cuối với chủ đề về Việt Nam – điểm chạm trở về với cội nguồn văn hóa - lịch sử hơn 4.000 năm của dân tộc.

Sự hòa quyện tinh tế và nhuần nhuyễn giữa các mảng màu văn hóa – nghệ thuật trên cung đường kéo dài gần 2km với nhiều chủ đề đa dạng đan xen đã tạo nên một điểm nhấn phồn hoa, độc đáo cho thành phố Thiên niên kỷ T&T City Millennia nói riêng, thị trường bất động sản khu vực phía Nam Sài Gòn nói chung.

Ngay kế bên Millennia Journey, một công trình biểu tượng khác là Dòng sông Ánh sáng cũng sẽ được giới thiệu tới đông đảo công chúng. Lấy ý tưởng là dòng Venice mộng mơ từ nước Ý xa xôi, Dòng sông Ánh sáng sẽ tạo dựng nên một không gian cảnh quan kỳ ảo với điểm nhấn là sự kết hợp giữa hệ thống phun sương, laser kết hợp biểu diễn nghệ thuật và âm nhạc chưa từng xuất hiện tại Việt Nam trước đó.

Không đơn thuần là lễ ra mắt tuyến phố đi bộ và dòng sông ánh sáng – hai công trình điểm nhấn của dự án, sự kiện là một lời cam kết của T&T Group rằng di sản sẽ không bị lãng quên, mà sẽ được tiếp lửa, được chuyển hóa để cùng kiến tạo nên một Kỷ nguyên mới: Kỷ nguyên của phát triển bền vững, hội nhập và tự hào dân tộc.

Sự kiện cũng là lời khẳng định mạnh mẽ cho tầm nhìn chiến lược của T&T Group trong hành trình phát triển đô thị hiện đại – nơi không chỉ đơn thuần xây dựng chốn an cư, mà còn kiến tạo không gian sống mang đậm hơi thở thời đại. Từ những giá trị truyền thống được khơi mở, một thành phố mới đang vững bước tiến vào kỷ nguyên tương lai – nơi cộng đồng, văn hóa và trải nghiệm cùng thăng hoa trong từng chi tiết.

Box: Dự án T&T City Millennia – Thành phố Thiên niên kỷ do CTCP Thái Sơn Long An (thành viên của Tập đoàn T&T Group) làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô hơn 267 ha, được quy hoạch thiết kế dựa trên cảm hứng lịch sử hào hùng, mãnh liệt của vùng đất Cần Giuộc như những đóa sen tươi sáng đầy sức sống; dựa trên sự hòa quyện của các dòng chảy của tự nhiên, dòng chảy văn hóa, dòng chảy của lịch sử và con người, kết hợp với những tinh hoa từ các vùng sông nước trên thế giới như Venice – Italia, Garden by the Bay – Singapore.

Dự án được phân kỳ thành 4 giai đoạn với nhiều phân khu mang 3 phong cách kiến trúc chính: Châu Á hiện đại – Bản sắc Việt Nam – Kiến trúc Châu Âu. Theo đó, giai đoạn 1 của dự án đã chính thức khánh thành vào tháng 10/2023.

Với cam kết đảm bảo cho cộng đồng dân cư được hưởng thụ không gian sống đẳng cấp với dịch vụ chuyên nghiệp, xứng tầm, tháng 3/2024, chủ đầu tư dự án đã ký kết hợp tác với đối tác hàng đầu Nhật Bản – Tập đoàn Anabuki để quản lý vận hành dự án này.