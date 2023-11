Team Viettel vô địch cuộc thi tấn công mạng lớn nhất thế giới

(Ngày Nay) - Chiều 31-10, Tập đoàn Viettel cho biết, Team Viettel - đội ngũ chuyên gia của Công ty An ninh mạng Viettel (Viettel Cyber Security – VCS) đã xuất sắc giành ngôi vô địch cuộc thi Pwn2Own Toronto 2023. Đây là lần đầu tiên một công ty an ninh mạng Việt Nam đứng nhất toàn đoàn tại cuộc thi tấn công mạng lớn nhất thế giới.

Năm nay, Team Viettel mang tới Pwn2Own Toronto 2023 đội hình gồm 16 chuyên gia an toàn thông tin (ATTT) trong đó có 75% thế hệ trẻ. Các tin tặc (hacker) mũ trắng đến từ VCS đã tấn công kiểm thử vào các thiết bị mục tiêu gồm điện thoại di động, 3 chủng loại máy in, loa thông minh, SOHO Smash-up (thiết bị văn phòng nhỏ) và thiết bị lưu trữ mạng. Team Viettel đã đạt điểm tuyệt đối tại 7/7 hạng mục, với số điểm 30, cách biệt với đội đứng thứ nhì là 12.75 điểm và trở thành nhà vô địch thế giới một cách thuyết phục.

Pwn2Own là cuộc thi tấn công mạng uy tín và lớn nhất thế giới được Zero Day Initiative tổ chức thường niên từ năm 2007, được ví như World Cup của giới bảo mật. Năm 2023, có hơn 20 đội thi đến từ 17 quốc gia. Đội ngũ chuyên gia của VCS đã tham gia Pwn2Own 6 lần. Trong đó ngay lần đầu tiên đã đứng thứ 5. Vô địch Pwn2Own 2023 đã giúp VCS tiếp tục khẳng định vị thế của một đơn vị an toàn thông tin tầm cỡ quốc tế, tạo nên dấu ấn trên bản đồ an ninh mạng thế giới.

Trước đó, các chuyên gia an toàn thông tin (ATTT) của VCS đã được cộng đồng quốc tế, các bảng xếp hạng an ninh mạng thế giới và các hãng công nghệ lớn công nhận như: Microsoft, Bugcrowd, Google… Tính tới nay, VCS đã phát hiện hơn 400 lỗ hổng bảo mật Zero-day của các nền tảng, hệ thống công nghệ thông tin lớn như: Microsoft, Oracle, Google, Apache, VMWare… đóng góp vào việc giảm thiểu các cuộc tấn công mạng và nâng cao tri thức an ninh mạng toàn cầu.