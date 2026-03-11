NSƯT Thanh Thanh Tâm tái ngộ khán giả sau 14 năm xa xứ

(Ngày Nay) - Vào 28/3 tới đây, NSƯT Thanh Thanh Tâm sẽ tái ngộ khán giả quê nhà tại nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang (phường Bến Thành, TPHCM) bằng đêm diễn “Tự tình quê hương - Cải lương tâm sử”.

NSƯT Thanh Thanh Tâm cho biết, trong thời gian xa xứ, có những lúc chị tưởng như “lửa nghề” đã tắt nhưng đã được các đồng nghiệp mà tiêu biểu là nghệ sĩ Quang Thành động viên, đốc thúc trở lại làm cái gì đó cho cải lương.

Dù chuyên tổ chức các chương trình đại nhạc hội nhưng Quang Thành luôn muốn có sự giao thoa với nghệ thuật dân tộc, luôn nhớ đến và mời nhiều nghệ sĩ cải lương góp mặt. Nhờ sự kết nối, động viên của Quang Thành đã dần giúp NSƯT Thanh Thanh Tâm lấy lại niềm tin và mạnh dạn quyết định trở về lần này.

“Chúng tôi bàn bạc cả năm trời để có được cái tên “Cải lương tâm sử” mà tôi cho rằng nói trọn được lòng mình. 14 năm xa xứ, trong lòng tôi vẫn nhớ quê hương, vẫn nhớ những suất hát, những đêm diễn đong đầy tình cảm khán giả mộ điệu, vẫn nhớ thầy cô, các bạn đồng nghiệp… Những kỷ niệm, những gắn bó trong suốt cuộc đời làm nghệ thuật đến nay đã hơn 50 năm vẫn vẹn nguyên trong Thanh Thanh Tâm” – NSƯT Thanh Thanh Tâm xúc động chia sẻ.

Vì thế, “Cải lương tâm sử” không hướng đến một đêm diễn hoành tráng, bùng nổ mà tạo không gian để NSƯT Thanh Thanh Tâm hạnh ngộ khán giả. Trong đó, có những người đã dõi theo Thanh Thanh Tâm 30 - 40 năm trước nhưng cũng không ít bạn trẻ tuổi chỉ đôi mươi mà đêm diễn 28/3 tới mới là lần đầu hạnh ngộ một Thanh Thanh Tâm bằng xương bằng thịt trên sân khấu.

NSƯT Thanh Thanh Tâm cho biết, khuôn khổ chương trình không cho phép chị thể hiện được hết các vai diễn được khán giả yêu thích cũng như gặp lại hết được các bạn diễn thân thiết. Vì thế, đêm “Cải lương tâm sử” hướng đến những tiết mục mang tính kỷ niệm. Trong đó, ngoài trường ca Tự tình quê hương được Quang Thành viết riêng cho mình về tâm sự người nghệ sĩ xa xứ, còn lại là các tiết mục quen thuộc và đong đầy kỷ niệm.

“Tôi rất thích vai Ngọc Hân của tuồng Công chúa Ngọc Hân – tác phẩm nổi tiếng của tác giả Lê Duy Hạnh. Bố Lê Duy Hạnh đã nhận tôi làm con nuôi. Tôi muốn làm tiết mục này để tri ân người cha nghệ thuật của mình…” – NSƯT Thanh Thanh Tâm chia sẻ.

Hòn vọng phu chắc chắn là tiết mục rất được trông đợi khi gắn liền với đôi tình nhân sân khấu Vũ Linh - Thanh Thanh Tâm một thời. NSƯT Thanh Thanh Tâm xin phép tạm thời chưa tiết lộ cụ thể về tiết mục, chị cũng cố giữ cảm xúc trọn vẹn cho vai diễn khi đến cận ngày hát mới tập.

Ngoài ra, còn có Thái hậu Dương Vân Nga và Truyền thuyết về tình yêu mà NSƯT Thanh Thanh Tâm sẽ đứng chung sân khấu với nhiều nghệ sĩ đàn em vẫn luôn quý mến mình.

Góp mặt trong đêm “Cải lương tâm sử” còn có: NSND Trọng Phúc, NSND Phượng Loan, NSƯT Vân Hà, NSƯT Võ Minh Lâm, NSƯT Tú Sương, NSƯT Hoàng Nhất, NSƯT Tâm Tâm, các nghệ sĩ Mai Thế Hiệp, Lệ Trinh, Trọng Nhân, Hùng Vương, Thúy My, Ngọc Cương.

NSƯT Thanh Thanh Tâm cũng cho biết, chương trình “Cải lương tâm sử” này cũng sẽ khai trương kênh youtube cùng tên – nơi chị sẽ chia sẻ những kỷ niệm về nghề và thực hiện các chương trình giúp tìm hiểu, lan tỏa nghệ thuật cải lương đến công chúng, nhất là người trẻ.