Tài xế dịch vụ khẳng định VF 5 Plus là món hời với người kinh doanh vận tải

(Ngày Nay) - Sau một năm sử dụng xe với quãng đường di chuyển khoảng 36.000 km, anh Lương Văn Tứ (TP.HCM) đúc kết, quyết định chọn VF 5 Plus là đúng đắn. Theo anh, VF 5 Plus đang là lựa chọn tối ưu đối với chủ xe có ý định kinh doanh vận tải.

Chiếc xe giúp tiết kiệm nhiều khoản phí, nhanh hồi vốn, thu lời

Anh Lương Văn Tứ là một trong số những khách hàng mua VF 5 Plus để chạy dịch vụ tại TP.HCM, xu hướng đang ngày càng phổ biến trong thời gian gần đây.

Anh Tứ cho biết, lý do chính khiến anh chọn VinFast VF 5 Plus là vì tiết kiệm. Các khoản chi phí mua xe và sử dụng xe luôn là yếu tố được cánh tài xế làm dịch vụ quan tâm hàng đầu, bởi khi đã xác định chọn xe làm kinh doanh, các bác tài như anh Tứ sẽ cần tính toán tối ưu chi phí để có được lợi nhuận tốt nhất.

“Mình từng chạy thử cả xe xăng, xe hybrid và xe điện trong tầm giá khoảng 600 triệu đồng đổ lại. Sau khoảng 20 km lái thử xe điện, mình khá bất ngờ khi được biết tiền điện chỉ hết khoảng 10.000 đồng. Khi đó, mình biết xe điện mới là lựa chọn kinh tế nhất để làm dịch vụ nên quyết định lấy chiếc VF 5 Plus, phù hợp ngân sách khoảng 500 triệu đồng”, anh Tứ chia sẻ.

Tính trung bình, mỗi tháng anh Tứ cầm lái chiếc xe khoảng 3.000 km. Theo tính toán của anh, khi mua xe kèm pin, khoản tiền cho mỗi km chỉ khoảng 500 đồng. Con số này rất tiết kiệm khi so với xe xăng, nhất là khi di chuyển trong điều kiện đường sá kẹt xe nhiều như tại TP.HCM.

Đặc biệt, anh Tứ nhấn mạnh, việc bảo dưỡng VF 5 Plus đơn giản và có chi phí tiết kiệm hơn nhiều so với xe xăng. Sau quãng đường di chuyển 36.000 km trong một năm, anh chỉ tốn 369.000 đồng tiền bảo dưỡng chính hãng. Nếu đây là một chiếc xe xăng, khoản phí bảo dưỡng trên có thể gấp tới cả chục lần do phải thay nhớt máy, nhớt hộp số và chăm sóc nhiều bộ phận phức tạp của động cơ xăng.

Nhờ số tiền mua xe ban đầu hợp lý, chi phí năng lượng thấp và khoản bảo dưỡng siêu tiết kiệm, anh Tứ nhanh thu hồi vốn hơn khi sử dụng VF 5 Plus thay vì xe xăng. Anh nhận định xe điện “càng đi nhiều thì càng tiết kiệm”.

Món hời về trang bị và hậu mãi

Với anh Tứ, mua chiếc VinFast VF 5 Plus kèm pin chỉ hơn 500 triệu đồng còn là một món hời về chất lượng, trang bị và dịch vụ hậu mãi.

Về trang bị, anh Tứ cho rằng mẫu xe điện của VinFast sở hữu những tính năng cao cấp hơn hẳn các mẫu xe cùng tầm giá. Anh Tứ đưa ra ví dụ như cảm biến va chạm, camera lùi hay đáng chú ý hơn là cảnh báo điểm mù, cảnh báo giao thông phía sau và cảnh báo luồng giao thông đến khi mở cửa giúp đảm bảo an toàn tối đa cho cả tài xế và hành khách.

“Sau đợt cập nhật phần mềm gần đây, xe mình đã có Android Auto, lại còn kết nối không dây rất tiện. Cập nhật xong xe cũng đi nhẹ nhàng hơn. Cập nhật thì rất tiện, giống như mình làm trên điện thoại thôi. Cảm giác từ khi mua xe đến giờ, chiếc xe của mình luôn được làm mới tốt hơn và có thêm tính năng hiện đại hơn”, anh Tứ chia sẻ thêm.

Vị chủ xe cũng đánh giá rất cao dịch vụ sau bán hàng của VinFast. Thời điểm ban đầu sử dụng xe, một lần khi màn hình báo lỗi, ngay sau khi anh thông báo lên tổng đài, VinFast đã cho xe tới cứu hộ miễn phí, đưa về xưởng khắc phục và cũng hoàn lại cho anh khoản hỗ trợ theo chính sách hậu mãi của hãng. Đối với nhiều người dùng, chính sách bù tiền của VinFast là chưa từng thấy.

Sau một năm sử dụng VF 5 Plus, vị khách hàng này vẫn muốn tiếp tục đồng hành với chiếc xe trong thời gian dài vì theo anh, đây là sự lựa chọn tối ưu nhất để làm dịch vụ. Anh cũng đưa ra lời khuyên, những ai muốn kinh doanh dịch vụ vận tải nên tham khảo xe điện của VinFast bởi những lợi ích về chi phí mua xe, chi phí sử dụng xe, hậu mãi và trang bị khi so với xe xăng cùng phân khúc, tầm giá.

Ảnh 6: VF 5 Plus đã giành “cú đúp” giải thưởng trong chương trình “Xe của năm 2024”.