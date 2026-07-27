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Số hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng đã lên 127

Trọng Thịnh In bài viết
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(Ngày Nay) -Trong ngày 27/7, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TPHCM cho biết tại khu vực hố chôn phát hiện thứ 2, lực lượng làm nhiệm vụ đã tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, đào thăm dò theo thông tin từ các nhân chứng và các dấu vết khảo sát thực địa. Qua quá trình tìm kiếm, đã phát hiện, cất bốc và quy tập thêm 8 bộ hài cốt liệt sĩ cùng một số di vật kèm theo.
Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng đang cẩn thận trong từng thao tác
Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng đang cẩn thận trong từng thao tác

Như vậy, tính tới hết ngày 27/7, chỉ với 2 hố đào, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Bộ Tư lệnh TPHCM đã phát hiện và tiến hành quy tập được 127 bộ hài cốt liệt sĩ (trong đó có 2 bộ tập thể đã được bóc tách và 3 bộ tập thể chưa bóc tách).

Được biết, với 2 hố đào, trong đó hố đào đầu tiên được bắt đầu tìm kiếm từ ngày 6/7, lực lượng chức năng đã phát hiện hơn 100 hài cốt liệt sĩ được chôn tập thể. Tại hố đào thứ 2, bắt đầu từ ngày 24/7, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện thêm nhiều hài cốt liệt sĩ. Theo ý kiến của một số người có kinh nghiệm, hiện hố đào thứ 2 vẫn có khả năng còn nhiều hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy.

Số hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng đã lên 127 ảnh 1

Đội quy tập tìm kiêm hài cốt liệt sĩ đang làm việc dưới hố đào

Trong những ngày tới, Bộ Tư lệnh TPHCM sẽ tiếp tục chỉ đạo lực lượng mở rộng phạm vi tìm kiếm, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn, các nhân chứng và các đơn vị liên quan để thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Trọng Thịnh
Bộ Tư lệnh TPHCM Hài cốt liệt sĩ Quy tập Bóc tách Chôn Cơ quan chuyên môn Tập thể Nhân chứng Tìm thấy Phối hợp chặt chẽ

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