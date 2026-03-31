SpaceX xác nhận vệ tinh Starlink gặp sự cố trên quỹ đạo

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Ngày 30/3, Tập đoàn công nghệ khai phá không gian SpaceX của Mỹ xác nhận một vệ tinh thuộc mạng lưới Starlink đã gặp sự cố khi đang vận hành trên quỹ đạo, dẫn đến mất liên lạc hoàn toàn và làm phát sinh các mảnh vỡ trong không gian.
Theo thông báo trên tài khoản X của Starlink, vệ tinh mang số hiệu 34343 bị mất tín hiệu hôm 29/3 khi đang hoạt động ở độ cao cách bề mặt Trái đất khoảng 560km. Các phân tích cho thấy sự cố này không gây rủi ro mới cho Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) và phi hành đoàn, cũng như không ảnh hưởng đến sứ mệnh thám hiểm Mặt Trăng có người lái Artemis II sắp tới của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA).

SpaceX khẳng định đang phối hợp chặt chẽ với NASA và Lực lượng Không gian Mỹ tiếp tục theo dõi sát chuyển động của vệ tinh cùng các mảnh vỡ có thể định vị được. Công ty cũng lưu ý sự cố này không ảnh hưởng đến vụ phóng Transporter-16 diễn ra ngày 30/3 do cách biệt về độ cao đã được thiết kế ngay từ đầu để tránh nguy cơ va chạm. Transporter-16 nằm trong chương trình SmallSat Rideshare của SpaceX, một dự án tạo điều kiện cho các nhà khai thác vệ tinh nhỏ trên toàn cầu tiếp cận không gian với chi phí thấp.

Trong khi đó, theo công ty công nghệ không gian LeoLabs chuyên theo dõi vệ tinh và rác vũ trụ trên quỹ đạo thấp của Trái đất, hệ thống của họ đã phát hiện các mảnh vỡ của vệ tinh Starlink 34343 hôm 29/3. Qua phân tích sơ bộ, LeoLabs nhận thấy có điểm tương đồng giữa sự cố lần này với vụ việc tương tự liên quan vệ tinh Starlink 35956 hôm 17/12 năm ngoái. Các chuyên gia của công ty này cho rằng cần nhanh chóng xác định những đặc điểm của hiện tượng bất thường trên quỹ đạo để đảm bảo an toàn cho môi trường vận hành trong không gian.

PV
SpaceX Starlink sự cố

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

