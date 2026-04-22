SpaceX giành quyền thâu tóm công ty lập trình AI với giá 60 tỷ USD

(Ngày Nay) - SpaceX thông báo hợp tác với Cursor và cho biết thoả thuận đi kèm với tùy chọn mua lại công ty khởi nghiệp lập trình trí tuệ nhân tạo (AI) này với giá 60 tỷ USD trong năm nay.
Ảnh minh họa

Tập đoàn hàng không vũ trụ và sản xuất vệ tinh SpaceX thông báo hợp tác với Cursor và cho biết thoả thuận đi kèm với tùy chọn mua lại công ty khởi nghiệp lập trình trí tuệ nhân tạo (AI) này với giá 60 tỷ USD trong năm nay, khi SpaceX đẩy mạnh thâm nhập vào thị trường dành cho các công cụ phát triển AI.

Thỏa thuận này với Cursor có thể giúp xAI, nhà sản xuất chatbot Grok mà SpaceX đã thâu tóm vào tháng 2/2026, có chỗ đứng vững chắc hơn trên thị trường lập trình AI, nơi mà cho đến nay họ vẫn đang tụt hậu so với các đối thủ. Trong khi đó, Cursor có thể tăng năng lực tính toán để phát triển các mô hình AI.

SpaceX cho rằng sự kết hợp chuyên môn về phần mềm và sản phẩm của Cursor với siêu máy tính huấn luyện AI "Colossus" của SpaceX sẽ cho phép công ty xây dựng các mô hình hữu ích nhất thế giới. Thông báo này được đưa ra khi SpaceX chuẩn bị cho kế hoạch chào bán cổ phiếu ra công chúng (IPO) trong những tháng tới, với mục tiêu đạt mức định giá gần 1.750 tỷ USD và huy động được 75 tỷ USD, có thể trở thành đợt IPO lớn nhất trong lịch sử.

Cursor, được thành lập vào năm 2022 và có trụ sở tại San Francisco, chuyên về sử dụng AI để tạo ra mã phần mềm, đặc biệt là cho mục đích kinh doanh.

Cùng với OpenAI và Anthropic, Cursor là một trong số các công ty khởi nghiệp ở Thung lũng Silicon đã thu hút làn sóng các nhà phát triển phần mềm khi sử dụng AI để tự động hóa việc lập trình, một lĩnh vực mà các công ty AI đã tìm thấy được sức hút thương mại ban đầu.

