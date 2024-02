Sinh viên AJC "gieo nắng" nơi bản làng vùng cao

(Ngày Nay) - Đội sinh viên tình nguyện Nghệ An tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền (AJC) đã có chuyến đi tình nguyện mang sắc nắng đến với bà con bản Thắm Men, xã Châu Thuận, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An .

Ngày 4/2, Đội sinh viên tình nguyện Nghệ An tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền (AJC) đã có chuyến đi tình nguyện mang sắc nắng đến với bà con bản Thắm Men, xã Châu Thuận, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An.

Quỳ Châu là một huyện nghèo của tỉnh Nghệ An, nằm cách thành phố Vinh 145km. Hằng năm, bà con huyện Quỳ Châu liên tiếp hứng chịu những thiên tai khiến cho đời sống gặp nhiều khó khăn. Thấu hiểu điều đó, Đội SVTN Nghệ An tại AJC đã mang Đông Ấm 2023 - Khơi Màu Hoa Nắng đến với Quỳ Châu. Đây là hoạt động thường niên của Đội SVTN Nghệ An tại AJC, chương trình đã khẳng định sức lan toả đến với các bạn trẻ và góp phần tạo ra các giá trị tốt đẹp tới cộng đồng.

Trong ngày đầu tiên đặt chân đến Quỳ Châu, Đội SVTN Nghệ An tại AJC đã "ra quân" dọn nhà cho người già neo đơn và giao lưu văn nghệ với người dân địa phương. Bước sang ngày thứ 2, các bạn sinh viên Nghệ An phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức buổi trao quà cho bà con bản Thắm Men.

Ban Tổ chức đã trao tặng 80 suất quà Tết, 90 chăn bông và quần áo ấm cho các hộ dân tại bản Thắm Men; trao tặng 2000 quyển vở, đồ dùng học tập và 2 máy tính cho trường Tiểu học xã Châu Thuận; tặng 126 thùng sữa và 126 hộp bánh cho trường Mầm non xã Châu Thuận. Tất cả những món quà đều được quy đổi từ số tiền chương trình kêu gọi và bán hàng gây quỹ.

Từ sáng sớm, người dân bản Thắm Men đã tập trung tại UBND xã Châu Thuận để nhận quà. Trên gương mặt họ tỏ rõ niềm háo hức, vui mừng khi được các bạn sinh viên ghé thăm. Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của người dân, anh Thanh - Bí thư đoàn xã Châu Thuận chia sẻ: “Tôi rất vui mừng khi dịp cận Tết bà con nhận được những món quà to lớn như vậy. Nhìn thấy sự hào hứng, nụ cười của người dân và các em nhỏ, tôi cảm thấy biết ơn món quà mà Đội SVTN Nghệ An tại AJC đem đến”.

Để chương trình được diễn ra thành công tốt đẹp, các bạn đội viên Đội SVTN Nghệ An tại AJC đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm lan tỏa ý nghĩa của chương trình như kêu gọi ủng hộ, bán hàng gây quỹ. Chương trình đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ quý mạnh thường quân và trao tặng hàng nghìn suất quà có tổng trị giá gần 90.000.000 đồng.

Đông Ấm 2023 đã khép lại với những giá trị nhân văn tốt đẹp, phát huy tinh thần “lá lành đùm lá rách”. “Hai ngày tại bản Thắm Men trôi qua nhanh chóng, chúng tôi nhận được rất nhiều tình cảm trân trọng từ bà con. Hy vọng với những món quà mà Đội SVTN Nghệ An tại AJC trao tặng sẽ giúp người dân có một cái Tết vui vẻ” - Trưởng Ban Tổ chức, bạn Nguyễn Vân Khánh chia sẻ.