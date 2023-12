Sắp diễn ra Hội thảo ASEAN - Nhật Bản về bình đẳng giới tại Việt Nam

(Ngày Nay) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 11/12 thông tin cho biết: Hội thảo ASEAN-Nhật Bản về bình đẳng giới sẽ diễn ra từ ngày 9-12/1/2024 tại Hà Nội với chủ đề “Tiếp cận toàn diện về bình đẳng giới trong và thông qua thể thao” (Comprehensive approach for gender equality in and through sports).