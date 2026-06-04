Các khoản chi tiêu khổng lồ của ngành AI có thực sự mang về lợi nhuận như kỳ vọng?

(Ngày Nay) - Theo Trưởng bộ phận Nghiên cứu Cổ phiếu Toàn cầu của Goldman Sachs, ông Jim Covello, trí tuệ nhân tạo (AI) đã phát triển rất nhanh và thu hút lượng đầu tư khổng lồ, nhưng hiệu quả thực sự của mô hình kinh doanh này vẫn chưa được chứng minh.

Trong một phát biểu trên podcast “Exchanges”, công bố hôm 2/6, Trưởng bộ phận Nghiên cứu Cổ phiếu Toàn cầu của Goldman Sachs, ông Jim Covello cho biết: “Trong vài năm qua, chúng ta thực ra đã rời xa hơn khỏi mục tiêu đó thay vì tiến gần hơn tới nó”.

Theo ông Covello, nguyên nhân là khi các công ty tiếp tục đầu tư ngày càng nhiều, mức lợi nhuận cần thiết để biện minh cho những khoản chi tiêu đó cũng phải tăng theo.

Nhận định của ông Covello được đưa ra trong bối cảnh các doanh nghiệp đang đổ hàng trăm tỷ USD vào trí tuệ nhân tạo (AI) và chỉ số S&P 500 liên tục lập những mức đỉnh mới, trong khi giới đầu tư vẫn tranh luận liệu AI có thể tạo ra lợi nhuận tương xứng với số tiền đã bỏ ra hay không.

Trưởng bộ phận Nghiên cứu Cổ phiếu Toàn cầu của Goldman Sachs thừa nhận rằng một số diễn biến đã vượt xa kỳ vọng của mình.

Mức độ tiếp nhận AI của người tiêu dùng mạnh hơn dự đoán, các mô hình AI đã tiến bộ nhanh chóng và các doanh nghiệp vẫn tiếp tục gia tăng chi tiêu cho công nghệ này.

Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu AI có thể tạo ra mức sinh lời đủ để chứng minh hiệu quả của những khoản đầu tư khổng lồ hay không.

“Tất cả giá trị kinh tế cho đến nay vẫn tiếp tục chảy vào các công ty bán dẫn”, ông Covello nói và cho rằng điều này trái ngược với các chu kỳ công nghệ trước đây, khi các nhà sản xuất chip phát triển thịnh vượng cùng với sự thành công của khách hàng của họ.

Hiện nay, theo ông Covello, các công ty bán dẫn đang thu được những khoản lợi nhuận vượt trội, trong khi các doanh nghiệp ở phía trên của chuỗi cung ứng AI vẫn chưa chứng minh được khả năng tạo ra lợi nhuận kinh tế tương đương.

Theo tờ Business Insider, các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây lớn vẫn tiếp tục tăng mạnh chi tiêu vốn liên quan đến AI, ngay cả khi các nhà đầu tư còn đang tranh luận về thời điểm những khoản đầu tư này bắt đầu mang lại lợi nhuận đáng kể.

“Xét trên nhiều khía cạnh, các công ty hiện đang mất nhiều tiền hơn để triển khai công nghệ này so với hai năm trước”, ông Covello nói.

Một trong những nguyên nhân lớn là nỗi lo bị tụt lại phía sau.

“Có một mức độ FOMO (nỗi sợ bị bỏ lỡ cơ hội) rất lớn ở mọi cấp độ trong chuỗi cung ứng”, Covello nhận định, đồng thời cho rằng tốc độ chi tiêu đã vượt xa những lợi ích kinh tế đã được chứng minh.

“Tôi nghĩ điều đó xuất phát từ việc mọi người đều lo ngại rằng nếu công nghệ này thực sự bùng nổ và tìm được những ứng dụng kinh tế hiệu quả quy mô lớn, trong khi các đối thủ cạnh tranh của bạn đã làm chủ được nó còn bạn thì không, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng”, ông Covello nói.

Cuối cùng, câu hỏi quan trọng nhất vẫn là liệu khoản chi tiêu khổng lồ của ngành AI có tạo ra thành quả xứng đáng hay không.

“Đến một thời điểm nào đó, bạn phải kiếm được tiền. Người ta đầu tư vào một doanh nghiệp để tạo ra lợi nhuận và kiếm tiền”, ông Covello kết luận.