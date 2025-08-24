Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội đảng bộ các cấp bảo đảm đúng tiến độ

(Ngày Nay) - Các bộ, ngành Trung ương và các địa phương tích cực cho việc chuẩn bị và tiếp tục tổ chức đại hội đảng bộ các cấp.

Ngày 21/8, Bộ Chính trị đã làm việc với tập thể Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội và Ban Thường vụ Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh để cho ý kiến vào dự thảo văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Thành uỷ Hà Nội và Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh tiếp thu ý kiến của các Ủy viên Bộ Chính trị; ý kiến góp ý của các ban, bộ, ngành để hoàn thiện nội dung văn kiện, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng thời tập trung xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội, với các nhóm nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, lộ trình khả thi; bảo đảm thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu của Đại hội, sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống.

Trong tuần, các Tổ Công tác của Bộ Chính trị do các Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thành uỷ các tỉnh, thành phố Khánh Hoà, Nghệ An, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Sơn La, Thanh Hóa, Bắc Ninh, Lạng Sơn để cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy trình Đại hội đại biểu Đảng bộ các tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị lấy ý kiến vào dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chi tiết hướng dẫn việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND trong bầu cử bổ sung; Nghị quyết liên tịch hướng dẫn quy trình hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tại một số bộ, ngành, địa phương đã diễn ra đại hội đảng bộ các cấp. Đảng bộ xã Bích Hào (Nghệ An) được thành lập trên cơ sở sáp nhập, hợp nhất Đảng bộ 4 xã: Mai Giang, Thanh Lâm, Thanh Tùng và Thanh Xuân, thuộc huyện Thanh Chương trước đây. Dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ xã Bích Hào lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng đã gợi mở một số định hướng phát triển đối với xã Bích Hào trên từng lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ và thương mại. Xã cần chú trọng tăng hàm lượng khoa học, công nghệ, tích cực hỗ trợ nhân dân tiếp cận khoa học công nghệ và thị trường…

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh yêu cầu Đảng ủy Bộ và các cấp ủy trực thuộc quan tâm nghiên cứu tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức, bộ máy theo tinh thần “Tinh - Gọn - Mạnh - Hiệu năng - Hiệu lực - Hiệu quả”, đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ có tâm, có tầm, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của ngành Tài chính; quyết tâm đổi mới tư duy trong xây dựng và hoạch định chính sách kinh tế - tài chính theo tư tưởng chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Đặc biệt là luôn tiên phong đi đầu trong cải cách và đổi mới.

Ngày 22/8, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành Kết luận số 185-KL/TW về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị về việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 và các chỉ đạo của Trung ương về chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng.

Các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội đảng bộ các cấp bảo đảm đúng tiến độ (các đảng bộ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng, đảng bộ xã, phường, đặc khu hoàn thành trong tháng 8/2025; các đảng bộ trực thuộc Trung ương hoàn thành trong tháng 10/2025)…

Thống nhất các công nghệ, hạ tầng, nền tảng trong giải quyết thủ tục hành chính ở cấp xã

Kết luận cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Chính phủ về đánh giá tình hình thực hiện và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc khi sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính, vận hành mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp vào ngày 23/8 vừa qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thống nhất các công nghệ, hạ tầng, nền tảng trong giải quyết thủ tục hành chính ở cấp xã, đảm bảo cùng hệ thống, cùng ngôn ngữ, cùng hệ đo lường, hiện đại, kết nối liên thông.

Hội nghị đánh giá, sau gần 2 tháng triển khai vận hành chính quyền địa phương theo mô hình 2 cấp đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các địa phương đã hoàn thành sắp xếp, kiện toàn HĐND, UBND cấp tỉnh, xã; thành lập 465 cơ quan chuyên môn thuộc UBND 34 tỉnh, thành phố và 9.916 phòng chuyên môn thuộc UBND 3.321 xã, phường, đặc khu.

Các Trung tâm Phục vụ hành chính công đã đi vào hoạt động, từ ngày 1/7 -19/8, cả nước tiếp nhận tổng cộng gần 4,4 triệu hồ sơ. Tính đến ngày 19/8, có tổng số hơn 94.000 người có quyết định nghỉ việc, trong đó gần 82.000 người đã nghỉ hưu, nghỉ việc, hơn 50.000 người đã nhận tiền chi trả.

Ghi nhận tại địa phương về sơ kết về kết quả vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Tỉnh ủy Đồng Nai cho rằng, tỉnh có địa bàn rộng, việc không tổ chức chính quyền địa phương trung gian, nếu không có chính quyền số và dịch vụ công trực tuyến, người dân sẽ là đối tượng chịu thiệt thòi nhất.

“Bài học thực tiễn cho thấy, phải quyết liệt thống nhất hạ tầng, đồng bộ dữ liệu và đặc biệt là phát huy các mô hình như “tổ công nghệ số cộng đồng” để đưa chính quyền đến gần dân hơn thông qua công nghệ. Sáp nhập hành chính phải gắn liền với cách mạng về chuyền đổi số”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai nhận định.

Tỉnh Quảng Trị có 78 đơn vị hành chính cấp xã với 233 cơ quan chuyên môn thuộc các xã, phường, đặc khu và 77 trung tâm phục vụ hành chính công. Toàn tỉnh hiện có hơn 26.000 cán bộ, công chức, viên chức cấp xã. Tuy nhiên, đội ngũ công chức cấp xã có chất lượng chưa đồng đều giữa các địa phương. Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị Lê Thị Thanh thừa nhận, việc đưa vào vận hành một bộ máy chính quyền hoàn toàn mới trong thời gian gấp rút sẽ không thể tránh khỏi những vấn đề bất cập, hạn chế phát sinh. Trong đó, có tình trạng mất cân đối trong bố trí đội ngũ cán bộ theo chuyên ngành ở cấp xã.

Trước mắt, Sở Nội vụ tỉnh đề xuất các sở, ban, ngành theo lĩnh vực phụ trách tăng cường tập huấn, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức tại các xã để nâng cao chất lượng cán bộ. Các sở, ngành tăng cường, biệt phái cán bộ, công chức, viên chức chuyên môn có trình độ từ cấp tỉnh về địa phương để hỗ trợ lĩnh vực chuyên sâu còn thiếu.

Từ khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, Văn phòng HĐND-UBND xã Buôn Đôn (Đắk Lắk) đã tiếp nhận hơn 1.100 văn bản đến, ban hành gần 200 văn bản đi. Trung tâm Phục vụ hành chính công xử lý 468 hồ sơ (461 hồ sơ trực tuyến), đã giải quyết 463 hồ sơ, 100% đều được số hóa…

Bí thư Đảng ủy xã Buôn Đôn Nguyễn Công Dũng nhấn mạnh, để "bứt tốc", cấp xã cần được tiếp sức từ trên. Đó là biên chế đủ, cơ sở vật chất đồng bộ, hạ tầng số vững, chính sách đãi ngộ phù hợp. Khi những "nút thắt" được tháo gỡ, chính quyền cơ sở sẽ thật sự là điểm tựa của dân và ở nơi "phên dậu"; mỗi thủ tục đúng hạn, mỗi dữ liệu được làm sạch, mỗi cán bộ xuống tận dân - tất cả sẽ trở thành những "vành đai, cột mốc mềm" góp phần giữ vững biên cương.