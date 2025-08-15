Sữa hạt công thức Värna Life, giải pháp dinh dưỡng từ thiên nhiên cho mỗi ngày “tươi khỏe”

(Ngày Nay) - Sữa hạt công thức Värna Life đã chính thức được giới thiệu trên thị trường. “Tân binh khỏe tươi” sữa hạt công thức Värna Life chuẩn “gu” dinh dưỡng tự nhiên, lành tính, không chứa lactose, mang đến “làn gió mới” cho các gia đình Việt.

Đây là sản phẩm được nghiên cứu và phát triển bởi Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng Nutifood Thụy Điển (NNRIS) dựa trên thể trạng của người trưởng thành tại Việt Nam.

Sữa hạt công thức Värna Life được kết hợp bởi hơn 20 loại hạt và ngũ cốc[HN1] (gạo lứt, lúa mạch, yến mạch, gạo đỏ, đậu nành đen, kiều mạch, hạt sen, đậu xanh,…), mang lại nguồn dinh dưỡng đa dạng, hỗ trợ nhiều lợi ích chuyên biệt cho sức khỏe người sử dụng.

Chứa Isomaltulose cùng hàm lượng chất xơ cao có trong hơn 20 loại hạt và Inulin,sữa hạt công thức Värna Life giúp hỗ trợ ổn định đường huyết, kiểm soát cân nặng cơ thể. Hàm lượng 100% đạm thực vật cùng MUFA, PUFA (chất béo không bão hòa) trong sản phẩm hỗ trợ sức khỏe tim mạch và giảm cholesterol xấu.

Bên cạnh đó, sữa hạt công thức Värna Life có nguồn chất xơ dồi dào kết hợp cùng vitamin nhóm B giúp chuyển hóa dinh dưỡng tốt hơn. Sản phẩm cũng không chứa lactose nên người nhạy cảm với chất này cũng có thể sử dụng mà không cần lo lắng về vấn đề tiêu hóa. Bộ đôi canxi và vitamin K2 hỗ trợ xương khớp chắc khỏe.

Ngoài ra, sữa hạt công thức Värna Life còn giúp bổ sung acid folic, sắt và kẽm, những vi chất thường thiếu ở người ăn chay hoặc mẹ bầu.

Chính vì vậy, sữa hạt công thức Värna Life không chỉ phù hợp cho người từ 10 tuổi trở lên mà còn là lựa chọn lý tưởng cho phụ nữ mang thai, mẹ cho con bú, người tiền hoặc mắc đái tháo đường và cả những ai theo chế độ ăn chay.

Hiện, sản phẩm được phân phối dưới dạng lon bột 800 gram tại Ngôi nhà Dinh dưỡng và các kênh thương mại điện tử chính thức của Nutifood.

Hãy để sữa hạt công thức Värna Life đồng hành cùng bạn mỗi ngày, nuôi dưỡng sức khỏe từ bên trong ngay hôm nay.