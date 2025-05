Techcombank nhận 3 giải thưởng lớn từ The Asian Banker, khẳng định vị thế hàng đầu khu vực

Liên tiếp ba năm trở lại đây, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) được The Asian Banker - Tổ chức đánh giá tài chính hàng đầu khu vực vinh danh ở ngôi vị cao nhất trong lĩnh vực ngân hàng giao dịch và quản lý tiền tệ.

Ở cấp độ khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Bộ giải pháp thu hộ dành cho khách hàng doanh nghiệp của Techcombank được bình chọn là “Giải pháp thu hộ tích hợp tùy biến tốt nhất khu vực” (Best Integrated and Tailored Collection Solution in Asia Pacific).

Hai giải thưởng khác được trao, bao gồm Ngân hàng giao dịch tốt nhất Việt Nam (Best Transaction Bank in Vietnam); và Ngân hàng quản lý tiền tệ tốt nhất Việt Nam (Best Cash Management Bank in Vietnam) một lần nữa khẳng định vị thế tiên phong của Techcombank trong quá trình phát triển các giải pháp tài chính số cho khách hàng doanh nghiệp tại Việt Nam.

Việc đồng thời giành chiến thắng ở ba hạng mục trong năm 2025 giúp Techcombank trở thành ngân hàng duy nhất tại Việt Nam và là một trong số rất ít ngân hàng ở châu Á đạt được sự công nhận rộng rãi như vậy từ The Asian Banker - nơi nổi tiếng với quy trình đánh giá nghiêm ngặt, kết hợp giữa phân tích dữ liệu định lượng, thẩm định thực tiễn và phỏng vấn chuyên sâu bởi hội đồng chuyên gia quốc tế.

Ngành tài chính, ngân hàng trong khu vực đang chứng kiến sự cạnh tranh mạnh mẽ giữa ngân hàng truyền thống, ngân hàng số và các công ty Fintech. Tại các quốc gia như Singapore, Thái Lan, Hàn Quốc hay Malaysia, các ngân hàng lớn đã đầu tư mạnh vào hạ tầng số, AI, quản trị dòng tiền và ngân hàng giao dịch để đem đến những dịch vụ vượt trội cho khách hàng doanh nghiệp.

Trong bối cảnh đó, việc Techcombank vượt qua nhiều ngân hàng có quy mô khu vực để giành 03 giải thưởng lớn cho thấy năng lực công nghệ, độ linh hoạt trong giải pháp, cũng như khả năng hiểu sâu nhu cầu vận hành của doanh nghiệp Việt Nam ở mọi quy mô, từ SMEs đến tập đoàn đa quốc gia.

Ông Phan Thanh Sơn, Phó Tổng Giám đốc Techcombank, Giám đốc Khối Ngân hàng giao dịch toàn cầu (GTS) chia sẻ: “Với việc ba năm liên tiếp được vinh danh bởi tổ chức quốc tế là minh chứng cho năng lực thực thi nhất quán của Techcombank trong suốt hành trình chuyển đổi số. Chúng tôi không ngừng khai thác sức mạnh của công nghệ và dữ liệu để phát triển những giải pháp tài chính tiên tiến, hướng tới việc nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động cho khách hàng doanh nghiệp.”

Khẳng định vị thế Ngân hàng giao dịch và quản lý tiền tệ tốt nhất

Từ nhiều năm qua, Techcombank kiên định theo đuổi chiến lược trở thành "Ngân hàng giao dịch chính" (Main Operating Bank) cho khách hàng doanh nghiệp thông qua việc mang tới các trải nghiệm số liền mạch với lợi ích tối ưu.

Trong năm 2024 ngân hàng đã xử lý 3,3 tỷ giao dịch điện tử với tổng giá trị 11,3 triệu tỷ đồng – lần lượt tăng 51,1% và 20% so với năm trước đó. Ngân hàng ghi nhận hơn 96% khách hàng doanh nghiệp tham gia giao dịch số trong đó tỷ lệ thường xuyên sử dụng nền tảng Internet Banking đạt 84% - một trong những tỷ lệ cao nhất thị trường.

Bên cạnh năng lực vận hành giao dịch điện tử ấn tượng, ngân hàng còn dẫn đầu thị trường về triển khai giải pháp chữ ký số, cho phép doanh nghiệp phê duyệt giao dịch nhanh chóng chỉ chưa đến 40 giây. Giải pháp này không chỉ rút ngắn thời gian xử lý mà còn đảm bảo tính pháp lý và bảo mật theo đúng quy định hiện hành, tạo nên lợi thế cạnh tranh vượt trội cho ngân hàng trên thị trường. Đây là một trong những yếu tố giúp Techcombank tạo được độ tin cậy cao với các doanh nghiệp FDI, các chuỗi bán lẻ và các doanh nghiệp trong khối tư nhân đang được ưu tiên thúc đẩy mạnh mẽ tại Việt Nam.

Techcombank cũng tiên phong trong phát triển các công cụ hỗ trợ quản lý nguồn vốn trên thị trường. Giải pháp C-Cash, phát triển hợp tác với đối tác công nghệ Kyriba, đã được triển khai sâu rộng đến hàng trăm doanh nghiệp lớn trong năm 2024. C-Cash cho phép doanh nghiệp dự báo dòng tiền chính xác, đồng bộ dữ liệu từ nhiều ngân hàng và đưa ra các quyết định đầu tư tức thì dựa trên thông tin thời gian thực - một lợi thế then chốt trong môi trường kinh doanh nhiều biến động.

Giải pháp thu hộ dẫn đầu khu vực

Tại hạng mục giải thưởng dành cho các giải pháp thúc đẩy thanh toán không chạm tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, bộ giải pháp thu hộ tích hợp tùy biến của Techcombank đã vượt qua nhiều đề cử khác để được vinh danh là giải pháp xuất sắc nhất.

Tính riêng trong năm 2024, ngân hàng đã ghi nhận số lượng giao dịch thu hộ qua tài khoản định danh tăng gấp 11 lần, giá trị giao dịch tăng gấp 4 lần. Mạng lưới merchant vượt 1,6 triệu điểm chấp nhận thanh toán, với hệ thống QR đạt tỷ lệ thành công 99,97% và thời gian tạo mã dưới 1 giây - hiệu suất thuộc hàng dẫn đầu thị trường.

Techcombank cũng là một trong số ít ngân hàng xây dựng được mô hình vận hành hoàn chỉnh bao gồm thu hộ qua QR, POS, tài khoản định danh và cổng merchant portal. Sự đa dạng này giúp Techcombank có thể tích hợp và tùy biến đáp ứng mọi nhu cầu thu chi từ các tập đoàn đa quốc gia đến hộ kinh doanh nhỏ lẻ tại mọi điểm chạm online và offline.

Bằng các giải pháp này, Techcombank đã góp phần thúc đẩy thanh toán không tiền mặt, minh bạch hóa dòng tiền và tăng cường năng lực quản trị cho hàng chục nghìn SME - qua đó đóng góp quan trọng vào mục tiêu hiện đại hóa tài chính quốc gia.

Trong giai đoạn 2025-2030, Techcombank xác định ngân hàng giao dịch và quản lý dòng tiền là hai lĩnh vực trọng tâm chính yếu, tiếp tục hướng tới mục tiêu trở thành “Ngân hàng giao dịch chính” của khách hàng. Thời gian tới, ngân hàng dự kiến duy trì tốc độ doanh thu trung bình trên 25%/năm, với các ưu tiên đầu tư vào nền tảng phân tích dữ liệu thời gian thực, AI hỗ trợ ra quyết định và tích hợp ngân hàng vào chính quy trình vận hành của doanh nghiệp.