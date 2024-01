"Thảm họa" ở biên giới Mỹ - Mexico

Theo tạp chí The European Conservative, Đảng Cộng hòa Mỹ sẽ không ủng hộ gói viện trợ của Nhà Trắng dành cho Ukraine trừ khi biên giới Mỹ với Mexico được đảm bảo. Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson mới đây gọi tình hình ở biên giới là “thảm họa nhân đạo và an ninh quốc gia” sau cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Joe Biden và các nghị sĩ khác ở Washington hôm 17/1.

Tổng thống Biden trong nhiều tháng đã đề nghị Quốc hội Mỹ phê duyệt khoản tài trợ bổ sung hơn 60 tỷ USD để giúp cung cấp vũ khí cho Ukraine như một phần của gói bổ sung, bao gồm 14,3 tỷ USD cho Israel và 13,6 tỷ USD để bảo vệ biên giới.

Trong khi có sự ủng hộ rõ ràng của lưỡng đảng đối với Israel, Đảng Cộng hòa ngày càng hoài nghi về việc tài trợ cho Ukraine, bởi vì cuộc chiến đã đi vào bế tắc, cả quân đội Ukraine lẫn quân đội Nga đều không đạt được tiến bộ đáng kể nào.

“Chiến lược ở Ukraine là gì? Làm thế nào chúng ta có trách nhiệm giải trình đối với các quỹ? Chúng ta cần biết rằng Ukraine sẽ không phải là một Afghanistan khác”, ông Johnson nói với các phóng viên trước cuộc gặp với Tổng thống Biden. Mỹ đã viện trợ quân sự, tài chính và nhân đạo cho Ukraine trị giá 79 tỷ USD kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra gần hai năm trước.

Mặc dù mô tả cuộc họp với ông Biden là “hiệu quả”, ông Johnson nhấn mạnh rằng Tổng thống Biden cần phải làm nhiều hơn nữa về vấn đề di cư, đồng thời nói thêm: "Chúng tôi hiểu rằng có những lo ngại về sự an toàn, an ninh và chủ quyền của Ukraine, nhưng người dân Mỹ cũng có những lo ngại tương tự về chủ quyền trong nước cũng như sự an toàn và an ninh của chúng tôi".

Kể từ khi Tổng thống Biden nhậm chức gần ba năm trước, số lượng người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ từ Mexico đã tăng ồ ạt, điều mà Đảng Cộng hòa cho là do chính sách tị nạn lỏng lẻo. Theo dữ liệu từ Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ, số vụ bắt giữ tại biên giới đã tăng vọt trong năm tài chính đầu tiên (kết thúc vào tháng 9/2021) dưới nhiệm kỳ của Tổng thống Biden: tăng lên đến 1,66 triệu vụ so với năm tài chính cuối cùng của cựu Tổng thống Donald Trump, khi có 405.000 vụ bắt giữ. Tình hình chỉ trở nên tồi tệ hơn kể từ đó, với con số kỷ lục là 2,2 triệu vụ bắt giữ vào năm 2022 và 2 triệu vào năm 2023.

Đảng Cộng hòa cho rằng ông Biden đã khuyến khích di cư bằng các chính sách cho phép một số người di cư nhất định nhập cảnh hợp pháp vì lý do nhân đạo. Hạ viện – nơi đảng Cộng hòa chiếm đa số – đã thông qua một dự luật vào tháng 5 năm ngoái nhằm đặt ra những giới hạn chặt chẽ đối với những người xin tị nạn và yêu cầu họ nộp đơn xin Mỹ bảo vệ ở bên ngoài nước này.

Dự luật cũng cho phép tiếp tục việc xây dựng một bức tường dọc biên giới và mở rộng các nỗ lực thực thi pháp luật liên bang. Thượng viện Mỹ vẫn chưa tranh luận về dự luật nhưng chắc chắn sẽ bác bỏ nó, vì Đảng Dân chủ chiếm đa số ở đó.

Trong khi Đảng Dân chủ sẵn sàng tăng số lượng nhân viên tuần tra biên giới và nhân viên tị nạn, nhưng Đảng Cộng hòa cho biết phần lớn số tiền bảo vệ biên giới sẽ được sử dụng để quản lý những người đến biên giới, thay vì ngăn cản việc nhập cư bất hợp pháp.

Vấn đề này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến kết quả của cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 tới, khi Tổng thống Biden và ông Trump có thể sẽ là ứng cử viên của Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa tương tự như cuộc bầu cử năm 2020. Theo cuộc thăm dò của CBS News, 45% cử tri cho rằng tình hình ở biên giới là một cuộc khủng hoảng, 30% cho rằng đây là một vấn đề rất nghiêm trọng, 18% cho rằng khá nghiêm trọng và chỉ 7% cho rằng đó không phải là vấn đề lớn.

Trong khi đó, Tổng thống Biden đã cảnh báo các đảng viên Cộng hòa rằng việc ngăn chặn viện trợ quân sự quan trọng của Mỹ cho Ukraine “gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia của Mỹ, NATO và phần còn lại của thế giới tự do”.