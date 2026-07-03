SCEX Simulator - Sàn Giao dịch tài sản mã hóa Sacom vượt mốc hơn 22.000 tài khoản chỉ sau 48 giờ ra mắt

(Ngày Nay) - Chỉ 48 giờ sau khi ra mắt trong khuân khổ chương trình “Phổ cập Tài sản số 2026”, nền tảng giao dịch giả lập SCEX Simulator đã ghi nhận hơn 22.000 tài khoản đăng ký và vươn lên vị trí top 2 lượt tải ứng dụng trên App Store.

SCEX Simulator là nền tảng giao dịch thử nghiệm tài sản mã hóa do Công ty Cổ Phần Sàn Giao Dịch Tài Sản Mã Hóa SACOM (SCEX) phát triển. Trong 48 giờ đầu tiên đã có hơn 16.000 trong số 22.000 tài khoản đăng ký duy trì hoạt động thường xuyên. Từ khóa liên quan đến ứng dụng lọt top 6 xu hướng trên nền tảng X tại Việt Nam.

Thực chiến trên sân chơi không có rủi ro

SCEX Simulator được phát triển dành cho cuộc thi "Đấu trường Giao dịch Tài sản Mã hoá" - hoạt động nhằm phổ cập kiến thức tài sản số do Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh (VIFC-HCM) và Học viện Đào tạo VBI (VBI Academy) tổ chức, trong đó SCEX cùng đồng hành với vai trò đối tác chiến lược về Công nghệ. Người tham gia được cấp 1 tỷ đồng vốn mô phỏng để trải nghiệm giao dịch trong môi trường sát với thị trường thực tế, không giới hạn số lần thử, không rủi ro mất tiền thật.

Khác với các nền tảng demo hoặc giả lập thông thường, sử dụng mô hình giá cố định hoặc mô phỏng đơn giản. SCEX Simulator vận hành cơ chế tạo lập thị trường, bám sát diễn biến giá của các sàn giao dịch tài sản mã hóa lớn trên thế giới. Nhờ đó, biến động thị trường được phản ánh theo thời gian thực, đưa trải nghiệm giao dịch tiệm cận điều kiện vận hành thực tế.

Đáng chú ý, toàn bộ giao dịch trên nền tảng SCEX Simulator được thực hiện bằng đồng Việt Nam (VND), phù hợp với định hướng xây dựng khung pháp lý thí điểm cho thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam, giúp người dùng từng bước làm quen với mô hình giao dịch dự kiến áp dụng khi thị trường chính thức vận hành. Nền tảng đồng thời tích hợp cơ chế ghi nhận và tính toán nghĩa vụ thuế phát sinh từ các giao dịch, hướng người dùng hình thành thói quen tuân thủ quy định pháp luật ngay từ giai đoạn trải nghiệm và nâng cao nhận thức về trách nhiệm của nhà đầu tư trong môi trường tài sản số.

Bên cạnh mục tiêu phổ cập kiến thức, SCEX xem giai đoạn trải nghiệm Simulator là một bước đi chiến lược nhằm thu thập phản hồi thực tế từ người dùng trước khi thị trường chính thức đi vào vận hành. Toàn bộ hành vi giao dịch, thói quen sử dụng và góp ý của người tham gia sẽ là dữ liệu đầu vào quan trọng để đội ngũ phát triển sản phẩm của SCEX tinh chỉnh giao diện, trải nghiệm và tính năng — bảo đảm nền tảng giao dịch chính thức khi ra mắt không chỉ tuân thủ pháp luật mà còn thực sự thân thiện, dễ tiếp cận với nhà đầu tư đại chúng, từ người mới bắt đầu đến nhà đầu tư giàu kinh nghiệm.

Tín hiệu từ một thị trường đã sẵn sàng

Đón nhận tín hiệu tích cực này, đại diện của SCEX chia sẻ: "Hơn 22.000 người dùng chỉ trong 48 giờ không đơn thuần là một con số ấn tượng, đó là bằng chứng cho thấy nhà đầu tư Việt Nam đã sẵn sàng và đang chờ đợi một sân chơi tài sản mã hoá 'Made in Vietnam', được xây dựng bài bản, tuân thủ pháp luật và do chính các định chế tài chính trong nước dẫn dắt."

Là một trong 5 doanh nghiệp đang trong quá trình xét duyệt được cấp phép thí điểm tài sản mã hoá tại Việt Nam theo Nghị quyết 05/2025/NQ-CP và Luật 71/2025/QH15, SCEX được phát triển cùng hệ sinh thái của các định chế tài chính uy tín, có nền tảng mạnh và đội ngũ chuyên gia công nghệ thông tin giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng và chứng khoán tại Việt Nam.

Sự đón nhận của cộng đồng nhà đầu tư Việt đối với SCEX Simulator thể hiện vị thế tiên phong của SCEX trong hành trình đưa tài sản mã hoá đến gần hơn với Nhà đầu tư đại chúng tại Việt Nam - một cách bài bản, minh bạch và tuân thủ pháp luật.