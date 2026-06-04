Trí tuệ nhân tạo: Khi AI ngày càng lấn sâu vào đời sống cảm xúc

(Ngày Nay) - Sự phổ biến nhanh chóng của các nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh tại Hàn Quốc đang làm dấy lên những tranh luận mới về mức độ ảnh hưởng của công nghệ này đối với đời sống tinh thần, hành vi và quá trình ra quyết định của con người.

Tranh luận bùng phát sau khi một bài đăng trên nền tảng cộng đồng công sở Remember kể về trường hợp một phụ nữ mắc chứng lo âu sức khỏe dành hàng giờ mỗi ngày để trò chuyện với chatbot AI Gemini nhằm tìm kiếm sự trấn an về các triệu chứng cơ thể.

Theo nội dung bài viết, người phụ nữ liên tục đặt câu hỏi cho AI về các dấu hiệu sức khỏe như tê đầu ngón tay, chóng mặt hay đau nửa đầu và lo ngại đây có thể là biểu hiện của những căn bệnh nghiêm trọng như đột quỵ. Ngay cả sau khi chatbot khuyến nghị đến bệnh viện kiểm tra và kết quả xét nghiệm cho thấy bình thường, người này vẫn tiếp tục yêu cầu AI phân tích khả năng bác sĩ chẩn đoán sai hoặc bỏ sót bệnh.

Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Hàn Quốc, với nhiều người dùng cho biết họ cũng ngày càng phụ thuộc vào chatbot AI để tìm kiếm lời khuyên, hỗ trợ cảm xúc hoặc giải đáp các vấn đề cá nhân và sức khỏe. Xu hướng này phản ánh tốc độ phổ cập mạnh mẽ của công nghệ AI tạo sinh tại Hàn Quốc trong những năm gần đây.

Kết quả khảo sát do Ủy ban Truyền thông Hàn Quốc và Viện Phát triển Xã hội Thông tin Hàn Quốc công bố ngày 3/6, cho thấy 38,9% trong số khoảng 4.300 người trưởng thành từ 18-72 tuổi cho biết đã sử dụng các dịch vụ AI tạo sinh như ChatGPT, tăng mạnh so với mức 24% của năm 2025 và 12,3% của năm 2023.

Người dùng Hàn Quốc cho biết họ dành trung bình gần 50 phút mỗi ngày cho các nền tảng AI tạo sinh. Lý do phổ biến nhất là tìm kiếm thông tin hiệu quả, với 86% người tham gia khảo sát lựa chọn. Ngoài ra, nhiều người sử dụng AI để hỗ trợ quản lý thời gian, học tập, giải quyết vấn đề hoặc hỗ trợ các công việc thường nhật.

Tuy nhiên, cùng với sự mở rộng nhanh chóng của AI, những lo ngại về tác động tiêu cực của công nghệ này cũng gia tăng. Người tham gia khảo sát bày tỏ quan ngại về nguy cơ lan truyền thông tin sai lệch, lạm dụng AI cho mục đích xấu, nội dung khó kiểm chứng, nguy cơ mất việc làm, suy giảm khả năng sáng tạo, vi phạm bản quyền và tình trạng thiên vị trong các sản phẩm AI.

Khảo sát cũng cho thấy đa số người dân Hàn Quốc ủng hộ việc tăng cường quản lý đối với các nền tảng AI. Hơn 81% người được hỏi cho rằng các công ty cung cấp dịch vụ AI cần thiết lập cơ chế giám sát nội bộ nhằm ngăn chặn việc tạo ra nội dung vi phạm bản quyền. Khoảng 75% cho rằng Chính phủ Hàn Quốc cần can thiệp khi các dịch vụ AI gây ảnh hưởng tới lợi ích công cộng.

Trong khi đó, nhóm chưa sử dụng AI tạo sinh cho biết nguyên nhân chủ yếu là khó tiếp cận công nghệ, bên cạnh những lo ngại liên quan đến chi phí dịch vụ, quyền riêng tư và các vấn đề đạo đức.

Giới chuyên gia nhận định sự phát triển nhanh chóng của AI tạo sinh đang khiến ranh giới giữa công cụ hỗ trợ công nghệ và vai trò tư vấn cảm xúc ngày càng trở nên mờ nhạt, đặt ra yêu cầu cấp thiết về các tiêu chuẩn quản lý và sử dụng AI an toàn trong xã hội.