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Tây Ban Nha chạy đua phòng cháy rừng trước đợt nắng nóng mới

Phương Ly In bài viết
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(Ngày Nay) - Các đám cháy rừng, bùng phát do nắng nóng cực đoan và hạn hán kéo dài, đã buộc khoảng 60.000 người phải sơ tán. Lực lượng cứu hỏa đang gấp rút khống chế ngọn lửa trước khi nhiệt độ tăng lên tới 42°C trong những ngày tới.
Tây Ban Nha chạy đua phòng cháy rừng trước đợt nắng nóng mới

Tây Ban Nha chỉ còn hai ngày quan trọng để kiểm soát các vụ cháy rừng trước khi thời tiết trở nên khắc nghiệt hơn. Thông tin này được giới chức nước này đưa ra vào thứ Hai (27/7), trong bối cảnh Thủ tướng Pedro Sánchez kêu gọi người dân trên cả nước "hết sức thận trọng" trước một đợt nắng nóng mới sắp bắt đầu.

Các vụ cháy rừng bùng phát tại những khu vực rừng quanh thủ đô Madrid đúng vào cao điểm mùa nghỉ hè, khiến khoảng 60.000 người phải rời bỏ nhà cửa. Nhiều người chỉ có vài phút để sơ tán, buộc phải bỏ lại thú cưng, thuốc men và nhiều tài sản quan trọng.

Các đám cháy lan nhanh do rừng đã khô kiệt sau nhiều đợt nắng nóng liên tiếp cùng tình trạng thiếu mưa kéo dài từ tháng 5. Trong đêm, nhiệt độ giảm, gió yếu hơn và độ ẩm không khí tăng đã giúp lực lượng cứu hỏa đạt được một số tiến triển trong việc khống chế các đám cháy ở phía tây Madrid.

Chính quyền khu vực Madrid cho biết: "Tình hình đã cải thiện đôi chút, nhưng đám cháy vẫn chưa được dập tắt”.

Tuy nhiên, khi độ ẩm sắp giảm mạnh và nền nhiệt trên khắp Tây Ban Nha tiếp tục tăng cao, dự báo đạt 42°C ở vùng đông bắc và 39°C tại khu vực trung tâm, theo Cơ quan Khí tượng Tây Ban Nha (AEMET), lực lượng chữa cháy chỉ còn rất ít thời gian để tận dụng điều kiện thời tiết thuận lợi.

Bộ trưởng Nội vụ Fernando Grande-Marlaska cho biết thứ Hai và thứ Ba là hai ngày mang tính quyết định để kiểm soát các đám cháy trước khi nhiệt độ tăng trở lại. "Hai ngày tới sẽ không phải là điều kiện lý tưởng như chúng tôi mong muốn. Nhưng đây là khoảng thời gian chúng ta có thể chủ động, tạo ra tiến triển và hướng tới việc kiểm soát cũng như khoanh vùng đám cháy”, ông nói.

AEMET chính thức thông báo đợt nắng nóng thứ tư trong mùa hè năm nay sẽ bắt đầu từ thứ Ba và kéo dài ít nhất đến Chủ nhật.

Cơ quan này cảnh báo: "Nguy cơ cháy rừng sẽ tiếp tục gia tăng, đạt mức cực kỳ nguy hiểm. Nhiệt độ cao, gió nam giật mạnh tại một số nơi và độ ẩm thấp trên diện rộng sẽ khiến công tác chữa cháy trở nên khó khăn hơn”.

Trước dự báo trên, Thủ tướng Pedro Sánchez kêu gọi người dân thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa có thể. Ông cũng cảnh báo rằng Tây Ban Nha đang bước vào "những giờ phút khó khăn và đầy thách thức."

Tại thị trấn Chapinería, phía tây Madrid, ngọn lửa đã quét qua một khu công nghiệp, thiêu rụi hàng chục phương tiện, chỉ còn lại những khung xe cháy đen.

Trong khi đó, tại một nhà thi đấu ở Las Rozas de Madrid, ngoại ô thủ đô, những người phải sơ tán nằm trên các giường dã chiến, ôm đầu lo lắng, an ủi thú cưng và chờ đợi tin tức về tình hình cháy rừng.

Biến đổi khí hậu làm gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan. Các nhà khoa học cho rằng biến đổi khí hậu đang khiến các hiện tượng thời tiết cực đoan xảy ra thường xuyên hơn và nghiêm trọng hơn.

Thủ tướng Pedro Sánchez cũng quy trách nhiệm cho hiện tượng nóng lên toàn cầu, gọi các vụ cháy rừng là “biểu hiện đau lòng nhất của tình trạng khẩn cấp về khí hậu”.

Theo giới chức Tây Ban Nha, các vụ cháy rừng hiện đã thiêu hủy khoảng 77.000 ha đất, tương đương gần diện tích của thành phố New York. Tính từ đầu năm đến nay, cháy rừng tại Tây Ban Nha đã tàn phá khoảng 150.000 ha đất và cướp đi sinh mạng của 13 người, theo Thủ tướng Pedro Sánchez.

Phương Ly
Tây Ban Nha cháy rừng biến đổi khí hậu

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