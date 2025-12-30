HOTLIST 2025 “Hành trình từ Mầm đến Gạo”: Câu chuyện của sự bền bỉ và chuyển hóa

(Ngày Nay) - Travellive Media Group hân hạnh giới thiệu danh sách HOTLIST Travellive Editor’s Pick 2025 (HOTLIST 2025) - dự án tôn vinh những thương hiệu, điểm đến và cá nhân tiêu biểu, có đóng góp tích cực cho sự phát triển của ngành du lịch Việt Nam trong năm qua.

HOTLIST là danh sách chọn lọc mang góc nhìn chuyên môn và lựa chọn kỹ càng, phản ánh những giá trị của thị trường tại từng thời điểm. Quy trình đánh giá kỹ lưỡng, kết hợp giữa góc nhìn chuyên môn của hội đồng cố vấn uy tín trong và ngoài nước, dựa trên các tiêu chí về chất lượng, tính đổi mới, tác động xã hội và khả năng phát triển bền vững.

Năm ngoái, HOTLIST 2024 đã ghi dấu ấn tích cực trong cộng đồng du lịch - dịch vụ - khách sạn khi giới thiệu hơn 40 thương hiệu và 12 gương mặt truyền cảm hứng, trải dài trên 28 hạng mục thuộc các lĩnh vực khách sạn - nghỉ dưỡng, điểm đến, công nghệ và sáng kiến trải nghiệm. Năm 2024 cũng là lần đầu tiên HOTLIST mở rộng thành công chuỗi hoạt động chuyên môn với hội thảo The Insiders Forum và lễ vinh danh Honor Ceremony, cùng sự tham gia của hơn 700 khách mời bao gồm đại diện cấp cao tại doanh nghiệp, chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.

HOTLIST 2025: Hành trình từ Mầm đến Gạo

Bước sang năm 2025 được xây dựng với chủ đề “Hành trình từ Mầm đến Gạo”, lấy cảm hứng từ hạt gạo, biểu tượng gắn liền với nền văn minh lúa nước và văn hóa Việt Nam. Từ gieo mầm ý tưởng, chăm bón nguồn lực cho đến mùa gặt của những thành quả bền vững, hình ảnh ẩn dụ này phản chiếu chân thực hành trình phát triển của các dự án, thương hiệu và điểm đến trong ngành du lịch - khách sạn.

Trong bối cảnh ngành du lịch đang đối mặt với nhiều thách thức như biến đổi khí hậu, thay đổi hành vi du khách và áp lực cạnh tranh toàn cầu, tinh thần “từ Mầm đến Gạo” nhấn mạnh vai trò của tầm nhìn dài hạn, sự kiên trì và khả năng thích ứng.

Năm nay, HOTLIST 2025 mở rộng thêm hình thức bình chọn công khai ở chặng xét duyệt cuối cùng, tạo cơ hội để cộng đồng và các chuyên gia trong ngành trực tiếp tham gia lựa chọn. Đây không chỉ là hình thức tương tác cộng đồng mà còn là cơ hội để khán giả cộng đồng chia sẻ thêm trải nghiệm của mình với các đơn vị trong danh sách.

Danh sách tôn vinh HOTLIST 2025

Năm nay, HOTLIST 2025 mở rộng sang các lĩnh vực mới của ngành du lịch bao gồm 07 hạng mục: Hospitality (Lưu trú & Dịch vụ khách sạn); Aviation (Hàng không); Travel Design & Experiences (Thiết kế & Trải nghiệm du lịch); Destination (Điểm đến); Technology & Innovations (Công nghệ & Đổi mới sáng tạo); Sustainability (Phát triển bền vững) và Community Projects & Voices (Dự án cộng đồng và Cá nhân truyền cảm hứng). Mỗi hạng mục đều mang mục tiêu tìm ra các cá nhân và thương hiệu xuất sắc, đóng vai trò định hướng cho sự phát triển của ngành du lịch - khách sạn Việt Nam trong tương lai.

Danh sách năm nay tiếp tục ghi nhận những thương hiệu nổi bật như Four Seasons Resort The Nam Hai, Hoi An, Topas Ecolodge, Six Senses Ninh Van Bay, P'apiu Resort, Wink Hotels,… đồng thời giới thiệu những cái tên quốc tế mới nhưng đã tạo được dấu ấn tích cực trên thị trường Việt Nam như voco Quang Binh Resort by IHG, Park Hyatt Phu Quoc, Hyatt Place Halong Bay, Bai Chay. Ở hạng mục Hàng không, STARLUX AIRLINES là đại diện duy nhất được lựa chọn nhờ trải nghiệm bay cao cấp.

Việc mở rộng và đa dạng hóa hạng mục vinh danh cho thấy nỗ lực của HOTLIST trong việc phản ánh những chuyển động của ngành, đồng thời khuyến khích các mô hình phát triển có trách nhiệm, tôn trọng bản sắc địa phương và tạo tác động tích cực cho xã hội.

Nhằm đóng góp những giá trị thiết thực cho ngành du lịch, HOTLIST 2025 còn tổ chức chuỗi hội thảo The Insiders Forum tại Hà Nội (ngày 07/01/2026, khách sạn Sheraton Hanoi West) và TP. Hồ Chí Minh (ngày 19/01/2026, khách sạn JW Marriott Hotel & Suites Saigon), quy tụ các lãnh đạo doanh nghiệp, chuyên gia và nhà nghiên cứu trong ngành để cùng chia sẻ, thảo luận về những chủ đề nổi bật của ngành du lịch.

Cùng ngày 19/01/2026, The Honor Ceremony sẽ diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh nhằm vinh danh và trao chứng nhận cho các thương hiệu, dự án và cá nhân góp mặt trong danh sách HOTLIST 2025, đồng thời tạo không gian kết nối B2B và giao lưu giữa các doanh nghiệp trong ngành.

Qua từng mùa triển khai, HOTLIST Travellive Editor’s Pick dần trở thành điểm hẹn thường niên được cộng đồng du lịch quan tâm và theo dõi, nhờ uy tín được xây dựng từ định hướng bền vững cùng chuỗi chương trình chuyên môn. Thông qua các hoạt động vinh danh, diễn đàn đối thoại và kết nối cộng đồng, Travellive không chỉ ghi nhận những giá trị nổi bật của thị trường mà còn đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy tư duy phát triển bền vững, nâng cao chất lượng và tiêu chuẩn của ngành.

Năm nay, HOTLIST 2025 có sự đồng hành của The Brand Promise (Đối tác đồng tổ chức The Insiders Forum), PR Newswire (Đối tác truyền thông), cùng các thương hiệu tài trợ gồm BMWines, Lady Triệu (trải nghiệm đồ uống) và Cocoon, Jourdeness (quà tặng), HOTLIST 2025 tiếp tục lan tỏa những câu chuyện, kết nối các đơn vị và cá nhân tiêu biểu, đồng thời chia sẻ những giá trị tích cực tới công chúng